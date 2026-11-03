Η ΕΛΑΣ απαντά στον Πιερρακάκη για το άρθρο 23 και τα funds: «Ας αφήσει τις πονηριές»

Η ΕΛΑΣ, δια του τομεάρχη Στεγαστικής Πολιτικής Δημήτρη Λυρίτση, απάντησε στον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος νωρίτερα είχε εξαπολύσει επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή. Το επίκεντρο της αντιπαράθεσης αφορά το ζήτημα των funds και ειδικότερα το άρθρο 23, καθώς και τους ισχυρισμούς του υπουργού για τις μεταβιβάσεις δανείων. Ο κ. Λυρίτσης κατηγόρησε τον κ. Πιερρακάκη για «πονυριές» και «λαθροχειρία» στους αριθμούς.

Το άρθρο 23 και οι αντιδράσεις

Ο τομεάρχης Στεγαστικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ, Δημήτρης Λυρίτσης, κάλεσε τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, να «αφήσει τις πονηριές». Η δήλωση αυτή ήρθε ως απάντηση στην επίθεση του υπουργού κατά του Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή, με επίκεντρο το θέμα των funds. Ο κ. Λυρίτσης τόνισε, σε σχέση με το άρθρο 23, ότι ο κ. Πιερρακάκης «πιάστηκε με την γίδα στην πλάτη».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο υπουργός «αναγκάστηκε να το αποσύρει μετά τις αντιδράσεις των δικηγορικών συλλόγων». Αυτή η απάντηση δόθηκε καταρχάς στα περί «συνωμοσιολογίας» που ο κ. Πιερρακάκης είχε καταλογίσει στον Αλέξη Τσίπρα. Οι κατηγορίες του υπουργού αφορούσαν υπαινιγμούς ότι η κυβέρνηση εκπροσωπεί τα συμφέροντα των servicers, οι οποίοι φέρεται να «υπαγόρευσαν» το άρθρο 23 στην κυβέρνηση.

Η ΕΛΑΣ υπογράμμισε ότι ο κ. Πιερρακάκης, επιχειρώντας να διευκολύνει τις τράπεζες και τα funds σε βάρος των δανειοληπτών με το περιβόητο άρθρο 23, τελικά αναγκάστηκε να το αποσύρει. Ο κ. Λυρίτσης χρησιμοποίησε τη λαϊκή έκφραση: «Εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι!», σχολιάζοντας τις ενέργειες του υπουργού.

Η διαμάχη για τους αριθμούς των δανείων

Σχετικά με τον ισχυρισμό του κ. Πιερρακάκη ότι επί ημερών Αλέξη Τσίπρα είχαν ξεκινήσει οι μεταβιβάσεις δανείων από τις τράπεζες στα funds, ύψους 18 δισεκατομμυρίων ευρώ, ο τομεάρχης της ΕΛΑΣ, Δημήτρης Λυρίτσης, καταλογίζει ουσιαστικά «λαθροχειρία» στον υπουργό. Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, αφού ο κ. Πιερρακάκης «πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη», τώρα «παίζει με τους αριθμούς για να βγει και από πάνω».

Η ΕΛΑΣ παρουσιάζει συγκεκριμένα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία τον Μάρτιο του 2019, τα στεγαστικά δάνεια που είχαν μεταβιβαστεί και βρίσκονταν υπό διαχείριση ανέρχονταν σε μόλις 375 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα στοιχεία, όπως τονίζεται, προέρχονται από την Τράπεζα της Ελλάδας. Σε αντίθεση, τον Ιούνιο του 2026, οι αντίστοιχες καταγεγραμμένες στεγαστικές απαιτήσεις είχαν φτάσει σχεδόν τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο κ. Λυρίτσης υποστήριξε ότι ο κ. Πιερρακάκης επικαλείται τα 18 δισ. ευρώ δανείων το 2019, παρουσιάζοντας το συνολικό υπόλοιπο των μεταβιβασμένων δανείων υπό διαχείριση σαν να επρόκειτο για νέες πωλήσεις εκείνης της περιόδου. Η ΕΛΑΣ καλεί τον υπουργό να αφήσει τις «πονυριές» και να είναι πιο ακριβής στα στοιχεία που παρουσιάζει.

Το πρόγραμμα «Ηρακλής» και οι κρατικές εγγυήσεις

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ συνεχίζει αναφερόμενη στο πρόγραμμα «Ηρακλής». Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ήταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που θέσπισε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο αφορά μαζικές τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων. Το πρόγραμμα «Ηρακλής» συνοδεύτηκε από κρατικές εγγυήσεις, το συνολικό ύψος των οποίων έφτασε περίπου τα 21,5 δισεκατομμύρια ευρώ έως τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η ΕΛΑΣ καλεί ξανά τον κ. Πιερρακάκη να «αφήσει τις πονηριές», επισημαίνοντας ότι το άρθρο 23 δεν το έφερε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά η κυβέρνηση του κ. Πιερρακάκη, η οποία και αναγκάστηκε να το αποσύρει. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ τονίζει πως η κυβέρνηση του κ. Πιερρακάκη είναι αυτή που φέρει την ευθύνη για τη θέσπιση και την εν συνεχεία απόσυρση του άρθρου.

Η προστασία της πρώτης κατοικίας επί κυβέρνησης Τσίπρα

Η ΕΛΑΣ αναφέρθηκε επίσης σε νομοθετικές ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν κατά την περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Με τον νόμο 4354/2015, προβλέφθηκε μια ειδική προσωρινή απαγόρευση μεταβίβασης για δάνεια που είχαν ως εξασφάλιση την πρώτη κατοικία, εφόσον η αντικειμενική της αξία ήταν έως 140.000 ευρώ.

Επιπλέον, το 2019, με τον νόμο 4605, θεσπίστηκε ένας ειδικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών. Ο μηχανισμός αυτός περιλάμβανε και την προστασία της πρώτης κατοικίας για τους δανειολήπτες που πληρούσαν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Η ΕΛΑΣ υπογραμμίζει αυτές τις ενέργειες ως αντίλογο στους ισχυρισμούς του υπουργού Οικονομικών, αναδεικνύοντας τη διαφορετική προσέγγιση στην προστασία των δανειοληπτών.

Με πληροφορίες από: Topontiki