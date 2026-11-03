Νέα επίθεση Τραμπ στον Ελ Σαγιεντ εν μέσω ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Οι κάλπες έχουν ανοίξει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές, με τους Αμερικανούς ψηφοφόρους να προσέρχονται στις κάλπες για να αναδείξουν σημαντικά αξιώματα. Συγκεκριμένα, οι πολίτες καλούνται να εκλέξουν και τα 435 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και 35 από τα 100 μέλη της Γερουσίας, σε μια εκλογική διαδικασία που θα καθορίσει το πολιτικό τοπίο της χώρας. Παράλληλα, διεξάγονται εκλογές για διάφορα πολιτειακά αξιώματα, συμπεριλαμβανομένων και θέσεων κυβερνητών σε διάφορες πολιτείες, προσδίδοντας επιπλέον βαρύτητα στην ημέρα της κάλπης.

Η νέα επίθεση Τραμπ στον Αμπντούλ Ελ Σαγιεντ

Εν μέσω της εκλογικής διαδικασίας, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μία ακόμη επίθεση εναντίον του υποψηφίου των Δημοκρατικών, Αμπντούλ Ελ Σαγιεντ. Η επίθεση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια του Τραμπ να συσπειρώσει το λευκό ακροατήριό του, εν όψει των κρίσιμων αναμετρήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social, απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους με σκληρή γλώσσα: «Ο Αμπντούλ Ελ Σαγιεντ μισεί τους Εβραίους, μισεί τους Μαύρους. Μην νιώθετε άσχημα μισεί και τους Λευκούς. Μόνο χαζοί θα τον ψήφιζαν στην εκλογική αναμέτρηση για το Σενάτο στο Μίσιγκαν. Θα σας χρεοκοπήσει 100%. Ψηφίστε τον Ρότζερς». Με αυτή τη δήλωση, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε τους ψηφοφόρους να στηρίξουν τον Ρότζερς, έναντι του Αμπντούλ Ελ Σαγιεντ, στην κρίσιμη εκλογική μάχη.

Το κρίσιμο διακύβευμα του Μίσιγκαν

Η πολιτεία του Μίσιγκαν αναδεικνύεται σε κομβικό σημείο των φετινών ενδιάμεσων εκλογών, καθώς η έκβασή της μπορεί να επηρεάσει άμεσα τις ισορροπίες. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δημοσκοπικά στοιχεία, το αποτέλεσμα στο Μίσιγκαν μπορεί να καθορίσει ποιο κόμμα θα έχει τον έλεγχο του Σενάτου, καθιστώντας την αναμέτρηση εκεί ιδιαίτερα σημαντική για την πολιτική ισορροπία στις ΗΠΑ.

Ο έλεγχος του Σενάτου είναι ένα από τα βασικά διακυβεύματα των ενδιάμεσων εκλογών, καθώς επηρεάζει άμεσα τη δυνατότητα της εκάστοτε κυβέρνησης να προωθήσει τη νομοθετική της ατζέντα και να υλοποιήσει τις πολιτικές της. Για τον λόγο αυτό, οι πολιτικοί σχηματισμοί και οι υποψήφιοι δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις εκστρατείες τους σε πολιτείες όπως το Μίσιγκαν, όπου η μάχη αναμένεται να είναι οριακή.

Το προφίλ του υποψηφίου των Δημοκρατικών

Ο Αμπντούλ Ελ Σαγιεντ, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ, είναι ένας 42χρονος γιατρός με καταγωγή από την Αίγυπτο. Ο Ελ Σαγιεντ κατάφερε να επικρατήσει στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών, εξασφαλίζοντας την υποψηφιότητά του για το Σενάτο, σε μια αναμέτρηση που προσέλκυσε το ενδιαφέρον.

Στις προκριματικές εκλογές, ο Αμπντούλ Ελ Σαγιεντ νίκησε τη Χέιλι Στίβενς, μία υποψήφια που είχε τη στήριξη του πανίσχυρου ισραηλινού λόμπι AIPAC. Η νίκη του στις προκριματικές αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα στην πορεία του προς τις ενδιάμεσες εκλογές. Πλέον, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών βρίσκεται μπροστά στις δημοσκοπήσεις για την εκλογική αναμέτρηση στο Μίσιγκαν, γεγονός που υπογραμμίζει την δυναμική της υποψηφιότητάς του και την απήχησή του στο εκλογικό σώμα.

Το γενικότερο πλαίσιο των ενδιάμεσων εκλογών

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ είναι παραδοσιακά ένα βαρόμετρο για την πορεία της εκάστοτε κυβέρνησης και αποτελούν μια ευκαιρία για τους ψηφοφόρους να εκφράσουν την άποψή τους για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση. Οι εκλογές αυτές καθορίζουν τη σύνθεση του Κογκρέσου, δηλαδή της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, για τα επόμενα δύο χρόνια, επηρεάζοντας άμεσα τη νομοθετική διαδικασία.

Η ανάδειξη των 435 μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων και των 35 μελών της Γερουσίας, μαζί με τις εκλογές για κυβερνήτες και άλλα πολιτειακά αξιώματα, διαμορφώνουν ένα σύνθετο πολιτικό τοπίο σε ολόκληρη τη χώρα. Τα αποτελέσματα θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην εφαρμογή των πολιτικών της κυβέρνησης και στις ισορροπίες εξουσίας στην Ουάσιγκτον, καθορίζοντας την πορεία της χώρας για την επόμενη περίοδο.

Με πληροφορίες από: Topontiki