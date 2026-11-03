Ο Γιώργος Φλωρίδης κατά του Αλέξη Τσίπρα για τον Ηλία Κασιδιάρη: «Οι πρακτικές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πλήρως εναρμονισμένες με τις επιδιώξεις της Χρυσής Αυγής»

Σε μετωπική σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα για τον Ηλία Κασιδιάρη και τις σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με τη Χρυσή Αυγή προχώρησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, την Τρίτη (03.11.2026). Ο κ. Φλωρίδης απάντησε στις καταγγελίες του πρώην πρωθυπουργού ότι η κυβέρνηση «παίζει παιχνίδι» με τον καταδικασμένο πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, κάνοντας λόγο για πρακτικές του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν «πλήρως εναρμονισμένες με τις επιδιώξεις της Χρυσής Αυγής».

Οι καταγγελίες του Αλέξη Τσίπρα

Η αντιπαράθεση πυροδοτήθηκε από συνέντευξη που παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας τη Δευτέρα (02.11.2026) στο τηλεοπτικό κανάλι Best της Καλαμάτας. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι διατηρεί μια πολιτικά αντιφατική στάση απέναντι στον καταδικασμένο Ηλία Κασιδιάρη και στον ευρύτερο χώρο που συνδέεται με τη Χρυσή Αυγή.

Οι δηλώσεις αυτές οδήγησαν στην άμεση αντίδραση του υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος επέλεξε να απαντήσει με ιδιαίτερα οξύ τόνο, ανασύροντας στο προσκήνιο περιστατικά από την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Η απάντηση του Γιώργου Φλωρίδη

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, ο Γιώργος Φλωρίδης επέλεξε να απαντήσει στον Αλέξη Τσίπρα για τον Ηλία Κασιδιάρη, αναφερόμενος σε δύο συγκεκριμένα περιστατικά. Τα περιστατικά αυτά, σύμφωνα με τον υπουργό, αφορούν την κοινή αποστολή βουλευτών στο Καστελόριζο και τη στάση που είχαν τηρήσει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στη δυνατότητα προφυλακισμένων βουλευτών της Χρυσής Αυγής να ασκούν τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε τότε να διευκολύνει την κοινοβουλευτική παρουσία των συγκεκριμένων προσώπων, για να εμφανίζεται σήμερα, όπως είπε, ως δύναμη απέναντι στον φασισμό.

Η κοινή κοινοβουλευτική αποστολή στο Καστελόριζο

Ο Γιώργος Φλωρίδης επανέφερε στο προσκήνιο την κοινή κοινοβουλευτική αποστολή στο Καστελόριζο, στην οποία συμμετείχαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Χρυσής Αυγής. Ο υπουργός ζήτησε να βρεθεί η φωτογραφία που απεικονίζει αυτό το γεγονός.

«Αρχικά πρέπει να βρεθεί αυτή η φωτογραφία που φαίνεται όπου τα κυβερνητικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους Κασιδιαραίους και τη Χρυσή Αυγή στο Καστελόριζο, σε κοινή αποστολή της ελληνικής Βουλής, αγκαλιά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φλωρίδης, υπογραμμίζοντας την κοινή παρουσία των δύο πλευρών.

Η στάση για τους προφυλακισμένους βουλευτές της Χρυσής Αυγής

Συνεχίζοντας την επίθεσή του, ο Γιώργος Φλωρίδης στράφηκε στη στάση που, όπως υποστήριξε, είχε τηρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στους προφυλακισμένους βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Ο υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ότι ο κόσμος πρέπει να θυμηθεί τις τότε δηλώσεις.

«Δεύτερον, πρέπει να ξαναθυμηθεί ο κόσμος ότι όταν αυτοί ήταν προφυλακισμένοι, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι πρόεδροι της Βουλής του ΣΥΡΙΖΑ είχαν πει ότι κακώς αυτοί δεν μπορούσαν να ασκήσουν τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα», δήλωσε ο κ. Φλωρίδης. Επέμεινε στο συγκεκριμένο επιχείρημα, αποδίδοντας στην τότε κυβερνητική παράταξη πρόθεση διευκόλυνσης της κοινοβουλευτικής παρουσίας των συγκεκριμένων βουλευτών.

«Θέλω να πω ότι σε προφυλακισμένους, οι οποίοι τελικά καταδικάστηκαν ως εγκληματίες, ο καημός του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πώς θα βρεθεί τρόπος αυτοί να πάνε στη Βουλή», υποστήριξε ο υπουργός, ολοκληρώνοντας την κριτική του προς τον πρώην πρωθυπουργό και το κόμμα του.

Με πληροφορίες από: Newsit