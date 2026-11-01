Το διπλό μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας για τις μετεκλογικές συνεργασίες

Η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί μια διπλή επικοινωνιακή στρατηγική αναφορικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες, καθώς κορυφαία στελέχη της και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνουν ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να αποτελέσει τον μοναδικό κυβερνητικό εταίρο τους. Αυτή η θέση διατυπώνεται στα διαλείμματα της ρητορικής που αφορά τον στόχο της αυτοδυναμίας. Πρόσφατα, ο Άδωνις Γεωργιάδης επανέλαβε αυτή την άποψη, ακόμα και όταν ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για αυτοδύναμα «σαραντάρια».

Η διπλή προσέγγιση της Νέας Δημοκρατίας

Η προσέγγιση της Νέας Δημοκρατίας χαρακτηρίζεται από μια φαινομενική διάσταση απόψεων, η οποία όμως λειτουργεί ως δύο ταυτόχρονες αλήθειες. Από τη μία πλευρά, η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί πράγματι το ΠΑΣΟΚ ως κυβερνητικό εταίρο, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για σταθερή διακυβέρνηση. Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που εκτυλίσσεται στην πολιτική σκηνή.

Είναι σαφές ότι η κυβερνώσα παράταξη δεν θα ήθελε να συγκυβερνήσει με κόμματα που χαρακτηρίζονται ως τυχάρπαστα και ασταθή, τα οποία ενδέχεται να έχουν βραχύβια παρουσία στην πολιτική ζωή. Επιπλέον, αποφεύγει συνεργασίες με κόμματα που θα την οδηγούσαν προς ακραίες θέσεις, διαταράσσοντας την πολιτική της πορεία.

Γιατί το ΠΑΣΟΚ θεωρείται ιδανικός εταίρος

Το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οπτική της Νέας Δημοκρατίας, αποτελεί τον καλύτερο πιθανό εταίρο στην πολιτική αγορά. Χαρακτηρίζεται ως ένα θεσμικό και σοβαρό κόμμα, το οποίο διαθέτει κυβερνητικό DNA. Η απουσία περιττής οξύτητας στις θέσεις του το καθιστά ελκυστικό για συνεργασία, καθώς συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της κυβέρνησης.

Αυτή η προτίμηση δεν είναι τυχαία, καθώς η Νέα Δημοκρατία θα ήταν «κορόιδα» αν δεν το προτιμούσε έναντι άλλων επιλογών. Η επιλογή του ΠΑΣΟΚ ως πιθανού εταίρου εντάσσεται σε ένα πλαίσιο αναζήτησης σταθερότητας και αποτελεσματικότητας στη διακυβέρνηση της χώρας.

Το μήνυμα προς τους κεντρώους ψηφοφόρους

Η ρητορική της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι εντελώς αθώα, καθώς ενέχει έναν πολύ μεγάλο βαθμό ιδιοτέλειας. Μέσω αυτής της τακτικής, η κυβερνώσα παράταξη «κλείνει το μάτι» προς τους κεντρώους ψηφοφόρους, οι οποίοι βρίσκονται ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αυτοί οι ψηφοφόροι επιθυμούν σταθερή διακυβέρνηση, οικονομική ομαλότητα και μια χώρα που να λειτουργεί απρόσκοπτα.

Το μήνυμα που λαμβάνουν είναι απλό και εύληπτο: «Αφού το ΠΑΣΟΚ αρνείται κάθετα τη συνεργασία, και μάλιστα με απόφαση συνεδρίου, τότε η μόνη λύση για σταθερότητα και ομαλότητα είναι η Νέα Δημοκρατία. Αλλιώς θα μπούμε σε περιπέτειες». Με αυτόν τον τρόπο, η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να δελεάσει ή ακόμα και να «εκβιάσει» αυτό το αναποφάσιστο κεντρώο κοινό.

Οι προσδοκίες για αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλογές

Εάν αυτή η στρατηγική πιάσει τόπο και η Νέα Δημοκρατία καταφέρει να προσελκύσει τους κεντρώους ψηφοφόρους, τότε υπάρχει η πιθανότητα να υπερβεί το 30% των ψήφων. Αυτό θα της δώσει τη δυνατότητα να αρχίσει να ελπίζει για αυτοδυναμία σε δεύτερες εκλογές, αν και υπό πολλές και δύσκολες προϋποθέσεις. Η επίτευξη της αυτοδυναμίας αποτελεί έναν διακηρυγμένο στόχο της κυβερνώσας παράταξης.

Η προσπάθεια να δελεαστεί ή να «εκβιαστεί» το κεντρώο κοινό αποτελεί βασικό πυλώνα αυτής της εκλογικής στρατηγικής. Η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει την άρνηση του ΠΑΣΟΚ για συνεργασία, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως τη μόνη εγγύηση για σταθερότητα.

Η επίδραση στο ΠΑΣΟΚ και η αντίδραση της ΕΛ.Α.Σ.

Αυτό το ρητορικό «φλερτ» της Νέας Δημοκρατίας δημιουργεί προβλήματα στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρίσκεται σε δύσκολη θέση απέναντι σε αυτή την τακτική. Η συνεχής αναφορά στο ΠΑΣΟΚ ως πιθανό εταίρο, παρά την επίσημη άρνηση του τελευταίου, ασκεί πίεση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Την κατάσταση αυτή εκμεταλλεύεται στο έπακρο η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα. Η ΕΛ.Α.Σ. χρησιμοποιεί το «πρεσάρισμα» της Νέας Δημοκρατίας προς το ΠΑΣΟΚ, ενισχύοντας τη δική της θέση στην πολιτική σκακιέρα και προσπαθώντας να αποκομίσει οφέλη από την πίεση που δέχεται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki