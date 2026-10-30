Μητσοτάκης: Το τουρκολιβυκό σύμφωνο σαν συμφωνία Ελλάδας με Τυνησία, αγνοώντας Λιβύη ή Ιταλία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στο IISS Manama Dialogue 2026, το οποίο διοργανώθηκε στο Μπαχρέιν. Κατά τη διάρκεια της συζήτησής του με τον επικεφαλής του International Institute for Strategic Studies, Bastian Giegerich, ο Έλληνας πρωθυπουργός έθιξε κρίσιμα ζητήματα. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο τουρκολιβυκό σύμφωνο, την σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας, καθώς και τις επερχόμενες εκλογές.

Οι θέσεις για το τουρκολιβυκό σύμφωνο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρομοίασε το τουρκολιβυκό σύμφωνο με μια υποθετική κατάσταση όπου η Ελλάδα θα υπέγραφε συμφωνία οριοθέτησης με την Τυνησία. Σύμφωνα με την αναλογία του, αυτή η κίνηση θα αγνοούσε εντελώς τη Λιβύη ή την Ιταλία. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ελληνική θέση σχετικά με την εγκυρότητα και τις επιπτώσεις του εν λόγω συμφώνου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, χαρακτηρίζοντάς την ως παγκόσμιο δημόσιο αγαθό. Τόνισε ότι κάθε διαταραχή σε αυτήν την ελευθερία έχει παγκόσμιες επιπτώσεις, επηρεάζοντας την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και οδηγώντας σε υψηλότερες τιμές και πληθωρισμό. Αυτό, όπως είπε, αυξάνει το κόστος διαβίωσης, ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Αναδυόμενες απειλές και διεθνής συνεργασία

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι το ζήτημα της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα θέμα περιφερειακής ασφάλειας. Ανέφερε ότι αντιμετωπίζουμε αναδυόμενες απειλές, οι οποίες προέρχονται τόσο από κρατικούς όσο και από μη κρατικούς παράγοντες. Αυτοί οι παράγοντες, όπως εξήγησε, μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολύ φθηνές τεχνολογίες για να διαταράξουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι υπάρχει ευρεία συναίνεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ότι το θέμα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας. Υπάρχει, πρόσθεσε, μεγαλύτερη κατανόηση της ανάγκης για συνεργασία μεταξύ των χωρών που μοιράζονται κοινές απόψεις. Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, την ασφάλεια των υποθαλάσσιων καλωδίων και την απόκτηση καλύτερης εικόνας για το τι συμβαίνει στη θάλασσα. Οι αναδυόμενες αυτές απειλές, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δίκοπο μαχαίρι, καθώς απαιτούν επανεκτίμηση της προβολής της ναυτικής ισχύος.

Οικονομική ανάκαμψη και αμυντικές δαπάνες

Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην οικονομική πορεία της Ελλάδας. Επισήμανε τις επενδύσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι οποίες συμβάλλουν στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Οι επενδύσεις αυτές αποτελούν ένα σημαντικό κεφάλαιο για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα αμυντικών δαπανών στην ιστορία της. Αυτό το πρόγραμμα αντανακλά την προτεραιότητα που δίνεται στην ενίσχυση της άμυνας της χώρας, σε συνδυασμό με τις ευρύτερες περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις.

Πολιτικές εξελίξεις και εκλογές

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις επικείμενες εκλογές. Εξέφρασε την αισιοδοξία του για το αποτέλεσμα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση για να κερδίσουμε και πάλι». Η δήλωση αυτή έγινε στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης, σηματοδοτώντας την πεποίθηση της κυβέρνησης για την επανεκλογή της.

Με πληροφορίες από: Newsit