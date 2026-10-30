Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ ψήφισε στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ με επιστολική ψήφο

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ ψήφισε με επιστολική ψήφο στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως επιβεβαίωσε η υπηρεσία Τύπου της Αγίας Έδρας. Η επίσημη απάντηση δόθηκε μετά από δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν στον ιταλικό και τον αμερικανικό Τύπο σχετικά με τη συμμετοχή του στις εκλογές. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια ιστορική πρωτιά, καθώς δεν έχει υπάρξει άλλος εν ενεργεία ποντίφικας που να άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα εκτός Βατικανού.

Η ιστορική πρωτιά του ποντίφικα

Η συμμετοχή του πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές αποτελεί ένα γεγονός με ιδιαίτερη ιστορική σημασία. Μέχρι σήμερα, δεν έχει καταγραφεί άλλο περιστατικό όπου εν ενεργεία ποντίφικας να έχει ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα εκτός των τειχών του Βατικανού. Αυτή η πράξη υπογραμμίζει την προσωπική του δέσμευση στις δημοκρατικές διαδικασίες, παρά τα υψηλά του καθήκοντα.

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ διαθέτει τριπλή υπηκοότητα: αμερικανική, περουβιανή και βατικανή. Επέλεξε να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία της πατρίδας του, των Ηνωμένων Πολιτειών, για τις ενδιάμεσες εκλογές. Η επιλογή του να ψηφίσει, ακόμη και μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, επιβεβαιώνει την πεποίθησή του για την αξία της ψήφου.

Η επιβεβαίωση από την Αγία Έδρα

Η υπηρεσία Τύπου της Αγίας Έδρας επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του πάπα στις αμερικανικές εκλογές, απαντώντας στα αρχικά δημοσιεύματα. Η επιβεβαίωση αυτή ήρθε ως επίσημη τοποθέτηση, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο γύρω από τις πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει στον διεθνή Τύπο.

Στην ανακοίνωσή της, η Αγία Έδρα υπογράμμισε ότι ο πάπας Λέων ΙΔ΄ θεωρεί την ψήφο όχι μόνο δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση των πολιτών. «Ο Άγιος Πατέρας των Καθολικών επιβεβαίωσε ότι κατά την περίοδο της παραμονής του στο Περού άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα, όπως έκανε κάθε φορά που είχε τη συγκεκριμένη δυνατότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Η δήλωση αυτή ξεκαθάρισε τη θέση του ποντίφικα, ο οποίος είναι της άποψης ότι οι πολίτες πρέπει να ασκούν το δικαίωμά τους, το οποίο αποτελεί και υποχρέωση, να συμμετέχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες. Έτσι, το Βατικανό επιβεβαίωσε ότι ο ποντίφικας δεν εγκατέλειψε την εκλογική του συμμετοχή μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων του.

Η διαδικασία της επιστολικής ψήφου

Οι πληροφορίες σχετικά με την επιστολική ψήφο του πάπα Λέοντα ΙΔ΄ αποκαλύφθηκαν αρχικά από την αμερικανική εφημερίδα Chicago Sun-Times. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο πάπας είχε ζητήσει στις 3 Οκτωβρίου να ψηφίσει δι’ αλληλογραφίας για τις ενδιάμεσες εκλογές που ήταν προγραμματισμένες για τις 3 Νοεμβρίου 2026.

Ο εκλογικός φάκελος, μετά το αίτημά του, εστάλη στη δηλωμένη κατοικία του στο Σικάγο, στην πολιτεία του Ιλινόι. Η διαδικασία αυτή του επέτρεψε να ασκήσει το δικαίωμά του από απόσταση, δεδομένων των καθηκόντων του και της παραμονής του στο Βατικανό.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο αδελφός του πάπα, Τζον Πρέβοστ, ο οποίος επισκέφθηκε το Βατικανό, φέρεται να του παρέδωσε τον φάκελο με την επιστολική ψήφο. Η επίσημη επιβεβαίωση από την Αγία Έδρα ήρθε μετά από αυτά τα δημοσιεύματα, τα οποία αφορούσαν τόσο την αίτηση της επιστολικής ψήφου όσο και τη διαδικασία παραλαβής του εκλογικού υλικού.

Οι δεσμοί του πάπα με τις Ηνωμένες Πολιτείες

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄, κατά κόσμον Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ, γεννήθηκε στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η καταγωγή του από την αμερικανική μεγαλούπολη εξηγεί τους στενούς δεσμούς του με τη χώρα, οι οποίοι διατηρήθηκαν ενεργοί καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Οι δεσμοί αυτοί, όπως φαίνεται, επηρέασαν και την απόφασή του να συμμετάσχει στις εκλογικές διαδικασίες της χώρας, παρά την ανάληψη του παπικού θρόνου. Η διατήρηση της αμερικανικής του υπηκοότητας και η επιλογή του να ψηφίσει υπογραμμίζουν τη σημασία που αποδίδει στην ιδιότητα του πολίτη, ανεξαρτήτως του θρησκευτικού του αξιώματος.

Με πληροφορίες από: Newsit