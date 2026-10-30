Ο πρωθυπουργός για τη φρεγάτα «Νέαρχος»: «Κάθε ευρώ από το υστέρημα των Ελλήνων πιάνει τόπο»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος της Ελλάδας και θωράκισης των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, με αφορμή την ύψωση της ελληνικής σημαίας στη δεύτερη φρεγάτα FDI (τύπου Belharra), τον «Νέαρχο». Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας. Ο κ. Μητσοτάκης, μέσω ανάρτησής του, χαρακτήρισε την ημέρα «σπουδαία στιγμή» για το Πολεμικό Ναυτικό και «μία ακόμη ημέρα υπερηφάνειας για την πατρίδα».

Η σημασία της φρεγάτας «Νέαρχος»

Η φρεγάτα «Νέαρχος» αποτελεί τη δεύτερη φρεγάτα τύπου Belharra που εντάσσεται στο Πολεμικό Ναυτικό, ακολουθώντας τον «Κίμωνα». Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ένταξη του «Νέαρχου» στον ελληνικό στόλο διευρύνει την αποτρεπτική ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων. Η ενίσχυση του στόλου, όπως σημείωσε, καθιστά τη χώρα πιο ασφαλή και συμβάλλει στη σταθερότητα σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με αναφορές, ο Νίκος Δένδιας είχε χαρακτηρίσει τη φρεγάτα «το καλύτερο πλοίο στην κατηγορία του». Η παρουσία της φρεγάτας συμβάλλει στην αμυντική και διπλωματική θωράκιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, ενισχύοντας την εθνική ασφάλεια.

Το εξοπλιστικό πρόγραμμα και η αξιοποίηση των πόρων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την ένταξη της φρεγάτας ένα ακόμη βήμα στην υλοποίηση του εξοπλιστικού προγράμματος της χώρας. Τόνισε ότι στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η αμυντική και διπλωματική θωράκιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Πρόκειται για ένα επιπλέον βήμα από τα πολλά που περιλαμβάνει το εξοπλιστικό πρόγραμμα, καθιστώντας τη χώρα πιο ασφαλή από ποτέ.

Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των χρημάτων των φορολογουμένων, αναφερόμενος στο οικονομικό βάρος των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση των δημόσιων πόρων πρέπει να έχει ουσιαστικό αντίκρισμα. «Με το κάθε ευρώ απ’ το υστέρημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων να πιάνει τόπο και να φέρνει αποτέλεσμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας τη σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων για την αμυντική θωράκιση.

Επόμενα βήματα και μελλοντικές παραλαβές

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα επόμενα βήματα του προγράμματος των φρεγατών FDI, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα αναμένει την παραλαβή ακόμη δύο πλοίων του ίδιου τύπου. Πρόκειται για τον «Φορμίωνα», ο οποίος αναμένεται να ακολουθήσει σύντομα την ένταξη του «Νέαρχου» στο Πολεμικό Ναυτικό.

Επιπλέον, ο «Θεμιστοκλής» είναι το τέταρτο πλοίο της σειράς, με την παράδοσή του να προγραμματίζεται για το 2028. Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε επίσης τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού που εκπαιδεύονται για να υπηρετήσουν στις νέες φρεγάτες, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο τους στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα του στόλου.

Δηλώσεις και ευχές του πρωθυπουργού

«Σήμερα είναι μία σπουδαία στιγμή για το Πολεμικό μας Ναυτικό και μία ακόμη ημέρα υπερηφάνειας για την πατρίδα», επανέλαβε ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του. Συνέδεσε την παραλαβή της νέας φρεγάτας με τον ευρύτερο σχεδιασμό της κυβέρνησης για την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι το εξοπλιστικό πρόγραμμα εντάσσεται σε μια συνολική προσπάθεια στρατιωτικής και διπλωματικής θωράκισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την ανάρτησή του με την ευχή: «Καλοτάξιδος, λοιπόν, ο “Νέαρχος” στις πάντα ελεύθερες και γαλανές θάλασσές μας». Το μήνυμά του συνοδεύτηκε από νέες εικόνες από τη φρεγάτα «Νέαρχος», αναδεικνύοντας την παρουσία του νέου πλοίου. Τέλος, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Συνεχίζουμε να βαδίζουμε μπροστά. Με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit