Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μίλησε το πρωί της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου 2026 στον ΣΚΑΪ, αναφερόμενη στη δεύτερη φάση του προγράμματος «Ανακαινίζω». Παράλληλα, έκανε λόγο για την πορεία του προγράμματος μετεγκατάστασης στην περιφέρεια, ενώ απάντησε και στις επικρίσεις που δέχτηκε το υπουργείο για την ενημερωτική του καμπάνια στο Μετρό. Η υπουργός υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη καμπάνια δεν επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» και η μετεγκατάσταση

Η Δόμνα Μιχαηλίδου ανακοίνωσε ότι έχει ανοίξει η δεύτερη φάση του προγράμματος «Ανακαινίζω», το οποίο προβλέπει επιδότηση έως 36.000 ευρώ για ανακαινίσεις κατοικιών. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 95% των επιλέξιμων δαπανών, προσφέροντας σημαντική οικονομική ενίσχυση στους δικαιούχους.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο «Ανακαινίζω» έχει οριστεί έως τις 11 Ιανουαρίου 2026. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων γίνεται μέσω της πλατφόρμας anakainisi.tee.gr. Παράλληλα, η υπουργός γνωστοποίησε ότι οι αιτήσεις για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στην περιφέρεια έχουν φτάσει τις 3.300.

Διευκρινίσεις για την ενημερωτική καμπάνια στο Μετρό

Σχετικά με τις επικρίσεις που δέχτηκε η ενημερωτική καμπάνια του υπουργείου στο Μετρό, η Δόμνα Μιχαηλίδου ξεκαθάρισε ότι τόσο η παραγωγή όσο και η προβολή της πραγματοποιήθηκαν χωρίς κανένα κόστος για το Δημόσιο. Η υπουργός απέρριψε τις σχετικές επικρίσεις, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.

«Η καμπάνια δεν κόστισε ούτε ένα ευρώ στο Δημόσιο. Ούτε η παραγωγή ούτε η προβολή της επιβάρυναν τον κρατικό προϋπολογισμό», υπογράμμισε η Δόμνα Μιχαηλίδου. Εξήγησε ότι το ενημερωτικό υλικό δημιουργήθηκε από στελέχη του υπουργείου, χωρίς να γίνουν εξωτερικές αναθέσεις, ενώ στην παραγωγή συμμετείχαν εθελοντικά πολίτες. Η προβολή της καμπάνιας στους σταθμούς του Μετρό πραγματοποιήθηκε επίσης χωρίς κόστος, στο πλαίσιο συνεργασίας με τη ΣΤΑΣΥ και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η υποχρέωση ενημέρωσης και η επιλογή του Μετρό

Η υπουργός επισήμανε ότι η ενημέρωση των πολιτών για τις δημόσιες πολιτικές αποτελεί διαχρονική υποχρέωση της πολιτείας, ανεξάρτητα από την εκάστοτε πολιτική συγκυρία. Διευκρίνισε ότι η επιλογή του Μετρό για την προβολή της καμπάνιας έγινε επειδή χρησιμοποιείται καθημερινά από χιλιάδες πολίτες, ανεξαρτήτως εισοδήματος ή κοινωνικής θέσης, εξασφαλίζοντας έτσι ευρεία απήχηση.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε επίσης ότι από το 2019, η κοινωνική πολιτική έχει γίνει πιο ενεργητική, εισάγοντας νέες υπηρεσίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της αυτονομίας των πολιτών. Αυτό γίνεται παράλληλα με την παροχή οικονομικής στήριξης σε περιπτώσεις όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Περιεχόμενο της καμπάνιας και διάκριση της κριτικής

Αναφορικά με το περιεχόμενο της καμπάνιας, η υπουργός διευκρίνισε ότι από τις συνολικά 26 ιστορίες που παρουσιάζονται, μόνο τρεις αφορούν επιδόματα. Επιπλέον, από τις έξι ιστορίες που προβάλλονται ειδικά στο Μετρό, μόλις μία σχετίζεται με το Επίδομα Γέννησης, αναδεικνύοντας την ευρύτερη θεματολογία της καμπάνιας.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου έκανε έναν σαφή διαχωρισμό μεταξύ της πολιτικής κριτικής και των προσωπικών επιθέσεων σε πολίτες που συμμετείχαν εθελοντικά στην καμπάνια. Τόνισε χαρακτηριστικά: «Η κριτική μπορεί να είναι σκληρή και οφείλουμε να την ακούμε. Πρέπει, όμως, να γλιτώσουμε από την ανθρωποφαγία».

Με πληροφορίες από: Newsit