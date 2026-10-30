Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητά την απόσυρση του άρθρου 23 για το ιδιωτικό χρέος

Την άμεση απόσυρση του άρθρου 23 από το κυβερνητικό νομοσχέδιο που αφορά το ιδιωτικό χρέος ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι νομοθετεί τον εκβιασμό του δανειολήπτη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση υπονομεύει ευθέως τη θέση των δανειοληπτών, αντί να τους προστατεύει.

Κριτική για το ιδιωτικό χρέος και την προστασία του δανειολήπτη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε ότι η κυβέρνηση δεν φέρνει προς συζήτηση στη Βουλή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, όπως οφείλει. Αντιθέτως, τόνισε, προχωρά σε ενέργειες που κινούνται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, υπονομεύοντας τη θέση του δανειολήπτη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι βρίσκεται στην «όχθη των funds και των servicers», υπηρετώντας τα συμφέροντά τους.

Επιπλέον, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν υπερασπίζεται τους ανθρώπους που προσπάθησαν αλλά δεν άντεξαν οικονομικά, χαρακτηρίζοντάς τους «αγωνιστές» και όχι «κακοπληρωτές». Η κριτική του εστιάστηκε στο γεγονός ότι, αντί για προστασία, η κυβέρνηση «νομοθετεί τον εκβιασμό του δανειολήπτη».

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους

Ο κ. Ανδρουλάκης υπενθύμισε ότι πριν από μερικές εβδομάδες, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε στη Βουλή μια ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας, βιώσιμες ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες και αυστηρούς κανόνες για τη λειτουργία των funds και των servicers. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι αυτή η πρόταση δεν έχει τεθεί σε συζήτηση.

Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ανάγκη για ένα πλαίσιο που θα διασφαλίζει την προστασία των πολιτών απέναντι στις οικονομικές πιέσεις, διαχωρίζοντας τους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν πραγματικές δυσκολίες από εκείνους που ενδεχομένως να εκμεταλλεύονται το σύστημα. Η πρόταση του κόμματος στοχεύει στη δημιουργία ενός δικαιότερου και πιο λειτουργικού περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους στη χώρα.

Νέες πρωτοβουλίες και δράσεις του κόμματος

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε τρεις άμεσες πρωτοβουλίες που θα αναλάβει το ΠΑΣΟΚ. Η πρώτη πρωτοβουλία αφορά τη διοργάνωση μιας θεματικής εβδομάδας με τίτλο «Η Ελλάδα που παράγει». Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, στελέχη του κόμματος, μαζί με τον ίδιο τον πρόεδρο, θα πραγματοποιήσουν εξορμήσεις σε όλη την Ελλάδα. Στόχος είναι η ανάδειξη της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα.

Η δεύτερη πρωτοβουλία περιλαμβάνει ένα τριήμερο δράσεων, αφιερωμένο στην ανάδειξη του πολιτικού σχεδίου του ΠΑΣΟΚ για τα άτομα με αναπηρία, τις χρόνιες και σπάνιες παθήσεις, καθώς και τις οικογένειές τους. Τέλος, η τρίτη πρωτοβουλία αφορά την κατάθεση πρότασης νόμου από το κόμμα, η οποία θα εστιάζει στη στεγαστική πολιτική, ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα την ελληνική κοινωνία.

Συγκρότηση ειδικής ομάδας εργασίας για την ελληνική Προεδρία

Επιπρόσθετα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε τη συγκρότηση μιας ειδικής ομάδας εργασίας, γνωστής ως task force. Επικεφαλής αυτής της ομάδας θα είναι ο αντιπρόεδρος των S&D, Γιάννης Μανιάτης. Η task force θα αποτελείται από ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, πρώην ευρωβουλευτές, στελέχη με προηγούμενη θητεία σε ευρωπαϊκούς θεσμούς, καθώς και καθηγητές από τους Τομείς του ΠΑΣΟΚ.

Ο κύριος σκοπός της ομάδας αυτής είναι να καθορίσει τις προτεραιότητες και τους στόχους για το επερχόμενο εξάμηνο της ελληνικής Προεδρίας. Η σύνθεση της ομάδας, με την εμπειρία των μελών της σε ευρωπαϊκά ζητήματα, αναμένεται να συμβάλει στην αποτελεσματική διαμόρφωση των θέσεων του κόμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το όραμα του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή

Μιλώντας για τον ευρύτερο στόχο της πολιτικής αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι οι πολίτες παρατηρούν δύο διαφορετικές εικόνες. Από τη μία πλευρά, βλέπουν μια κυβέρνηση που, όπως είπε, «μιλά για “σταθερότητα” αλλά το μόνο σταθερό είναι η ακρίβεια, η διαφθορά και η ατιμωρησία». Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες διαφέρει από τα κυβερνητικά μηνύματα.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι υπάρχει μια αξιωματική αντιπολίτευση, αναφερόμενος στο κόμμα του. Αυτή η αντιπολίτευση, σύμφωνα με τον ίδιο, εντοπίζει τα προβλήματα που συμβαίνουν και παράλληλα προτείνει συγκεκριμένους κανόνες και θεσμούς με στόχο την αλλαγή της Ελλάδας. Ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε τη δέσμευση ότι, ως κυβέρνηση, με τη λαϊκή ετυμηγορία, το ΠΑΣΟΚ θα κάνει πράξη αυτές τις προτάσεις για να βελτιωθεί η ζωή των Ελληνίδων και των Ελλήνων.

Με πληροφορίες από: Topontiki