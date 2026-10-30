Η Θεοδώρα Τζάκρη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ και σχολίασε την πορεία της με τον Αλέξη Τσίπρα

Η ανεξάρτητη βουλευτής Θεοδώρα Τζάκρη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής και συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, προβαίνοντας παράλληλα σε αφοπλιστικές δηλώσεις σχετικά με την πολιτική της πορεία δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Οι αποκαλύψεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής της συνέντευξης στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega». Η κυρία Τζάκρη αναφέρθηκε τόσο στις επαφές που έχει ήδη πραγματοποιήσει με τη Χαριλάου Τρικούπη όσο και στις γενικότερες προθέσεις της για το πολιτικό της μέλλον.

Οι δηλώσεις για τον Αλέξη Τσίπρα

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Θεοδώρα Τζάκρη σχολίασε με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο την περίοδο που συμπορεύθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα. Όταν ο παρουσιαστής Ιορδάνης Χασαπόπουλος αναφέρθηκε σε παλαιότερη αποστροφή της και τη ρώτησε αν «τον ήπιατε» με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2015 και μετά, η απάντηση της βουλευτού ήταν χαρακτηριστική.

«Τον ήπιαμε δεν θα πει τίποτα. Τον ρουφήξαμε», δήλωσε η κυρία Τζάκρη, υπογραμμίζοντας με αυτό τον τρόπο την ένταση και το βάθος της συνεργασίας της με τον πρώην πρωθυπουργό κατά την εν λόγω περίοδο.

Το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ

Εκτός από τα σχόλια για το παρελθόν, η ανεξάρτητη βουλευτής προχώρησε σε αποκαλύψεις σχετικά με το πολιτικό της μέλλον και τις επαφές της με τη Χαριλάου Τρικούπη. Η κυρία Τζάκρη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση ή το στάδιο αυτών των επαφών.

Η δήλωσή της αυτή σηματοδοτεί μια πιθανή επιστροφή ή στενή συνεργασία με το κόμμα, από το οποίο είχε αποχωρήσει στο παρελθόν. Το ενδεχόμενο αυτό αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική της διαδρομή, μετά την περίοδο που βρέθηκε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα.

Το στίγμα για τις προοδευτικές συμμαχίες

Αναφερόμενη στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό και τη λογική των συνεργασιών, η Θεοδώρα Τζάκρη έδωσε το δικό της στίγμα για τις απαραίτητες συμμαχίες στον προοδευτικό χώρο. Η βουλευτής διαχώρισε τα κόμματα, επισημαίνοντας τις διαφορετικές τους λογικές.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Στη λογική της συνεργασίας των κομμάτων, υπάρχουν τα κόμματα δεξιά του Μητσοτάκη, που έχουν μια λογική τιμωρίας, εκδίκησης για τις αλαζονικές συμπεριφορές. Τα κόμματα που είναι αριστερά του Μητσοτάκη, όσα θέλουν και μπορούν, θα πρέπει να κάνουν κάτι άλλο, να συγκλίνουν προγραμματικά».

Οι προθέσεις για τις επόμενες εθνικές εκλογές

Τέλος, η Θεοδώρα Τζάκρη ξεκαθάρισε τις προθέσεις της ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών, αποκλείοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο αυτόνομης καθόδου. Η βουλευτής τόνισε ότι δεν έχει σκοπό να ενταχθεί σε άλλο κόμμα, αλλά διευκρίνισε ότι είναι ανοιχτή σε συνεργασίες.

«Άλλο αν θα συνεργαστώ με ένα κόμμα. Υπάρχουν ανθρώπινες συνεργασίες. Θα ενταχθώ σε κάποιον εκλογικό σχηματισμό στις επόμενες εκλογές. Δεν πρόκειται να κατέβω ανεξάρτητη με νομό Πέλλας. Η μάχη θα δοθεί μέσα από έναν εκλογικό συνδυασμό. Εγώ έχω συγκεκριμένη ιδεολογική ταυτότητα», υπογράμμισε, καθιστώντας σαφές ότι η πολιτική της δράση θα συνεχιστεί εντός ενός ευρύτερου σχήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta