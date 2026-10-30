Η κυβέρνηση χαιρετίζει τη διάσωση του ελληνόφωνου προγράμματος της Deutsche Welle

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης του ελληνόφωνου προγράμματος της Deutsche Welle για τους Έλληνες του εξωτερικού και τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Η δήλωση έγινε κατά τη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπεία διοικητικών στελεχών και δημοσιογράφων του γερμανικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Αφορμή για τη συνάντηση αποτέλεσε η εξεύρεση λύσης για τη συνέχιση της λειτουργίας του προγράμματος, το μέλλον του οποίου είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση. Ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε την ικανοποίηση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού για τη διάσωση της Deutsche Welle Greek.

Η σημασία του ελληνόφωνου προγράμματος

Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Deutsche Welle ως «γέφυρα» μεταξύ των Ελλήνων που ζουν στην Ελλάδα και εκείνων του εξωτερικού, καθώς και μεταξύ των δύο λαών. Στάθηκε στον ιστορικό ρόλο που έχει διαδραματίσει το πρόγραμμα για τους Έλληνες της διασποράς, ειδικότερα για όσους μετανάστευσαν στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι για την ελληνική πλευρά, το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Deutsche Welle αποτελούσε τη «φωνή» της Ελλάδας εκτός συνόρων. Αναφέρθηκε στην ιστορία των δημοσιογράφων που εργάζονται εκεί, καθώς και στην ιστορία των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να φύγουν από τον τόπο τους και να δημιουργήσουν μια νέα ζωή σε δύσκολες συνθήκες στη Γερμανία και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Πρόσθεσε πως «πίσω από αυτό το πρόγραμμα κρύβονται οικογένειες, ιστορίες», υπογραμμίζοντας ότι η συνέχιση της λειτουργίας του διατηρεί έναν σημαντικό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των Ελλήνων εντός και εκτός της χώρας. Ο κ. Μαρινάκης ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην προσπάθεια διατήρησης του προγράμματος, μεταφέροντας παράλληλα και την ικανοποίηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για αυτή την εξέλιξη.

Θέματα που συζητήθηκαν

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου, συζητήθηκαν επίσης διάφορα ζητήματα που αφορούν τον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν ήταν η ελευθερία του Τύπου, η προστασία των δημοσιογράφων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και οι εργασιακές σχέσεις που επικρατούν στα μέσα ενημέρωσης.

Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα που απασχόλησε τη συζήτηση ήταν η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, ένα φαινόμενο που επηρεάζει την ενημέρωση και την κοινή γνώμη. Η ανταλλαγή απόψεων για αυτά τα θέματα αναδεικνύει την κοινή βούληση για την ενίσχυση ενός υγιούς και αξιόπιστου περιβάλλοντος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Η αντιπροσωπεία της Deutsche Welle και η παρουσία της ΕΣΗΕΑ

Στην αντιπροσωπεία του γερμανικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, η οποία συναντήθηκε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, συμμετείχαν σημαντικά στελέχη. Παρούσα ήταν η γενική διευθύντρια της Deutsche Welle, Barbara Massing, καθώς και η διευθύντρια ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Adelheid Feilcke.

Επίσης, στην αντιπροσωπεία συμμετείχε η υπεύθυνη του ελληνικού προγράμματος, Δήμητρα Κυρανούδη, και το ανώτερο στέλεχος εταιρικών υποθέσεων, Fabian Pianka. Η παρουσία αυτών των προσώπων υπογράμμισε το ενδιαφέρον του γερμανικού φορέα για τη συνέχιση και την ενίσχυση του ελληνόφωνου προγράμματος.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε και η πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), Μαρία Αντωνιάδου. Η συμμετοχή της ΕΣΗΕΑ αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται από τον ελληνικό δημοσιογραφικό κόσμο στα θέματα που συζητήθηκαν, όπως η προστασία των δημοσιογράφων και οι εργασιακές σχέσεις στον κλάδο.

Νομοθετικές πρωτοβουλίες για τα μέσα ενημέρωσης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφέρθηκε επίσης στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί κατά την τελευταία τριετία. Αυτές οι πρωτοβουλίες αφορούν τη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης και την προστασία των εργαζομένων τους.

Ειδικότερα, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στα Μητρώα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου. Οι αλλαγές αυτές αποτελούν μέρος των προσπαθειών για τη διασφάλιση ενός πιο διαφανούς και ρυθμισμένου πλαισίου λειτουργίας για τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από: Newsit