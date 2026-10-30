Ο Γρηγόρης Θεοδωράκης δεν αποδέχεται τη βουλευτική έδρα του Μίλτου Ζαμπάρα

Την απόφασή του να μην αποδεχθεί τη βουλευτική έδρα της Αιτωλοακαρνανίας, η οποία έμεινε κενή μετά την παραίτηση του Μίλτου Ζαμπάρα, ανακοίνωσε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 ο Γρηγόρης Θεοδωράκης. Ο ίδιος, ως πρώτος επιλαχών του ΣΥΡΙΖΑ στην εκλογική περιφέρεια, επικαλέστηκε την πολιτική του συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα και τη συμμετοχή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) ως τους βασικούς λόγους της άρνησής του.

Ο κ. Θεοδωράκης κλήθηκε επισήμως από τη Βουλή να καταλάβει τη βουλευτική έδρα που άφησε ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά είχε ανεξαρτητοποιηθεί. Ωστόσο, η απάντησή του ήταν άμεση και οριστική, δηλώνοντας ότι δεν προτίθεται να αναλάβει κοινοβουλευτικά καθήκοντα.

Η άμεση και οριστική άρνηση της έδρας

Ο Γρηγόρης Θεοδωράκης ξεκαθάρισε ότι η απόφασή του να μην αποδεχθεί τη βουλευτική έδρα ήταν άμεση και οριστική, χωρίς να χρειαστεί δεύτερη σκέψη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η απάντηση δεν χρειάστηκε ούτε δευτερόλεπτο σκέψης. Η καρδιά και η συνείδησή μου είχαν ήδη αποφασίσει», υπογραμμίζοντας με αυτό τον τρόπο τον αμετάκλητο χαρακτήρα της επιλογής του.

Η άρνηση αυτή αφορά την έδρα της Αιτωλοακαρνανίας, η οποία κατέστη κενή μετά την παραίτηση του Μίλτου Ζαμπάρα. Ο κ. Θεοδωράκης, ως ο πρώτος επιλαχών του ΣΥΡΙΖΑ στην συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, ήταν ο επόμενος στη σειρά για την κάλυψη της θέσης.

Η πολιτική συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα

Στην ανακοίνωσή του, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης συνδέει άρρηκτα την απόφασή του με τη μακρόχρονη πολιτική του σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα. Τον χαρακτήρισε ως τον μοναδικό ηγέτη στον προοδευτικό χώρο που μπορεί να διαμορφώσει προοπτική διακυβέρνησης, τονίζοντας την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό του.

Ο ίδιος σημείωσε πως «όλη η πολιτική μου διαδρομή, οι αξίες, οι αγώνες, αλλά και οι ελπίδες μου, είναι άρρηκτα συνδεμένες με τον Αλέξη Τσίπρα». Διευκρίνισε, επίσης, ότι η στάση του δεν υπαγορεύεται από προσωπολατρία, αλλά από βαθιά πολιτική πεποίθηση και κοινές αρχές.

Η δέσμευση στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ)

Ο κ. Θεοδωράκης υπενθύμισε ότι συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στην ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), παραιτούμενος από κάθε κομματικό αξίωμα. Αυτή η δέσμευση στην ΕΛΑΣ και στον Αλέξη Τσίπρα αποτελεί κεντρικό πυλώνα της πολιτικής του ταυτότητας.

«Ήμουν, είμαι και θα είμαι δίπλα του», τόνισε, χαρακτηρίζοντας την άρνησή του να αναλάβει τη βουλευτική έδρα ως «απόφαση ευθύνης, συνειδητή, καθαρή και απόλυτα έντιμη». Με αυτή τη δήλωση, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης υπογράμμισε την αφοσίωσή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα και στον ηγέτη του.

Η παραίτηση του Μίλτου Ζαμπάρα

Η παραίτηση του Μίλτου Ζαμπάρα, η οποία οδήγησε στην κένωση της έδρας, επισημοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου 2026. Η σχετική επιστολή αναγνώστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, σηματοδοτώντας την αποχώρησή του από το κοινοβούλιο.

Ο Μίλτος Ζαμπάρας, μέχρι πρότινος ανεξάρτητος βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές, αλλά είχε ανεξαρτητοποιηθεί τον περασμένο Ιούλιο. Επέλεξε να αποχωρήσει από το κοινοβούλιο προκειμένου να συνεχίσει την πολιτική του πορεία στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, στην οποία πλέον συμμετέχει ενεργά.

Το μήνυμα προς τους πολίτες και η συνέχεια

Ο Γρηγόρης Θεοδωράκης ευχαρίστησε τους πολίτες της Αιτωλοακαρνανίας για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν. Διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει την πολιτική του δραστηριότητα, όχι από τη βουλευτική έδρα, αλλά στο πλευρό της ΕΛΑΣ και του Αλέξη Τσίπρα.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας και αποφασιστικότητας. «Η πραγματική μάχη ξεκινάει τώρα. Προχωράμε με ενότητα, αισιοδοξία και αποφασιστικότητα», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την πρόθεσή του να συνεχίσει τον πολιτικό του αγώνα εκτός κοινοβουλίου, στο πλαίσιο της νέας πολιτικής κίνησης.

Με πληροφορίες από: Newsit