Αναδείχθηκαν τα μέλη του ειδικού δικαστηρίου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο

Τα 13 τακτικά και τα 6 αναπληρωματικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου για τον πρώην υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Χρήστο Τριαντόπουλο, αναδείχθηκαν το πρωί της Παρασκευής. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε ύστερα από κλήρωση ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής, όπως ορίζουν το Σύνταγμα, ο Κανονισμός της Βουλής και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Το Ειδικό Δικαστήριο θα εκδικάσει την υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου για την αλλοίωση στοιχείων στον χώρο του δυστυχήματος στα Τέμπη.

Η διαδικασία της κλήρωσης στη Βουλή

Η κλήρωση για την ανάδειξη των μελών του Ειδικού Δικαστηρίου έγινε μεταξύ των μελών του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Ο πρόεδρος της Βουλής κληρώνει σε δημόσια συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής τα 13 τακτικά και 6 αναπληρωματικά μέλη για τη συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 4 του Συντάγματος.

Στην κληρωτίδα δεν τίθενται τα ονόματα των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου, καθώς και τα ονόματα του εισαγγελέα και του αναπληρωτή του που άσκησαν καθήκοντα στο Δικαστικό Συμβούλιο. Η επιλογή των δικαστικών λειτουργών γίνεται μεταξύ εκείνων που διορίστηκαν ή προήχθησαν στον βαθμό που κατέχουν πριν από την υποβολή πρότασης για άσκηση δίωξης.

Η σύνθεση του ειδικού δικαστηρίου

Το Ειδικό Δικαστήριο απαρτίζεται από επτά μέλη του Αρείου Πάγου και έξι μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας. Καθήκοντα προέδρου ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό από τα μέλη του Αρείου Πάγου που κληρώθηκαν και, μεταξύ ομοιοβάθμων, ο αρχαιότερος.

Από τα έξι αναπληρωματικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου, τρία προέρχονται από τον Άρειο Πάγο και τρία από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σε περίπτωση κωλύματος για οποιαδήποτε αιτία κάποιου μέλους του Ειδικού Δικαστηρίου, η αντικατάστασή του γίνεται από αναπληρωματικό μέλος προερχόμενο από το ίδιο ανώτατο δικαστήριο.

Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη

Εκ του καταλόγου των μελών του Αρείου Πάγου, ο οποίος περιλαμβάνει 39 μέλη, αναδείχθηκαν ως τακτικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου οι κ.κ. Απόστολος Φωτόπουλος, Παναγιώτης Μπολτέτσος, Στυλιανή Μπλέτα, Μαρία Γιαννακοπούλου, Άλκηστις Σιάνου, Γεώργιος Παπαγεωργίου και Μαρία Αρχοντάκη-Τραυλού Τζανετάτου. Ως αναπληρωματικά μέλη από τον Άρειο Πάγο κληρώθηκαν οι Ιφιγένεια Ματσούκα, Μαρία Πετσάλη και Λούλη Ερασμία.

Από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τακτικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου αναδείχθηκαν οι κ.κ. Δημήτριος Τομαράς, Δημήτριος Εμμανουηλίδης, Ευσταθία Σκούρα, Κωνσταντία Λαζαράκη, Αικατερίνη Ρωξάνα και Αναστασία Μαρία Παπαδημητρίου. Τα αναπληρωματικά μέλη από το ΣτΕ είναι οι Μαρίνα Αλεξάνδρα Τσακάλη, Ηλίας Μάζος και Ιωάννης Παπαγιάννης.

Ο ρόλος του εισαγγελέα

Με κλήρωση αναδείχθηκε και ο δικαστικός λειτουργός που θα ασκεί καθήκοντα εισαγγελέα, καθώς και ο αναπληρωτής του, στο Ειδικό Δικαστήριο. Καθήκοντα εισαγγελέα ασκεί μέλος της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που κληρώνεται με τον αναπληρωτή του στην ίδια συνεδρίαση.

Συγκεκριμένα, από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αναδείχθηκε ως εισαγγελέας του Ειδικού Δικαστηρίου η κ. Άννα Καλουτά, ενώ ως αναπληρώτρια αναδείχθηκε η κ. Ευσταθία Καπαγιάννη.

Επόμενα βήματα και έναρξη της δίκης

Αμέσως μετά τη διενέργεια της κλήρωσης, ο πρόεδρος της Βουλής αποστέλλει στον πρόεδρο του Ειδικού Δικαστηρίου το πρακτικό με τα ονόματα των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Ειδικού Δικαστηρίου. Πλέον, ο πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου, μόλις λάβει το πρακτικό της Βουλής, ορίζει με πράξη του τη δικάσιμο.

Η έναρξη της δίκης θα πρέπει να οριστεί σε χρονικό διάστημα από σαράντα (40) έως εξήντα (60) ημέρες από την έκδοση της πράξης. Επιπλέον, ο πρόεδρος θα καθορίσει τον τόπο όπου θα συνεδριάσει το Ειδικό Δικαστήριο και τον κατάλογο των μαρτύρων που θα εξεταστούν. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει όλους τους ουσιώδεις μάρτυρες κατηγορίας και υπεράσπισης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Topontiki