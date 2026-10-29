Ο Παύλος Μαρινάκης για την προστασία των πολιτών, το οργανωμένο έγκλημα και τις νέες ρυθμίσεις

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στη Θεσσαλονίκη, τόνισε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελεί η αποτελεσματική προστασία των πολιτών με σεβασμό στη Δικαιοσύνη. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για τις επιδόσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στη Βόρεια Ελλάδα την τελευταία διετία, ενώ αναφέρθηκε και σε άλλα σημαντικά θέματα, όπως οι πρόσφατες βροχοπτώσεις, η αξιολόγηση των πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών και η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης.

Αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος

Ο κ. Μαρινάκης έδωσε έμφαση στην αποτελεσματικότητα των αρχών στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Ειδικότερα, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος έχει προχωρήσει σε 377 συλλήψεις ατόμων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Τα στοιχεία αυτά αφορούν την τελευταία διετία, υπογραμμίζοντας τη συνεχή προσπάθεια των διωκτικών αρχών.

Συνολικά, στο ίδιο χρονικό διάστημα, 1.679 άτομα κατηγορήθηκαν για αδικήματα που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα. Από αυτούς, οι 746 συνελήφθησαν, ενώ 225 άτομα προφυλακίστηκαν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν εφησυχάζει, τονίζοντας ότι το εθνικό στοίχημα που έχει θέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη για νομιμότητα παντού απαιτεί συνέπεια, υπευθυνότητα και διαρκή εγρήγορση. Πρόσθεσε δε πως «η νομιμότητα παντού δεν αποτελεί απλώς μια πολιτική δέσμευση, αλλά μια διαρκή προσπάθεια για μια κοινωνία πιο ασφαλή και πιο δίκαιη».

Διαχείριση των ισχυρών βροχοπτώσεων

Σχετικά με τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν κυρίως τη Μαγνησία και τις Σποράδες την 28η Οκτωβρίου, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι καταγράφηκαν αυξήσεις της στάθμης των υδάτων και πλημμυρικά φαινόμενα. Οι φορείς Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι βρίσκονταν σε ετοιμότητα από τις 27 Οκτωβρίου, αντιμετώπισαν τα φαινόμενα με αποτελεσματικότητα.

Παρά τα πολύ υψηλά ύψη βροχής, τα οποία επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις της ΕΜΥ, οι περιπτώσεις όπου χρειάστηκε η επέμβαση των αρμόδιων φορέων ήταν ελάχιστες. Οι παρεμβάσεις αφορούσαν κυρίως τη διευκόλυνση της παροχέτευσης των ομβρίων υδάτων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι πραγματοποιήθηκαν μεταφορές ατόμων προς ασφαλή σημεία, χωρίς να κινδυνεύσει κανείς.

Νέα ρύθμιση για την ανώτατη εκπαίδευση

Ο κ. Μαρινάκης παρουσίασε επίσης τη νέα νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας, η οποία αφορά την αξιολόγηση και πιστοποίηση των πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών. Σύμφωνα με αυτή τη ρύθμιση, όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τόσο τα δημόσια όσο και τα μη κρατικά, θα αξιολογούνται με τους ίδιους κανόνες, τα ίδια κριτήρια και την ίδια αυστηρότητα.

Η εποπτεία αυτής της διαδικασίας θα ασκείται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στόχος της ρύθμισης είναι η διαφάνεια, η ανεξαρτησία των αξιολογήσεων και η εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η ποιότητα των σπουδών δεν μπορεί να εξαρτάται από την ταυτότητα του Ιδρύματος».

Επιδόσεις του μετρό Θεσσαλονίκης

Τέλος, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στα στοιχεία λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης. Από την έναρξη λειτουργίας του τον Νοέμβριο του 2024 έως το τέλος του 2025, καταγράφηκαν περισσότερες από 28 εκατομμύρια επικυρώσεις εισιτηρίων. Η ανοδική τάση συνεχίστηκε και το επόμενο διάστημα, καθώς έως τις 27 Οκτωβρίου 2026, οι επικυρώσεις είχαν φτάσει τα 23,2 εκατομμύρια.

Η λειτουργία του μετρό έχει επιφέρει σημαντική μείωση στην κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της πόλης. Τα οχήματα που εισέρχονταν καθημερινά στο κέντρο μειώθηκαν κατά 10%, από 122.800 σε 110.400. Η μείωση αυτή ήταν ακόμα πιο αισθητή κατά την πρωινή αιχμή, φτάνοντας το 15% από τα ανατολικά σημεία εισόδου και το 28% από τα δυτικά.

Με πληροφορίες από: Topontiki