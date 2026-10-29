Κατερίνα Νοτοπούλου: Η εγγραφή στην ΕΛΑΣ πράξη συνέπειας, ανοιχτό το ενδεχόμενο υποψηφιότητας

Η Κατερίνα Νοτοπούλου εγγράφηκε επίσημα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) την Πέμπτη (29.10.26), όπως η ίδια επιβεβαίωσε. Η πρώην βουλευτής περιγράφει την κίνηση αυτή ως μία πράξη συνέπειας απέναντι σε όσα είχε δηλώσει κατά την παραίτησή της από τη βουλευτική της έδρα. Παράλληλα, δηλώνει την απόλυτη αφοσίωσή της στον Αλέξη Τσίπρα και στο πολιτικό εγχείρημα της ΕΛΑΣ. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι δεν έχει λάβει ακόμα οριστικές αποφάσεις για το ενδεχόμενο μιας δικής της υποψηφιότητας.

Η εγγραφή ως πράξη συνέπειας και αφοσίωσης

Μιλώντας στο newsit.gr, η Κατερίνα Νοτοπούλου εξήγησε λεπτομερώς ότι η εγγραφή της στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αποτελεί μία ξεκάθαρη πράξη συνέπειας προς τις προηγούμενες δηλώσεις της. Είχε διατυπώσει δημόσια τη θέση της ότι θα στηρίξει την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, ανεξάρτητα από το αν θα ήταν η ίδια υποψήφια ή όχι σε οποιεσδήποτε εκλογικές αναμετρήσεις.

Η πρώην βουλευτής υπογραμμίζει με έμφαση την προσήλωσή της στην αρχή της συνέπειας, η οποία, όπως τονίζει, χαρακτηρίζει την πολιτική της διαδρομή. Δηλώνει απολύτως αφοσιωμένη στον Αλέξη Τσίπρα και στην ΕΛΑΣ, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σταθερή της στήριξη προς το νέο αυτό πολιτικό εγχείρημα, στο οποίο πλέον συμμετέχει ενεργά ως μέλος.

Ανοιχτό το ζήτημα της υποψηφιότητας

Σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα μιας ενδεχόμενης υποψηφιότητάς της στα ψηφοδέλτια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, η Κατερίνα Νοτοπούλου διατηρεί τις αποφάσεις της ανοιχτές. Όπως η ίδια ανέφερε στο newsit.gr, δεν έχει λάβει ακόμα οριστικές αποφάσεις για το αν θα είναι υποψήφια, ενώ παράλληλα διευκρίνισε πως δεν έχει γνώση των προθέσεων της ΕΛΑΣ επί του συγκεκριμένου θέματος.

Σε δηλώσεις της στο iEidiseis.gr, η κυρία Νοτοπούλου ξεκαθάρισε ότι η συμπαράταξή της με το πολιτικό εγχείρημα γίνεται «ανιδιοτελώς». Αυτό σημαίνει ότι η εγγραφή της ως μέλος δεν συνεπάγεται αυτομάτως και την υποχρεωτική κάθοδό της στις εκλογές. Επιπλέον, τόνισε ότι δεν έχει πραγματοποιήσει συζητήσεις με τους επιτελείς του κόμματος σχετικά με ένα τέτοιο ενδεχόμενο υποψηφιότητας.

Η μη δημοσιοποίηση και η μεταβατική φάση

Η Κατερίνα Νοτοπούλου παρείχε επίσης εξηγήσεις για την επιλογή της να μη δημοσιοποιήσει η ίδια προσωπικά την εγγραφή της στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Χαρακτήρισε αυτή την ενέργεια ως μία «πράξη αξιοπρέπειας», τονίζοντας ότι αυτή είναι η αρχή που επιδιώκει να ακολουθεί σταθερά καθ' όλη την πολιτική της πορεία, διατηρώντας ένα συγκεκριμένο ήθος.

Η ίδια βρίσκεται αυτή την περίοδο σε μία «μεταβατική φάση ζωής», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε. Επισήμανε ότι οι τελικές της επιλογές, όσον αφορά μια πιθανή υποψηφιότητα, θα γίνουν όταν θα έχει στη διάθεσή της όλα τα απαραίτητα δεδομένα. Οι αποφάσεις αυτές, όπως υπογράμμισε, θα ληφθούν με ένα βαθύ αίσθημα ευθύνης απέναντι στον κόσμο που την έχει στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια της πολιτικής της δράσης.

Η παραίτηση από τον ΣΥΡΙΖΑ

Είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι η Κατερίνα Νοτοπούλου είχε προηγουμένως παραιτηθεί από τη βουλευτική της έδρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Η παραίτηση αυτή είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Ιούλιο, κατά την περίοδο της προεδρίας του Σωκράτη Φάμελλου στο κόμμα, μία κίνηση που είχε προκαλέσει συζητήσεις στον πολιτικό χώρο.

Με την ενέργειά της αυτή, η πρώην βουλευτής είχε παραδώσει τη βουλευτική της έδρα, σηματοδοτώντας με σαφήνεια την πρόθεσή της να ενταχθεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η τωρινή της εγγραφή στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επιβεβαιώνει την πορεία που είχε χαράξει από τότε, ολοκληρώνοντας το βήμα της προς το νέο πολιτικό σχήμα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis