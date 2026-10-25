Την υποχρέωση της εργοδοσίας της Pizza Fan να τηρεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στους περίπου 2.500 εργαζόμενους υπογράμμισε ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Ο υφυπουργός, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ανέφερε ότι, με βάση τα έως τώρα δεδομένα, δεν έχει κινηθεί διαδικασία καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας και οι μισθοί οφείλονται κανονικά. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη ποινικής διερεύνησης, ενώ η Επιθεώρηση Εργασίας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Οι υποχρεώσεις της εργοδοσίας και η ποινική διερεύνηση

Ο κ. Καραγκούνης τόνισε ότι η εργοδοσία εξακολουθεί να έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις βάσει της εργατικής νομοθεσίας, μεταξύ των οποίων η καταβολή μισθών και αποδοχών. Για τους περίπου 2.500 εργαζόμενους της επιχείρησης, οι οποίοι βρέθηκαν από τη μία στιγμή στην άλλη στον αέρα, ο υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν έχουν καταγγελθεί συμβάσεις. «Δεν υπάρχουν απολύσεις αυτή τη στιγμή, φαίνεται», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το υπουργείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και βρίσκεται σε επικοινωνία με εκπροσώπους των εργαζομένων.

Ο υφυπουργός επισήμανε, παράλληλα, ότι δεν πρέπει να προεξοφληθούν ευθύνες πριν υπάρξουν συγκεκριμένα πορίσματα για την υπόθεση. Η ποινική διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί για τους εργαζόμενους της Pizza Fan.

Ο ρόλος της ανεξάρτητης αρχής επιθεώρησης εργασίας

Ο Κώστας Καραγκούνης ανέφερε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας παρακολουθεί την υπόθεση και έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε ελέγχους, είτε υπάρξει επίσημη καταγγελία από τους εργαζόμενους είτε όχι. Αυτό δείχνει την προληπτική και ελεγκτική αρμοδιότητα της Αρχής στην τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας, θα εξεταστούν λεπτομερώς ζητήματα που αφορούν την καταβολή των αποδοχών τους, καθώς και άλλα εργασιακά δικαιώματα. Εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, ενδέχεται να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στην εργοδοσία, διασφαλίζοντας την εφαρμογή των νόμων.

Το μέλλον της επιχείρησης και η στήριξη των εργαζομένων

Ερωτηθείς σχετικά με το αν η επιχείρηση της Pizza Fan θα συνεχίσει τη λειτουργία της, ο υφυπουργός σημείωσε ότι αυτό δεν μπορεί να προβλεφθεί αυτή τη στιγμή. Ο λόγος είναι ότι στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλες ελεγκτικές αρχές, πέραν του υπουργείου Εργασίας και της Επιθεώρησης Εργασίας, γεγονός που καθιστά την πρόβλεψη δύσκολη.

Ο κ. Καραγκούνης πρόσθεσε ότι, εάν προκύψει λύση εργασιακής σχέσης για τους εργαζόμενους, προβλέπονται διαδικασίες αποζημίωσης και στήριξης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο». Τέλος, επικαλέστηκε την ανάρτηση του πρωθυπουργού, σύμφωνα με την οποία η Πολιτεία θα πράξει ό,τι είναι αναγκαίο για την ουσιαστική στήριξη των εργαζομένων που επηρεάζονται από την κατάσταση στην επιχείρηση.

Αλλαγές στη γονική άδεια

Πέρα από την υπόθεση της Pizza Fan, ο υφυπουργός Εργασίας αναφέρθηκε και σε σημαντικές αλλαγές που προωθούνται για τη γονική άδεια. Όπως ανέφερε, ένα νέο νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή, το οποίο θα εισάγει νέες ρυθμίσεις προς όφελος των γονέων εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο θα προβλέπει την κατάργηση της υποχρεωτικής αναμονής ενός έτους ανάμεσα στη λήψη γονικής άδειας για διαφορετικά παιδιά. Η γονική άδεια ανέρχεται σε τέσσερις μήνες για κάθε παιδί έως την ηλικία των οκτώ ετών. Επιπλέον, σύμφωνα με τον κ. Καραγκούνη, όταν και οι δύο γονείς εργάζονται στον ίδιο εργοδότη, δεν θα χρειάζεται πλέον να δηλώνουν με ποια σειρά θα λάβουν την άδεια. Παράλληλα, προβλέπεται να καταργηθεί η προϋπόθεση συμπλήρωσης έξι μηνών εργασίας για τη χορήγηση άδειας φροντιστή, απλοποιώντας τις διαδικασίες και διευκολύνοντας τους εργαζόμενους.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki