Ο κυβερνήτης της φρεγάτας «Κίμων» για την υπεροχή στον σύγχρονο ναυτικό πόλεμο

Η φρεγάτα «Κίμων», το πρώτο από τα τέσσερα πλοία κλάσης FDI (Belharra) που έχει συμφωνήσει να αποκτήσει η Ελλάδα, βρίσκεται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και είναι επισκέψιμη για το κοινό. Ο κυβερνήτης της, αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης ΠΝ, υπογράμμισε τη σημασία των νέων τεχνολογιών και των συστημάτων της φρεγάτας για την υπεροχή στον σύγχρονο ναυτικό πόλεμο. Η άφιξη και η ένταξη του «Κίμωνα» στον Στόλο αναβαθμίζει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού.

Η υπεροχή στον σύγχρονο ναυτικό πόλεμο

Ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης ΠΝ, κυβερνήτης της φρεγάτας «Κίμων», μίλησε αποκλειστικά στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τονίζοντας ότι οι νέες τεχνολογίες και οι επιδόσεις των συστημάτων της φρεγάτας FDI (Belharra) επιβεβαιώνουν μια κρίσιμη αρχή. Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπεροχή στον σύγχρονο ναυτικό πόλεμο ανάγεται, κυρίως, στο πλεονέκτημα που παρέχουν ο έγκαιρος εντοπισμός και το δραστικό πλήγμα.

Παράλληλα με αυτές τις δυνατότητες, ο κυβερνήτης υπογράμμισε την ανάγκη για αποτελεσματικές αμυντικές δυνατότητες. Αυτές κρίνονται απαραίτητες για την αντιμετώπιση συντονισμένων επιθέσεων κορεσμού, διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή αντοχή του πλοίου σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.

Η ένταξη της φρεγάτας «Κίμων» στον στόλο

Η φρεγάτα «Κίμων» παραδόθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό πέρυσι τον Δεκέμβριο, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ελληνικής άμυνας. Το πλοίο έφτασε στην Ελλάδα στα μέσα Ιανουαρίου εφέτος και εντάχθηκε επίσημα στον Στόλο, ξεκινώντας άμεσα την επιχειρησιακή του δράση.

Πρόκειται για την πρώτη φρεγάτα της κλάσης FDI (Belharra) από τις συνολικά τέσσερις που έχει συμφωνήσει να αποκτήσει η χώρα μας. Η απόκτηση αυτών των πλοίων αναμένεται να αναβαθμίσει σε σημαντικό βαθμό τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού, προσδίδοντας νέα δυναμική στην αποτρεπτική ισχύ της χώρας.

Οι επιχειρησιακές δυνατότητες του «Κίμωνα»

Ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης ΠΝ αναφέρθηκε στα σημαντικά «lessons learned» για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, σχετικά με τη χρήση των καινοτόμων τεχνολογιών και δυνατοτήτων που φέρουν οι συγκεκριμένες φρεγάτες. Εξήγησε ότι η φρεγάτα «Κίμων» είναι εξοπλισμένη με αισθητήρες και όπλα που προσφέρουν τακτικό πλεονέκτημα.

Αυτά τα συστήματα, σε συνδυασμό με τη διαστρωματική άμυνα, τη διακριτικότητα, την αυτονομία και τις ναυτικές αρετές του σκάφους, καθιστούν τη φρεγάτα ικανή να αναλάβει όλο το εύρος αποστολών του ναυτικού πολέμου. Οι δυνατότητες αυτές της επιτρέπουν να ανταποκριθεί σε ποικίλες προκλήσεις και να εκτελέσει αποτελεσματικά τις αποστολές της.

Η εκπαίδευση του πληρώματος

Ο κυβερνήτης του «Κίμωνα» μίλησε και για το διάστημα της διαμονής του ίδιου και του πληρώματος στη Γαλλία, όπου έλαβαν την απαραίτητη εκπαίδευση. Η διαδικασία εξοικείωσης και εκμάθησης των δυνατοτήτων του πλοίου διήρκεσε συνολικά 18 μήνες και έλαβε χώρα σε διάφορα στάδια και επίπεδα.

Αρχικά, το πλήρωμα εκπαιδεύτηκε, ανάλογα με την ειδικότητά του, στις κατασκευάστριες εταιρείες των επιμέρους συστημάτων του πλοίου. Συγκεκριμένα, η εκπαίδευση για τις κύριες μηχανές προώσεως MTU έγινε στη Γερμανία, για τα πυροβόλα της Leonardo στην Ιταλία, ενώ για τους κύριους μειωτήρες της Naval Group και τα κατευθυνόμενα βλήματα της MBDA σε έτερες περιοχές της Γαλλίας.

Στη συνέχεια, η εκπαίδευση συνεχίστηκε στο ναυπηγείο και επί του πλοίου, τόσο εν όρμω όσο και εν πλω. Στόχος αυτής της εντατικής προετοιμασίας ήταν το πλήρωμα να είναι σε θέση να ταξιδέψει το σκάφος αμέσως μετά την Ύψωση της Σημαίας, κάτι που, όπως τονίστηκε, επαληθεύτηκε και στην πράξη.

Επισκέψεις κοινού και η άφιξη της «Νέαρχος»

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, η φρεγάτα «Κίμων» είναι επισκέψιμη για το κοινό στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται από τις 24 έως και 27 Οκτωβρίου, δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες να δουν από κοντά το νέο απόκτημα του Πολεμικού Ναυτικού.

Παράλληλα, η Ελλάδα αναμένεται να παραλάβει τη δεύτερη φρεγάτα FDI (Belharra), την «Νέαρχος», στις 30 Οκτωβρίου. Η παραλαβή θα γίνει στα ναυπηγεία της Naval Group, στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας, συνεχίζοντας έτσι την ενίσχυση του ελληνικού Στόλου με σύγχρονα και προηγμένα πλοία.

Με πληροφορίες από: News.gr