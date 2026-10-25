Οι Βραζιλιάνοι πολίτες καλούνται σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, στις κάλπες για να λάβουν μια κρίσιμη απόφαση: να δώσουν τέσσερα επιπλέον χρόνια στον βετεράνο αριστερό ηγέτη Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ή να επαναφέρουν στην εξουσία τη δεξιά με τον γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρο. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, που δημοσιεύθηκαν χθες Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, παραμονή του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών, υποδεικνύουν ένα οριακό προβάδισμα για τον συντηρητικό υποψήφιο Μπολσονάρο έναντι του απερχόμενου προέδρου Λούλα.

Η κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση

Η σημερινή εκλογική διαδικασία θέτει τους Βραζιλιάνους ενώπιον μιας σημαντικής επιλογής για το μέλλον της χώρας. Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ηγέτης της κεντροαριστεράς, διεκδικεί την τέταρτη, μη συναπτή θητεία του στο αξίωμα του προέδρου. Από την άλλη πλευρά, ο Φλάβιο Μπολσονάρο, ο μεγαλύτερος γιος του πρώην προέδρου της άκρας δεξιάς Ζαίρ Μπολσονάρο, αναμετράται μαζί του, εκπροσωπώντας τον συντηρητικό χώρο.

Η αναμέτρηση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς οι δύο υποψήφιοι εκφράζουν διαφορετικές πολιτικές κατευθύνσεις και οράματα για τη Βραζιλία. Η επιλογή των ψηφοφόρων θα καθορίσει την πορεία της χώρας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Τα ευρήματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων

Δύο δημοσκοπήσεις, οι οποίες δημοσιεύθηκαν χθες Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, παραμονή του δεύτερου γύρου, φέρουν τον συντηρητικό υποψήφιο Φλάβιο Μπολσονάρο να προηγείται οριακά του απερχόμενου κεντροαριστερού προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Συγκεκριμένα, ο Φλάβιο Μπολσονάρο πιστώνεται το 51% των προθέσεων ψήφου.

Αντίστοιχα, ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα συγκεντρώνει το 49% των προθέσεων ψήφου. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τις μετρήσεις των ινστιτούτων Datafolha και Quaest, οι οποίες δημοσιεύθηκαν λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες.

Η πορεία από τον πρώτο γύρο

Ο Φλάβιο Μπολσονάρο είχε ήδη διαψεύσει τα προγνωστικά των δημοσκοπήσεων στον πρώτο γύρο των εκλογών, ο οποίος διεξήχθη πριν από τρεις εβδομάδες. Τότε, είχε καταφέρει να εξασφαλίσει ένα αξιόλογο ποσοστό, συγκεντρώνοντας το 47% των ψήφων.

Στον ίδιο πρώτο γύρο, ο Λούλα είχε λάβει το 45% των ψήφων. Η επίδοση του Μπολσονάρο στον πρώτο γύρο είχε δείξει ότι η εκλογική αναμέτρηση θα ήταν πιο αμφίρροπη από ό,τι αρχικά προέβλεπαν ορισμένες αναλύσεις.

Το περιθώριο στατιστικού σφάλματος και προηγούμενες μετρήσεις

Η διαφορά των δύο μονομάχων, όπως αποτυπώνεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις των ινστιτούτων Datafolha και Quaest, βρίσκεται εντός του περιθωρίου στατιστικού σφάλματος. Αυτό υποδηλώνει ότι η τελική έκβαση των εκλογών παραμένει εξαιρετικά αβέβαιη και μπορεί να κριθεί στις λεπτομέρειες.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η προηγούμενη δημοσκόπηση του Datafolha, η οποία είχε δημοσιευθεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, έφερε τους δύο αντίπαλους υποψήφιους σε απόλυτη ισοπαλία, με ποσοστό 50% για τον καθένα. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει την έντονη πόλωση και την αβεβαιότητα που επικρατεί στην προεκλογική ατμόσφαιρα της Βραζιλίας.

Με πληροφορίες από: Newsit