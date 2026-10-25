Παύλος Μαρινάκης: Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά, δεν ζητάμε άδεια από την Τουρκία

Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά, χωρίς η Αθήνα να ζητήσει άδεια από την Τουρκία για την άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Οι δηλώσεις του έγιναν στον απόηχο της έγκρισης του τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της Λιβύης.

Σε συνέντευξή του στο mononews, σήμερα Κυριακή (25.10.26), ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε τη σταθερή θέση της Ελλάδας, τονίζοντας ότι το εν λόγω μνημόνιο δεν παράγει έννομα αποτελέσματα εις βάρος της χώρας μας.

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Ένα ευρωπαϊκό έργο

Ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι τα αιτήματα αδειοδότησης για την ηλεκτρική διασύνδεση έχουν υποβληθεί αποκλειστικά στις ελληνικές Αρχές. Απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύνδεση αυτών των αιτημάτων με απαιτήσεις της Άγκυρας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα λήψης άδειας από την Τουρκία ή από οποιαδήποτε άλλη ξένη αρχή.

«Το έργο θα προχωρήσει κανονικά. Και θέλω να είμαι απολύτως σαφής: τα αιτήματα αδειοδότησης έχουν υποβληθεί στις ελληνικές αρχές και μόνο στις ελληνικές αρχές. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα λήψης άδειας από την Τουρκία ή από οποιαδήποτε άλλη ξένη αρχή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Διευκρίνισε επίσης ότι οι προβλεπόμενες από το διεθνές πλαίσιο ειδοποιήσεις για την εκτέλεση εργασιών αποτελούν διαφορετικό ζήτημα από την αδειοδότηση, καθώς «η Ελλάδα δεν εκχωρεί κυριαρχικά δικαιώματα και δεν ζητά την άδεια κανενός για την άσκησή τους».

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ως ένα ευρωπαϊκό έργο, στο οποίο συμμετέχουν η Ελλάδα, η Κύπρος και η Γαλλία. Ο βασικός σκοπός του έργου είναι η άρση της ενεργειακής απομόνωσης ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η θέση της Ελλάδας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Αναφερόμενος στην πρόσφατη έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το λιβυκό κοινοβούλιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι αυτή η απόφαση «δεν παράγει έννομα αποτελέσματα εις βάρος της Ελλάδας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων». Πρόσθεσε ότι η απόφαση αυτή δεν μεταβάλλει ούτε τη γεωγραφία ούτε το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε το τουρκολιβυκό μνημόνιο «παράνομο και ανυπόστατο». Σημείωσε ότι μια κοινοβουλευτική απόφαση δεν μπορεί να νομιμοποιήσει μια συμφωνία η οποία, κατά την ελληνική θέση, στερείται νομικής βάσης και εγκυρότητας.

Διπλωματικές απαντήσεις της Αθήνας στις τουρκικές διεκδικήσεις

Ο κ. Μαρινάκης συνέδεσε ευθέως την επανεκκίνηση των διαβουλεύσεων μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου για την επέκταση της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ του 2020, με την ελληνική απάντηση στις τουρκικές διεκδικήσεις. Τόνισε ότι η Ελλάδα απαντά στις «παράνομες και ανυπόστατες διεκδικήσεις της Τουρκίας» όχι μόνο με λόγια, αλλά και με συγκεκριμένες διπλωματικές πρωτοβουλίες, συμμαχίες και συμφωνίες που ενισχύουν τη θέση της χώρας.

Υπενθύμισε τις ήδη υφιστάμενες συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, ως μέρος των κινήσεων ενίσχυσης της κυριαρχίας της χώρας.

Άμεση κινητοποίηση και ευρωπαϊκή τοποθέτηση

Μετά τις εξελίξεις στη Λιβύη, υπήρξε άμεση κινητοποίηση του υπουργείου Εξωτερικών. Αυτή περιλάμβανε την ενημέρωση εταίρων και συμμάχων της Ελλάδας, καθώς και τη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής τοποθέτησης απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα δεν ετεροκαθορίζεται» και δεν αναμένει τις κινήσεις άλλων για να διαμορφώσει την εξωτερική της πολιτική, επιβεβαιώνοντας την αυτόνομη και ενεργή στάση της χώρας στις διεθνείς σχέσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki