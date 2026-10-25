Εκλογικός νόμος: Πώς αλλάζει η Βουλή με όριο 5% και τι κερδίζει η ΝΔ

Η κατανομή των εδρών στη Βουλή θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά, ακόμα και με την ίδια κάλπη και τις ίδιες ψήφους, αν αυξηθεί το όριο κοινοβουλευτικής εισόδου. Συγκριτικές προσομοιώσεις, βασισμένες σε τέσσερις δημοσκοπήσεις των Opinion Poll, GPO, Pulse και Metron Analysis, δείχνουν τις συνέπειες μιας τέτοιας μεταβολής από το 3% στο 5%. Η Νέα Δημοκρατία, συγκεκριμένα, εμφανίζεται να κερδίζει από 10 έως 16 επιπλέον έδρες στις προσομοιώσεις αυτές, χωρίς να χρειαστεί ούτε μία πρόσθετη ψήφο. Ωστόσο, σε καμία από τις τέσσερις περιπτώσεις το 5% δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία για το κυβερνών κόμμα.

Η επίδραση του εκλογικού ορίου

Η σύγκριση των δημοσκοπήσεων από τις εταιρείες Opinion Poll, GPO, Pulse και Metron Analysis αναδεικνύει τις σημαντικές επιπτώσεις που θα είχε μια ενδεχόμενη αύξηση του ορίου κοινοβουλευτικής εισόδου. Ειδικότερα, η μεταβολή από το 3% στο 5% θα άλλαζε δραστικά την κατανομή των εδρών, ακόμα και χωρίς οποιαδήποτε άλλη αλλαγή στον εκλογικό νόμο.

Οι υπολογισμοί αυτοί αποτελούν μια συγκριτική προσομοίωση που βασίζεται στα δημοσιευμένα ποσοστά των εταιρειών, με τη μοναδική μεταβολή να αφορά το όριο εισόδου στη Βουλή. Δεν πρόκειται για προβλέψεις εδρών από τις ίδιες τις εταιρείες, αλλά για ανάλυση του πώς θα διαμορφωνόταν το κοινοβούλιο υπό αυτές τις συνθήκες.

Τα κέρδη της Νέας Δημοκρατίας

Με αμετάβλητα τα δημοσκοπικά ποσοστά και διατηρώντας το ισχύον κλιμακωτό μπόνους του πρώτου κόμματος, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει σημαντικά κέρδη. Στις τέσσερις προσομοιώσεις, το κόμμα κερδίζει από 10 έως 16 επιπλέον έδρες. Αυτό το όφελος επιτυγχάνεται χωρίς να χρειαστεί να συγκεντρώσει ούτε μία πρόσθετη ψήφο από το εκλογικό σώμα.

Παρά την αύξηση της κοινοβουλευτικής της δύναμης, η αυτοδυναμία παραμένει μακριά για τη Νέα Δημοκρατία. Σε καμία από τις τέσσερις περιπτώσεις, η αύξηση του ορίου στο 5% δεν της δίνει τις απαραίτητες 151 έδρες. Η κοινοβουλευτική της δύναμη ανεβαίνει στις 130 έως 135 έδρες, μένοντας αισθητά κάτω από το όριο της αυτοδυναμίας.

Συγκριτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων

Η αρχική σύγκριση των Opinion Poll και GPO είχε δείξει ότι η αύξηση του ορίου έδινε στη Νέα Δημοκρατία 13 και 10 επιπλέον έδρες, αντίστοιχα. Με την προσθήκη των Pulse και Metron Analysis, η εικόνα διευρύνεται. Το μεγαλύτερο όφελος για τη Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται πλέον στην Pulse, ενώ η Metron προσθέτει ένα διαφορετικό παράδειγμα ανακατανομής των εδρών.

Η σύγκριση χρησιμοποιεί την εκτίμηση ψήφου της Opinion Poll της 13ης Οκτωβρίου, της GPO της 21ης Οκτωβρίου και τα στοιχεία των Pulse και Metron Analysis που παρουσιάστηκαν στις 22 Οκτωβρίου. Ειδικά στην περίπτωση της Pulse, η βάση για τους υπολογισμούς είναι το δημοσιευμένο «σενάριο κατανομής αναποφάσιστων».

Η σημασία των εκτός Βουλής ψήφων

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα των προσομοιώσεων είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, με ποσοστό 29,4% στην GPO, παίρνει περισσότερες έδρες με όριο 3% από όσες λαμβάνει με 30% στις Pulse και Metron. Αυτό δεν αποτελεί αντίφαση, αλλά εξηγείται από έναν κρίσιμο παράγοντα.

Η εξήγηση βρίσκεται στο ποσοστό των ψήφων που μένει εκτός κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το ποσοστό, τόσο περισσότερες έδρες αναλογούν στα κόμματα που καταφέρνουν να περάσουν το κατώφλι εισόδου στη Βουλή, καθώς οι έδρες αναδιανέμονται μεταξύ λιγότερων σχηματισμών.

Διαφορές στην κατανομή παρά όμοια ποσοστά

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εταιρείες Pulse και Metron Analysis δίνουν ακριβώς το ίδιο ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία, 30%, αλλά καταλήγουν σε διαφορετική κοινοβουλευτική δύναμη για το κόμμα. Συγκεκριμένα, με το όριο του 3%, η ΝΔ λαμβάνει 117 έδρες στην Pulse έναντι 119 στην Metron, ενώ με το όριο του 5%, οι έδρες διαμορφώνονται σε 133 έναντι 130 αντίστοιχα.

Αυτές οι διαφορές στην κατανομή των εδρών, παρά το ίδιο ποσοστό του πρώτου κόμματος, υπογραμμίζουν ότι η επίδοση των υπόλοιπων κομμάτων είναι καθοριστική. Η μεταβολή δεν περιορίζεται μόνο στο πρώτο κόμμα. Όσα κόμματα παραμένουν εντός Βουλής αυξάνουν την κοινοβουλευτική τους δύναμη, καθώς στην κατανομή συμμετέχουν πλέον λιγότεροι σχηματισμοί, αναδιανέμοντας τις έδρες που προκύπτουν από τα κόμματα που αποκλείονται.

Με πληροφορίες από: Topontiki