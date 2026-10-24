Ένταση επικράτησε σήμερα στα Τίρανα, όπου εκατοντάδες φοιτητές συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο Παιδείας, συνεχίζοντας τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις για δωδέκατη ημέρα. Οι διαδηλωτές προχώρησαν σε πετροπόλεμο, έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων και έσπασαν πλακόστρωτα, πλησιάζοντας την είσοδο του υπουργείου. Η αστυνομία έκανε περιορισμένη χρήση χημικών για να απομακρύνει κουκουλοφόρους, ενώ χιλιάδες αστυνομικοί βρίσκονται στους δρόμους για τον φόβο περαιτέρω επεισοδίων.

Τα επεισόδια έξω από το υπουργείο Παιδείας

Οι φοιτητές, φτάνοντας στο υπουργείο Παιδείας, έβαλαν φωτιά σε δύο κάδους απορριμμάτων. Η αστυνομία δεν αντέδρασε αμέσως, αλλά προειδοποίησε ότι θα χρησιμοποιήσει νερό από το όχημα αύρα εάν οι φωτιές συνεχιστούν. Στη συνέχεια, έκανε μικρή χρήση χημικών για να απομακρύνει κουκουλοφόρους από το στενό και να σβήσει τις φωτιές που είχαν ανάψει.

Οι διαδηλωτές είχαν σπάσει πλακόστρωτα και πλησίαζαν την είσοδο του υπουργείου, ενώ τα τζάμια του κτιρίου ήταν ήδη κατεστραμμένα από προηγούμενες κινητοποιήσεις που είχαν λάβει χώρα μέσα στην εβδομάδα. Οι δυνάμεις ασφαλείας φάνηκε να εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιτρέψουν στους διαδηλωτές να εκτονωθούν για ένα διάστημα.

Η κλιμάκωση των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Οι σημερινές κινητοποιήσεις αποτελούν τη δωδέκατη ημέρα των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συγκλονίζουν τα Τίρανα. Οι προσπάθειες του πρωθυπουργού Έντι Ράμα να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τους εξεγερμένους φοιτητές δεν απέδωσαν, καθώς οι διαδηλώσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Στις τάξεις των διαδηλωτών προστίθενται πλέον και νέες επαγγελματικές ομάδες, διευρύνοντας το φάσμα των συμμετεχόντων στις κινητοποιήσεις. Χιλιάδες αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στους δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν τυχόν επεισόδια και να διατηρηθεί η τάξη.

Τρία ξεχωριστά καλέσματα για συγκεντρώσεις

Για τη σημερινή ημέρα είχαν γίνει τρία διαφορετικά καλέσματα για συγκεντρώσεις. Ορισμένοι επαγγελματικοί φορείς πέρασαν αρχικά για λίγο από το πρωθυπουργικό γραφείο και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το υπουργείο Παιδείας, με σκοπό να περιμένουν τους φοιτητές.

Οι φοιτητές συγκεντρώθηκαν στις 15:00 ώρα Ελλάδας έξω από το υπουργείο Παιδείας. Το τρίτο κάλεσμα προήλθε από το Δημοκρατικό Κόμμα, την αξιωματική αντιπολίτευση υπό τον Σαλί Μπερίσα, το οποίο κάλεσε τους υποστηρικτές του σε συγκέντρωση έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φοιτητές δεν επιθυμούν καμία εμπλοκή με πολιτικά κόμματα. Στα φυλλάδια που μοιράζουν στον κόσμο, υποστηρίζουν την ανάγκη να αποχωρήσουν και οι δύο ηγέτες, τόσο της κυβέρνησης όσο και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το συλλαλητήριο των επαγγελματιών και των φορέων που πρόσκεινται στο κόμμα του Σαλί Μπερίσα ξεκινά εκεί που τελειώνει η πορεία των φοιτητών, με την αντιπολίτευση να διαδηλώνει ήρεμα, σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από τους φοιτητές.

Η πολιτική κρίση και οι αποπομπές βουλευτών

Η πολιτική κρίση στη χώρα κλιμακώθηκε μετά από έναν καβγά που σημειώθηκε μέσα στο Κοινοβούλιο. Ως αποτέλεσμα αυτού του περιστατικού, έξι βουλευτές της αντιπολίτευσης αποπέμφθηκαν από το κοινοβουλευτικό τους έργο για διάστημα 60 ημερών. Αντιθέτως, δεν υπήρξε καμία κύρωση για κανέναν βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος.

Αυτή η εξέλιξη προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια του αρχηγού της αντιπολίτευσης, Σαλί Μπερίσα, ο οποίος εντάχθηκε στη διοργάνωση των συλλαλητηρίων. Η στάση αυτή της κυβέρνησης και η έλλειψη κυρώσεων για βουλευτές της, φαίνεται να έχει οξύνει περαιτέρω το πολιτικό κλίμα και να έχει τροφοδοτήσει τις αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki