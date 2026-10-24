Γεραπετρίτης: Ιστορική ημέρα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία η συμφωνία για τη Μονή Σινά

Ως μια ιστορική ημέρα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία χαρακτήρισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά και του αιγυπτιακού Δημοσίου. Σε δήλωσή του το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η συμφωνία θεσπίζει ένα σταθερό νομικό πλαίσιο για τη Μονή, διασφαλίζοντας τον θρησκευτικό της χαρακτήρα και τη συνέχιση της μοναστικής ζωής.

Η σημασία της συμφωνίας για τη Μονή Σινά

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι η συμφωνία έρχεται να αντιμετωπίσει μια νομική εκκρεμότητα αιώνων. Συγκεκριμένα, μετά από 1.500 χρόνια που το νομικό καθεστώς της Μονής παρέμενε αίολο και αρρύθμιστο, η σημερινή συμφωνία εξασφαλίζει στο διηνεκές τον αναλλοίωτο θρησκευτικό χαρακτήρα της Μονής και των εκκλησιαστικών κτημάτων. Επιπλέον, διασφαλίζεται η συνέχεια της μοναστικής κοινότητας με την απονομή αδειών παραμονής μακράς χρήσης στους μοναχούς.

Ο υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης «Φάρο της Ορθοδοξίας», δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Ο Φάρος της Ορθοδοξίας, η Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, αποκτά ένα στέρεο νομικό θεμέλιο με τη συμφωνία μεταξύ της Μονής και του αιγυπτιακού Δημοσίου».

Η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Αιγύπτου

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης παρουσίασε τη συμφωνία ως επιστέγασμα της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία αποτελεί την επιτομή μιας βαθιάς στρατηγικής σχέσης, αλλά και μιας αδελφικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών, η οποία εκτείνεται σε όλα τα επίπεδα.

Η επίτευξη αυτής της συμφωνίας υπογραμμίζει τους ισχυρούς δεσμούς και την αμοιβαία εμπιστοσύνη που συνδέει την Ελλάδα με την Αίγυπτο, δημιουργώντας ένα σταθερό πλαίσιο για το μέλλον.

Μήνυμα ενότητας της Ορθοδοξίας

Πέρα από τη ρύθμιση του νομικού καθεστώτος της Μονής, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί και ένα μήνυμα ενότητας της Ορθοδοξίας. Η συμφωνία αγκαλιάστηκε και στηρίχθηκε από σημαντικούς θεσμούς, όπως το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, την Εκκλησία της Κύπρου και την Εκκλησία της Ελλάδας.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι «σε χαλεπούς καιρούς, με κοσμογονικές αλλαγές, η Ορθόδοξη Πίστη παραμένει ενωμένη και σοβαρή παρακαταθήκη για το μέλλον του Ελληνισμού».

Ευχαριστίες στην αιγυπτιακή ηγεσία

Ο υπουργός Εξωτερικών απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στην προσωπική παρέμβαση του Προέδρου της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, ο οποίος κατέστησε δυνατή τη συμφωνία. Ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Αλ Σίσι εκ μέρους του Πρωθυπουργού και της ελληνικής κυβέρνησης.

Επίσης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης εξέφρασε τις ευχαριστίες του και στον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι, με τον οποίο, όπως ανέφερε, τους συνδέει μια βαθιά εκτίμηση και εμπιστοσύνη.

Η δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης διαμήνυσε ότι η Ελληνική Κυβέρνηση στάθηκε και θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και στην Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης. Τόνισε ότι αυτό γίνεται «με έργα τα οποία σπάνε την αδράνεια αιώνων και όχι με ανέξοδα λόγια και έπεα πτερόεντα».

Καταλήγοντας, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι «η ευθύνη και η σοβαρότητα είναι η σφραγίδα της δικής μας Πολιτείας».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit