Ο Αλέξης Τσίπρας προτείνει τον «Νονό» για το πρώτο του σαββατιάτικο σχόλιο

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας εγκαινίασε μια νέα πρωτοβουλία, επιλέγοντας να σχολιάζει την επικαιρότητα κάθε Σάββατο μέσω της πρότασης μιας ταινίας. Για το πρώτο του σαββατιάτικο σχόλιο, ο κ. Τσίπρας επέλεξε την κλασική ταινία «Ο Νονός» του Φράνσις Φορντ Κόπολα, συνδέοντας την επιλογή του με τρεις υποθέσεις που βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Η νέα πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε τη νέα του πρωτοβουλία μέσω βίντεο που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά του δίκτυα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κάθε Σάββατο θα προτείνει μια ταινία, η οποία θα λειτουργεί ως σχόλιο για τα γεγονότα που σημάδεψαν την εβδομάδα που πέρασε.

Από την πρώτη κιόλας ανάρτηση, ο πρώην πρωθυπουργός φρόντισε να δώσει το στίγμα της νέας του αυτής προσπάθειας. Ξεκίνησε με τη διαβεβαίωση: «Οποιαδήποτε ομοιότητα με αληθινά πρόσωπα και καταστάσεις είναι απολύτως συμπωματική». Ωστόσο, αμέσως μετά, αναίρεσε αυτή την καθησυχαστική δήλωση με μία μόνο λέξη, θέτοντας το ερώτημα: «Είναι;».

Η επιλογή του «Νονού» και οι συνειρμοί

Για την πρεμιέρα της νέας του αυτής ενότητας, ο Αλέξης Τσίπρας επέλεψε την εμβληματική ταινία «Ο Νονός». Η επιλογή αυτή χρησιμοποιήθηκε από τον πρώην πρωθυπουργό για να σχολιάσει τρεις συγκεκριμένες υποθέσεις που απασχόλησαν έντονα την επικαιρότητα.

Ο κ. Τσίπρας άφησε την επιλογή της ταινίας να μεταφέρει την αιχμή του μηνύματός του, χωρίς να υποστηρίξει ρητά ότι οι τρεις υποθέσεις στις οποίες αναφέρθηκε συνδέονται μεταξύ τους. Η πρόταση του «Νονού» λειτούργησε ως ένα πλαίσιο για την παρουσίαση των επιλεγμένων γεγονότων.

Υποθέσεις φοροδιαφυγής και ελληνικού μπάσκετ

Μεταξύ των υποθέσεων που ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε δίπλα-δίπλα με την πρόταση της ταινίας, ήταν μια υπόθεση μεγάλης φοροδιαφυγής. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε μια αλυσίδα εστίασης που φέρεται να εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση, η οποία απασχόλησε τη δημόσια συζήτηση.

Επιπλέον, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με το ελληνικό μπάσκετ. Οι καταγγελίες αυτές αφορούν παρεμβάσεις στη διαιτησία, χρηματισμούς, καθώς και χειραγώγηση αγώνων, ζητήματα που έχουν προκαλέσει συζητήσεις στον αθλητικό χώρο και όχι μόνο.

Η αναφορά στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας

Η τρίτη είδηση στην οποία αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας έφερε μια ευθεία αναφορά στη Νέα Δημοκρατία. Πρόκειται για την επιδότηση ύψους 200.000 ευρώ, την οποία έλαβε μια εταιρεία του βουλευτή της ΝΔ, Σπύρου Κουλκουδίνα.

Η εταιρεία του κ. Κουλκουδίνα έλαβε την εν λόγω επιδότηση για δραστηριότητα που αφορά τον θαλάσσιο τουρισμό. Η δραστηριότητα αυτή αναπτύσσεται στην περιοχή της Πιερίας. Η αναφορά αυτή αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά σημεία του σχολίου του πρώην πρωθυπουργού.

Το μήνυμα πίσω από την επιλογή

Ο Αλέξης Τσίπρας κατέληξε στο σχόλιό του, επαναλαμβάνοντας την πρότασή του για την ταινία «Ο Νονός». Η επιλογή αυτή, όπως ανέφερε, ήταν η μόνη που θα μπορούσε να προτείνει, αφήνοντας έτσι την ταινία να μεταφέρει το κύριο μήνυμα και την αιχμή της κριτικής του.

Ο πρώην πρωθυπουργός, με αυτό τον τρόπο, προσπάθησε να σχολιάσει την επικαιρότητα, παρουσιάζοντας τις τρεις αυτές υποθέσεις και αφήνοντας τους συνειρμούς ανοιχτούς για το κοινό, χωρίς να συνδέει άμεσα τα γεγονότα μεταξύ τους, αλλά χρησιμοποιώντας την ταινία ως ένα γενικότερο πλαίσιο.

Με πληροφορίες από: Newsit