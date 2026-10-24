Χιλιάδες διαδηλωτές στη Μαδρίτη για τις δημόσιες συντάξεις, ενόψει εκλογών

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα το μεσημέρι στο κέντρο της Μαδρίτης, εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση του συστήματος συντάξεων και υπερασπιζόμενοι τον δημόσιο χαρακτήρα του. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε έναν μήνα πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που έχουν οριστεί για τις 29 Νοεμβρίου, με την αριστερά να κατηγορεί ευθέως τη δεξιά ότι επιδιώκει να ανοίξει τον δρόμο σε μερική ιδιωτικοποίηση.

Η πορεία και τα αιτήματα των διαδηλωτών

Οι συμμετέχοντες στην πορεία διέσχισαν, σε ειρηνικό κλίμα, μια απόσταση σχεδόν δύο χιλιομέτρων. Η διαδρομή ξεκίνησε από τον σιδηροδρομικό σταθμό Atocha και κατέληξε στην οδό Alcalá, περνώντας μπροστά από το διάσημο μουσείο Prado και την πλατεία Cibeles. Σύμφωνα με την περιφέρεια της Μαδρίτης, οι διαδηλωτές ανέρχονταν σε περίπου 25.000 άτομα, ενώ οι διοργανωτές έκαναν λόγο για έως και 40.000 συμμετέχοντες.

Μεταξύ των συνθημάτων που κυριάρχησαν στα πλακάτ ήταν τα «Εγγυημένες συντάξεις» και «να τις προστατεύσουμε». Οι διοργανωτές της κινητοποίησης, με επικεφαλής την Εθνική Συντονιστική για την Υπεράσπιση των Δημόσιων Συντάξεων (COESPE) και την υποστήριξη συνδικάτων, εξέφρασαν συγκεκριμένα αιτήματα. Ζητούν την αναπροσαρμογή των συντάξεων με βάση τον πραγματικό πληθωρισμό, την ισότητα της ελάχιστης σύνταξης με τον κατώτατο μισθό, την κατάργηση του συνταξιοδοτικού χάσματος φύλου και την πλήρη προστασία του δημόσιου συστήματος από οποιαδήποτε μορφή ιδιωτικοποίησης.

Προσωπικές μαρτυρίες και ανησυχίες

Ο Χουάν Φερνάντες, ένας 38χρονος υπάλληλος στις δημόσιες υπηρεσίες της Σεβίλης, εξέφρασε την «ανασφάλειά» του σχετικά με το συνταξιοδοτικό του μέλλον. Ο ίδιος δήλωσε την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε μεταρρύθμιση που θα άνοιγε τον δρόμο σε ιδιωτικοποίηση, η οποία θα συνεπαγόταν «κέρδη ή απώλειες» για τους συνταξιούχους.

Από την πλευρά της, η Πιλάρ, μια 64χρονη που βρίσκεται σε καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης, υποστήριξε ότι «οι συντάξεις πρέπει να μείνουν ανέγγιχτες». Κατήγγειλε επίσης «την τάση όλα να ιδιωτικοποιούνται» και εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη μεγάλη κινητοποίηση που προκάλεσε το ζήτημα της στέγασης τις τελευταίες εβδομάδες, ιδίως μεταξύ των νέων, οι οποίοι, όπως είπε, «έχουν αφυπνιστεί». Η ίδια απηύθυνε έκκληση για την υπεράσπιση όλων των δημόσιων υπηρεσιών, αναφέροντας ως παραδείγματα την εκπαίδευση και την υγεία.

Πολιτικές αντιπαραθέσεις και δεσμεύσεις

Τη Δευτέρα, ο ηγέτης της δεξιάς αντιπολίτευσης, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, διαβεβαίωσε ότι το Λαϊκό Κόμμα (PP) θα προχωρήσει στην αναπροσαρμογή των συντάξεων σύμφωνα με τον νόμο, σε περίπτωση που κερδίσει τις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου. Ο κ. Φεϊχόο υποσχέθηκε ετήσιες αυξήσεις των συντάξεων με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) και την επανενεργοποίηση του Συμφώνου του Τολέδο, με τη συμμετοχή συνδικάτων, εργοδοτών και πολιτικών δυνάμεων.

Η δήλωση του ηγέτη του PP ήρθε ως απάντηση στις κατηγορίες της κυβέρνησης του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ. Η κυβέρνηση κατηγορεί το Λαϊκό Κόμμα ότι επιδιώκει να μεταρρυθμίσει το συνταξιοδοτικό σύστημα, αμφισβητώντας τον ισχύοντα μηχανισμό αναπροσαρμογής των συντάξεων με βάση τον πληθωρισμό, ο οποίος εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022. Σημειώνεται ότι στα τέλη του 2021, το PP είχε καταψηφίσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, επικρίνοντας το κόστος του για τα δημόσια οικονομικά.

Το συνταξιοδοτικό σύστημα της Ισπανίας

Στην Ισπανία, η μέση σύνταξη γήρατος ανερχόταν τον Σεπτέμβριο σε 1.576 ευρώ τον μήνα. Το ποσό αυτό αφορά σχεδόν 6,8 εκατομμύρια δικαιούχους, σύμφωνα με στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit