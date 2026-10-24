Στη Νέα Υόρκη ο Γιώργος Γεραπετρίτης για την ελληνική προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να αναλάβει σημαντικό ρόλο στις εργασίες του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η παρουσία του εντάσσεται στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας του οργάνου για τον μήνα Οκτώβριο, σηματοδοτώντας μια περίοδο εντατικής διπλωματικής δραστηριότητας.

Το πρόγραμμα του υπουργού είναι ιδιαίτερα πυκνό και περιλαμβάνει την προεδρία σε δύο ανοικτές συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου, μια συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, António Guterres, καθώς και τη συμμετοχή του σε μια κρίσιμη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, στην οποία θα προεδρεύσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ελληνική προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Η Ελλάδα έχει αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τον μήνα Οκτώβριο, μια θέση που προσδίδει στην ελληνική διπλωματία αυξημένο κύρος και ευθύνες. Στο πλαίσιο αυτής της Προεδρίας, η ελληνική πολιτική ηγεσία δίνει το παρών στη Νέα Υόρκη, με τον υπουργό Εξωτερικών να πρωτοστατεί στις εργασίες του σημαντικού αυτού διεθνούς οργάνου.

Η παρουσία του κυρίου Γεραπετρίτη στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπογραμμίζει τη δέσμευση της χώρας σε θέματα διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Ο υπουργός θα συμμετάσχει ενεργά σε μια σειρά από συζητήσεις και εκδηλώσεις, εκπροσωπώντας την Ελλάδα και προωθώντας τις θέσεις της σε καίρια παγκόσμια ζητήματα.

Σημαντικές συνεδριάσεις υπό την προεδρία Γεραπετρίτη

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ο κύριος Γεραπετρίτης θα αναλάβει την προεδρία μιας ανοικτής συνεδρίασης υψηλού επιπέδου του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το θέμα αυτής της συζήτησης είναι αφιερωμένο στο κρίσιμο ζήτημα των «Παιδιών στις Ένοπλες Συγκρούσεις», αναδεικνύοντας την ανάγκη προστασίας των ανηλίκων σε περιοχές που πλήττονται από πολεμικές διαμάχες.

Την επόμενη ημέρα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών θα προεδρεύσει σε μια δεύτερη ανοικτή συζήτηση υψηλού επιπέδου. Αυτή τη φορά, το αντικείμενο θα είναι «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια», μια θεματική που εστιάζει στον ρόλο των γυναικών στην οικοδόμηση της ειρήνης και την προστασία τους σε περιόδους κρίσης. Την ίδια ημέρα, ο κύριος Γεραπετρίτης θα προεδρεύσει και σε μια παράλληλη εκδήλωση, η οποία συνδιοργανώνεται με την UNESCO και την UN Women, ενισχύοντας τη συζήτηση γύρω από την ίδια θεματική.

Συναντήσεις κορυφής και η παρουσία του πρωθυπουργού

Το διπλωματικό πρόγραμμα του κυρίου Γεραπετρίτη περιλαμβάνει επίσης μια σημαντική συνάντηση. Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών θα έχει τετ-α-τετ με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, António Guterres, όπως επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ. Αυτή η συνάντηση αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα διεθνών ζητημάτων και να ενισχύσει τους δεσμούς της Ελλάδας με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Η παρουσία της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας στη Νέα Υόρκη θα κορυφωθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, ο κύριος Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει σε μια ανοικτή συζήτηση υψηλού επιπέδου του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία θα έχει ως αντικείμενο τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τη θαλάσσια ασφάλεια. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, την προεδρία θα αναλάβει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας το ενδιαφέρον της ελληνικής κυβέρνησης για τα ζητήματα αυτά.

Εορταστική εκδήλωση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Πριν από τις επίσημες συνεδριάσεις, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών θα παραστεί σε μια εορταστική εκδήλωση. Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης και είναι αφιερωμένη στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Η παρουσία του κυρίου Γεραπετρίτη σε αυτή την εκδήλωση αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η ελληνική πολιτική ηγεσία στην ομογένεια και στους εθνικούς εορτασμούς, ακόμα και μακριά από την πατρίδα.

Με πληροφορίες από: News.gr