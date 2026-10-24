Ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε τη Γκράβα και ζήτησε άμεσες ενέργειες για την ασφάλεια των σχολείων

Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας επισκέφθηκε χθες ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να συζητήσει με γονείς και εκπαιδευτικούς για το πρόβλημα που έχει ανακύψει. Το σχολείο παραμένει κλειστό εδώ και τρεις εβδομάδες, καθώς μια οσμή αερίου διατηρεί τις αίθουσες εκτός λειτουργίας. Οι μέχρι τώρα έρευνες για την αιτία της οσμής παραμένουν άκαρπες, ωστόσο έχουν αποκαλύψει άλλα, εξίσου σοβαρά, ζητήματα.

Οι διαπιστώσεις και οι ελλείψεις ασφαλείας

Όπως ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ ανέφερε σε σχετική ανάρτησή του, οι έρευνες, παρόλο που δεν εντόπισαν την πηγή της οσμής, ήταν πολύ αποκαλυπτικές για μια σειρά από θέματα. Διαπιστώθηκαν σημαντικότατες ελλείψεις στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων του σχολείου. Αυτές οι ελλείψεις, σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα, προστίθενται σε μια ευρύτερη πολιτική απαξίωσης του δημόσιου σχολείου.

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε ότι κρύβεται και αδυνατεί να αναλάβει τις ευθύνες της, πετάει το «μπαλάκι» όπου τη βολεύει. Τόνισε πως η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο, ζητώντας άμεσες ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος.

Καταγγελίες για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης προχώρησε σε καταγγελίες σχετικά με τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είχε στα χέρια της 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο.

Σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα, μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων δόθηκε σε «κολλητούς και απευθείας αναθέσεις», ενώ δεν διατέθηκε τίποτα για τον εκσυγχρονισμό και την ανθεκτικότητα υποδομών, όπως τα σχολεία. Η δήλωση αυτή αναδεικνύει, κατά τον ίδιο, την προτεραιότητα που δόθηκε σε άλλους τομείς, αφήνοντας πίσω τις ανάγκες των σχολικών κτιρίων.

Έκκληση για άμεσες ενέργειες και το «καμπανάκι» του ΤΕΕ

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε την ανάγκη οι έρευνες των αρμόδιων φορέων να ενταθούν, ώστε να αποκλειστεί κάθε κίνδυνος. Ζήτησε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου οι μαθητές να επιστρέψουν με ασφάλεια στις αίθουσες διδασκαλίας. Στο βίντεο της ανάρτησής του, αφού άκουσε την αγωνία των γονέων, υπογράμμισε την άμεση ανάγκη για συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στο πόρισμα του ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας), χαρακτηρίζοντάς το ως «καμπανάκι». Πρότεινε, με αφορμή αυτό το πόρισμα, να ελεγχθούν όλα τα χιλιάδες σχολικά συγκροτήματα σε όλη την Ελλάδα. «Χιλιάδες ‘Γκράβες’ υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, όχι στο μέγεθος αυτό, αλλά είναι το ίδιο πράγμα», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την έκταση του προβλήματος.

Η ευθύνη του κράτους και η στάση των αρχών

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης μίλησε για την επιτακτική ανάγκη να συζητηθεί η ανθεκτικότητα των υποδομών. Επισήμανε ότι ο μέσος πολίτης δεν πρέπει να αισθάνεται ότι έχει ένα κράτος απέναντί του, αλλά δίπλα του. Πρακτικά, όπως συνέχισε, ο πολίτης αισθάνεται να γίνεται «μπαλάκι» μεταξύ δήμων και κυβέρνησης, ενώ ο ίδιος βλέπει προσπάθειες για αποκόμιση πολιτικών οφελών.

Ο κ. Τσίπρας διαπίστωσε ευθύνες τόσο στη δημοτική αρχή όσο και στην κυβέρνηση. Ωστόσο, κατέληξε λέγοντας ότι βλέπει μια δημοτική αρχή που προσπαθεί να αναλάβει τις ευθύνες της και να κάνει κάτι, σε αντίθεση με μια κυβέρνηση που, κατά την άποψή του, κρύβεται από τις δικές της ευθύνες.

Οι συνοδοί στην επίσκεψη

Κατά την επίσκεψή του στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης συνόδευσαν στελέχη του κόμματος. Συγκεκριμένα, μαζί του ήταν η τομεάρχης Παιδείας, Ιωάννα Λαλιώτου, καθώς και ο αναπληρωτής της, Παναγιώτης Κασσιανός. Η παρουσία τους υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει το κόμμα στο ζήτημα της ασφάλειας και της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Με πληροφορίες από: Topontiki