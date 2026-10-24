Ανησυχίες για νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου

Το ενδεχόμενο επανέναρξης αμερικανικών βομβαρδισμών μεγάλης κλίμακας εναντίον του Ιράν, αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, συγκεντρώνει αυξημένη προσοχή στην Ουάσιγκτον. Η ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή, η αυξημένη ετοιμότητα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και οι νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ δημιουργούν ανησυχίες για έναν νέο γύρο επιθέσεων. Ωστόσο, Αμερικανοί αναλυτές προειδοποιούν ότι ακόμη και μια εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση δύσκολα θα μπορούσε να τερματίσει τη σύγκρουση.

Ενδείξεις κλιμάκωσης και ανησυχίες

Οι ανησυχίες για μια νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στην αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εντείνονται, καθώς παρατηρείται ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Παράλληλα, το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση κινητοποίησης, ενώ οι προειδοποιήσεις αναλυτών για την πιθανότητα νέων μαζικών βομβαρδισμών μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου είναι έντονες.

Αμερικανοί αναλυτές επισημαίνουν ότι, παρά την πιθανότητα εκτεταμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων, είναι δύσκολο να επιτευχθεί ο τερματισμός της σύγκρουσης με αυτόν τον τρόπο. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εύθραυστη, με τις εξελίξεις να παρακολουθούνται στενά από τη διεθνή κοινότητα.

Η τρέχουσα κατάσταση της αντιπαράθεσης

Το τελευταίο διάστημα, η αντιπαράθεση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχει περιοριστεί κυρίως στη θάλασσα. Οι δύο πλευρές επιδιώκουν να επιβάλουν τον έλεγχό τους σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς και εμπορικές δραστηριότητες, κάτι που έχει οδηγήσει σε συνεχή ένταση στην περιοχή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Περσικό Κόλπο, ενώ το Ιράν επιδιώκει να ελέγξει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας, γεγονός που υπογραμμίζει τη στρατηγική τους σημασία. Παρά τη συνεχιζόμενη ένταση, από τις αρχές Σεπτεμβρίου δεν έχουν καταγραφεί σημαντικές επιθέσεις των δύο πλευρών εναντίον χερσαίων στόχων, ωστόσο αυτή η σχετική αποκλιμάκωση δεν θεωρείται δεδομένο ότι θα διατηρηθεί.

Η εκτίμηση της Σούζαν Μαλόνι

Η Σούζαν Μαλόνι, διευθύντρια του προγράμματος εξωτερικής πολιτικής του αμερικανικού ινστιτούτου Brookings, εκτιμά ότι η πιθανότητα νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων αυξάνεται σημαντικά μετά την εκλογική αναμέτρηση της 3ης Νοεμβρίου. Η ίδια αναφέρει χαρακτηριστικά: «Υπολογίζω πλέον ότι υπάρχει πιθανότητα πληγμάτων λίγο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές».

Η εκτίμηση της Μαλόνι βασίζεται σε μια σειρά στρατιωτικών και πολιτικών ενδείξεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μεταφορά πρόσθετων αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, οι προειδοποιήσεις που έχουν απευθυνθεί σε Αμερικανούς πολίτες στην περιοχή, καθώς και η κατάσταση αυξημένης επιφυλακής στην οποία έχουν τεθεί οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Η στάση του Ντόναλντ Τραμπ

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη δημόσια τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να διατάξει νέα πλήγματα κατά του Ιράν πριν από τις εκλογές για το Κογκρέσο, μια δήλωση που έχει ερμηνευθεί ως ένδειξη της χρονικής συγκυρίας των πιθανών μελλοντικών ενεργειών.

Σύμφωνα με την αναλύτρια Σούζαν Μαλόνι, μια τέτοια στρατιωτική κίνηση πριν από τις κάλπες δεν θα εξυπηρετούσε τα εκλογικά συμφέροντα του Αμερικανού προέδρου. Η δήλωση αυτή υποδηλώνει ότι οι αποφάσεις για στρατιωτικές ενέργειες συνδέονται άμεσα με το πολιτικό ημερολόγιο και τις εσωτερικές εκλογικές διαδικασίες των ΗΠΑ.

Το ιστορικό της σύγκρουσης και οι επιπτώσεις

Ο πόλεμος που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου 2026 έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια σε σημαντικό τμήμα της αμερικανικής κοινής γνώμης. Η δυσαρέσκεια αυτή οφείλεται κυρίως στη μεγάλη αύξηση των τιμών της ενέργειας, η οποία έχει επηρεάσει την καθημερινότητα των πολιτών.

Η συνεχιζόμενη κατάσταση έντασης και οι πιθανές νέες στρατιωτικές ενέργειες αναμένεται να διατηρήσουν την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και ειδικότερα στις τιμές της ενέργειας, καθώς η περιοχή της Μέσης Ανατολής παραμένει κρίσιμη για τον εφοδιασμό.

Με πληροφορίες από: Topontiki