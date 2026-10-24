Οι λαοί της Ευρώπης έχουν το δίκιο, έχουν και τη δύναμη να το επιβάλλουν!

Η αγωνιστική σκυτάλη πέρασε την εβδομάδα που τελειώνει από τις μεγάλες κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, στους εργαζόμενους και τη νεολαία της Ελλάδας. Σημαντικές απεργιακές κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια σημειώθηκαν σε διάφορες πόλεις της χώρας, ενώ νέες δράσεις έχουν ήδη προγραμματιστεί για το τέλος του μήνα.

Μεγάλες κινητοποιήσεις στην Ελλάδα στις 21 Οκτωβρίου

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε μία από τις μεγαλύτερες απεργίες των τελευταίων χρόνων στον χώρο της εκπαίδευσης. Συγκλονιστικά συλλαλητήρια έλαβαν χώρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της χώρας, με εκατοντάδες σχολεία να παραμένουν κλειστά.

Μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και γονείς ένωσαν τις δυνάμεις τους, διαμαρτυρόμενοι απέναντι στην πολιτική που, όπως αναφέρθηκε, υψώνει «τείχη» απέναντι στα δικαιώματά τους στη μόρφωση και τη ζωή. Την ίδια μέρα, οι νοσοκομειακοί γιατροί προχώρησαν σε απεργία, ενώ και οι συνταξιούχοι πραγματοποίησαν διαδηλώσεις, εκφράζοντας τα δικά τους αιτήματα.

Επόμενος αγωνιστικός σταθμός στις 30 Οκτωβρίου

Οι εργαζόμενοι και οι νέοι έχουν μπροστά τους έναν επόμενο μεγάλο αγωνιστικό σταθμό την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Έχουν προγραμματιστεί νέα μαθητικά και φοιτητικά συλλαλητήρια, τα οποία αναμένεται να δώσουν συνέχεια στις προηγούμενες κινητοποιήσεις.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί διεθνής απεργία των λιμενεργατών σε πάνω από 100 λιμάνια σε όλο τον κόσμο, καθώς και παμπειραϊκή απεργία. Οι δράσεις αυτές σηματοδοτούν μια ευρύτερη κινητοποίηση, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Απάντηση στην κυβέρνηση και επιθέσεις κατά του ΚΚΕ

Οι μέχρι τώρα κινητοποιήσεις έσπασαν στην πράξη το κλίμα τρομοκρατίας και καταστολής, δίνοντας, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, αποστομωτική απάντηση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την αντιλαϊκή πολιτική της. Αποδείχθηκε ότι οι κυβερνώντες φοβούνται τη νέα γενιά που διεκδικεί το μέλλον της, καθώς και τους εργαζόμενους που δηλώνουν «δεν πάει άλλο».

Για αυτόν τον λόγο, όπως αναφέρεται, κατέφυγαν σε επιθέσεις απέναντι στο ΚΚΕ, τύπου Κυρανάκη και Μαρινάκη. Αυτές οι επιθέσεις χαρακτηρίστηκαν ως χυδαίες και ανιστόρητες, ενώ παράλληλα φανερώνουν ποιος είναι ο πραγματικός, ο στρατηγικός τους αντίπαλος. Όπως επισημαίνεται, όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι το ΚΚΕ αποτελεί τον νου, την καρδιά και τον οργανωτή της πάλης του λαού.

Ο ρόλος φασιστών και σοσιαλδημοκρατίας

Οι κινητοποιήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό ανέδειξαν για ακόμη μια φορά τον ρόλο των φασιστών, οι οποίοι, ενώ παριστάνουν τους «αντισυστημικούς», στηρίζουν το σύστημα. Επιχείρησαν να στρέψουν την οργή της νεολαίας ενάντια σε άλλους λαούς, κάνοντας λόγο για ξένους εισβολείς με αφορμή τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία.

Παράλληλα, εκτέθηκαν οι δυνάμεις της εγχώριας σοσιαλδημοκρατίας, όπως το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του κ. Τσίπρα. Ο στόχος τους, σύμφωνα με την πηγή, είναι να αλλάξει απλά ο διαχειριστής της αντιλαϊκής πολιτικής και όχι να ανατραπεί η ίδια η πολιτική που ματώνει τον λαό. Αυτές οι δυνάμεις είτε υπονομεύουν τις κινητοποιήσεις είτε λάμπουν δια της απουσίας τους, συνεχίζοντας να προβάλλουν την εικονική πραγματικότητα ότι στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι όλα «μέλι – γάλα».

Κινητοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη και η απήχηση τους

Μία μεγάλη συζήτηση αναπτύσσεται αυτές τις μέρες μέσα στους χώρους δουλειάς και εκπαίδευσης, καθώς και στις λαϊκές γειτονιές, σχετικά με τους λόγους και τις αιτίες των κινητοποιήσεων που αναπτύσσονται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα, αναφέρονται κινητοποιήσεις στη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, το Βέλγιο, την Πορτογαλία, την Αλβανία, καθώς και σε άλλες χώρες, εκτός φυσικά από την Ελλάδα.

Οι εργαζόμενοι στη χώρα μας, στη μεγάλη πλειοψηφία τους, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν συμμετάσχει ακόμα, αντιμετωπίζουν αυτές τις κινητοποιήσεις με συμπάθεια, ενδιαφέρον και προσμονή, γεγονός που υποδηλώνει την ευρύτερη απήχηση των αγώνων.

Με πληροφορίες από: Topontiki