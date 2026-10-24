ΕΛΑΣ: Εντατικοί οργανωτικοί ρυθμοί και ευρύ άνοιγμα στην κοινωνία ενόψει εκλογών

Σε έντονους οργανωτικούς ρυθμούς κινείται αυτό το διάστημα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), με στόχο την πλήρη δραστηριοποίηση της κομματικής της βάσης. Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στη «γείωση» με την κοινωνία, ενόψει του Προγραμματικού Συνεδρίου που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές της επόμενης χρονιάς. Το συνέδριο αναμένεται να έχει πανηγυρικό χαρακτήρα, δίνοντας τον τόνο της «πανστρατιάς» λίγο πριν τις εκλογές, ενώ θα αποφασίσει για το εναλλακτικό κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος.

Προσυνεδριακός διάλογος και κοινωνική συμμετοχή

Με δεδομένο ότι η ΕΛΑΣ μετρά λίγους μήνες ζωής, απώτερος σκοπός είναι οι οργανώσεις της να κάνουν αισθητή την παρουσία τους και να προσεγγίσουν τους πολίτες σε Αττική και Περιφέρεια. Η προσέγγιση αυτή έχει διπλό στόχο: αφενός να γνωστοποιήσουν τις θέσεις του κόμματος και αφετέρου να ακούσουν τα προβλήματα και τα αιτήματα της κοινωνίας.

Μία καινοτομία στον προσυνεδριακό διάλογο που έχει ήδη αρχίσει, είναι ότι η κοινωνία καλείται να συνδιαμορφώσει το πρόγραμμα. Οι προσυνεδριακές εκδηλώσεις θα είναι ανοιχτές σε πολίτες εκτός κόμματος, ενώ τα μέλη θα μπορούν να συμμετάσχουν στον διάλογο μέσω της πλατφόρμας myelas.gr. Η συμμετοχή αυτή δεν περιορίζεται μόνο στη διαβούλευση, αλλά επεκτείνεται και στη διαδικασία για τη διαμόρφωση των θέσεων, των προτάσεων και των αποφάσεων της ΕΛΑΣ. Από την «Αμαλίας» ξεκαθαρίζουν ότι πρόκειται για «μια διαδικασία ανοικτή σε όλους, μια διαδικασία στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν πολίτες και κοινωνία».

Η δήλωση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, δήλωσε την Τετάρτη, σε συγκέντρωση μελών στο Μαρούσι, τον σκοπό αυτής της έντονης οργανωτικής και προσυνεδριακής κινητικότητας. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η ΕΛΑΣ επιδιώκει να πάει «εκεί που ζει και εργάζεται η πραγματική κοινωνία, οι πραγματικοί πολίτες».

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηγιαννάκη, ο στόχος είναι να ακούσει το κόμμα τον κόσμο και «να συνδιαμορφώσουμε μαζί του την πολιτική ατζέντα, στο χωράφι, στο καφενείο και στον χώρο εργασίας». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση του κόμματος για άμεση επαφή και συνεργασία με τους πολίτες στην καθημερινότητά τους.

Σχεδιασμός για ευρεία κοινωνική διείσδυση

Οι παραπάνω κινήσεις αποκαλύπτουν μια προσπάθεια να τονιστεί ότι η ΕΛΑΣ, σε διάσταση με τα παραδοσιακά κόμματα, δεν είναι «περιχαρακωμένο» αλλά ανοιχτό, και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Πρόκειται για μια προσπάθεια για το μεγαλύτερο δυνατό άνοιγμα στην κοινωνία, στον περιορισμένο χρόνο που έχει μπροστά της η ΕΛΑΣ έως το συνέδριο και έως τις εκλογές. Σκοπός είναι το κόμμα να πετύχει μεγαλύτερη κοινωνική διείσδυση και αποδοχή, καθώς και να λάβει μεγαλύτερη πολιτική και δημοσκοπική ώθηση.

Ο σχεδιασμός του κόμματος προβλέπει περιοδείες και δράσεις σε όλη την Ελλάδα. Γίνεται μάλιστα λόγος για «καταιγισμό» δράσεων και εκδηλώσεων σε κάθε γωνιά της χώρας, με την παρουσία τοπικών και κεντρικών στελεχών. Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων, θα πραγματοποιηθεί διάλογος με φορείς και ομάδες πολιτών, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας θα βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή. Με βάση αυτόν τον σχεδιασμό, υπολογίζεται ότι η ΕΛΑΣ θα μπορέσει να καλύψει ολόκληρη τη χώρα μέχρι τις εκλογές.

Με πληροφορίες από: Topontiki