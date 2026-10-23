Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Βριλήσσια: Πολιτικός μονόδρομος η αυτοδυναμία για τη χώρα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου 2026 από την Πλατεία Αναλήψεως στα Βριλήσσια, παρουσίασε την αυτοδυναμία ως αναγκαιότητα για την Ελλάδα και όχι ως απλή κομματική επιδίωξη της Νέας Δημοκρατίας. Ενόψει των εκλογών του 2027, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της στρατηγικής του κόμματός του, τονίζοντας ότι η κυβερνητική σταθερότητα είναι προϋπόθεση για την αποτελεσματική διαχείριση των κρίσεων.

Η αυτοδυναμία ως μονόδρομος για τη σταθερότητα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «στις επόμενες κάλπες η αυτοδυναμία είναι πολιτικός μονόδρομος. Όχι για την παράταξη, αλλά για τη χώρα», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για κυβερνητική σταθερότητα. Παρουσίασε την αυτοδυναμία ως προϋπόθεση πολιτικής σταθερότητας και αποτελεσματικής διαχείρισης των κρίσεων, απορρίπτοντας εμμέσως τα σενάρια κυβερνητικών συνεργασιών.

Ο πρωθυπουργός προειδοποίησε για τους κινδύνους που, κατά την εκτίμησή του, συνεπάγονται οι πολιτικές διαπραγματεύσεις σε περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας. Επικαλούμενος τις γεωπολιτικές προκλήσεις, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τις πιέσεις στην οικονομία, υποστήριξε ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια κυβέρνηση με καθαρή εντολή. Έθεσε ευθέως το ζήτημα της κυβερνησιμότητας, προειδοποιώντας για τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει μια κυβέρνηση συνεργασίας στη διαχείριση κρίσιμων αποφάσεων.

Διαχείριση κρίσεων και υπεύθυνη οικονομική πολιτική

Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε ένα διεθνές περιβάλλον διαδοχικών κρίσεων, σημειώνοντας ότι στα επτάμισι χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας οι συνθήκες κάθε άλλο παρά ανέφελες υπήρξαν. «Πάμε από κρίση σε κρίση, οι δυσκολίες μεγαλώνουν», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι σε αυτή τη συγκυρία «ένα σταθερό χέρι που κρατά το πηδάλιο της χώρας αποκτά ξεχωριστή σημασία».

Επιχειρώντας να αναδείξει την αυτοδυναμία ως εγγύηση συνέχειας και αποτελεσματικότητας, ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Για σκεφτείτε να έπρεπε να διαχειριστούμε κρίσεις και να ερχόμαστε σε παζάρια με άλλα κόμματα, να κάνουμε εκπτώσεις». Παράλληλα, προτάσσοντας την «υπεύθυνη οικονομική πολιτική», δήλωσε ότι η κυβέρνηση «δεν θα υποκύψει στον πειρασμό μιας μακράς προεκλογικής περιόδου να δώσουμε χρήματα που δεν έχουμε», αντιπαραβάλλοντας την τρέχουσα πορεία με το παρελθόν της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Αιχμές κατά της αντιπολίτευσης και του Αλέξη Τσίπρα

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού και την αποτίμηση της περιόδου διακυβέρνησής του. «Διάβαζα ένα βιβλίο και προσπαθούσε να μας πείσει πόσο καλή ήταν η Ελλάδα που μας παρέδωσε το 2019», ανέφερε, αμφισβητώντας ευθέως την εικόνα που, όπως υποστήριξε, επιχειρεί να παρουσιάσει ο προκάτοχός του. «Ποια Ελλάδα μας παρέδωσε το 20», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι αδυνατεί να συναινέσει ακόμη και σε ζητήματα που αφορούν την προστασία των παιδιών. Με αφορμή τη νομοθετική πρωτοβουλία για τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έστειλε μήνυμα προς τις εταιρείες τεχνολογίας λέγοντας ότι «δεν θα βγάλετε λεφτά στις πλάτες των παιδιών μας». Υπογράμμισε ότι «είναι τόσο το μένος κατά του Μητσοτάκη που δεν μπόρεσαν να έρθουν σε μια εθνική συνεννόηση για το καλό των παιδιών μας», καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι για τη διασφάλιση της σταθερότητας και την αποφυγή κομματικών παζαριών, «η αυτοδυναμία είναι μονόδρομος».

Δέσμευση για ασφάλεια και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλες κρίσεις – είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος και από αυτό το διάλογο όλα τα κόμματα απουσιάζουν». Υπογράμμισε επίσης ότι «η εμπειρία στη διαχείριση των εθνικών θεμάτων έχει μεγάλη αξία, πρώτη υποχρέωση κάθε πρωθυπουργού είναι να κρατά τη χώρα ασφαλή – όλα αυτά δεν ήταν αυτονόητα χρειάστηκε κόπος και σε αυτό το δρόμο θα επιμείνουμε».

Αναφερόμενος στο έργο της κυβέρνησης, δήλωσε: «Η κυβέρνηση δεν σταματά τη δουλειά της γιατί όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης θέλω να σας κοιτάξω στα μάτια και να μου πείτε τι κάναμε από αυτά που σας υποσχεθήκαμε – το διαβατήριο της αξιοπιστίας το έχουμε ήδη σφραγίσει – τηρήσαμε τη συμφωνία αλήθειας». Παραδέχτηκε λάθη, λέγοντας «κάναμε λάθη σας κοιτάξαμε στα μάτια και είπαμε εδώ δεν τα καταφέραμε όπως στον ΟΠΕΚΕΠΕ – σας είπαμε θα καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή – Μας είπατε θα πιάσετε τους μικρούς αλλά με τους μεγάλους τι γίνεται; Δείτε τα 25 εκατ. προχθές – τα μεγάλα ψάρια μας ενδιαφέρουν».

Κλείνοντας, απευθύνθηκε στα νέα παιδιά: «Στα νέα παιδιά τους κοιτώ στα μάτια: μάγος δεν είμαι, θαύματα δεν μπορώ να κάνω, αλλά έχω την ίδια όρεξη και την ίδια διάθεση να πάμε τη χώρα μπροστά».

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis