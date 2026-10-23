Άδωνις Γεωργιάδης: Καμία απώλεια δικαιωμάτων για τους ψυχολόγους με το νέο ΝΠΔΔ

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ξεκαθάρισε ότι κανένας επαγγελματίας ψυχολόγος δεν θα χάσει τα δικαιώματά του με τη δημιουργία του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) «Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων». Η διαβεβαίωση αυτή δόθηκε στο πλαίσιο της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η μόνη απαίτηση για όσους διαθέτουν ήδη επαγγελματικά δικαιώματα είναι η εγγραφή τους στο νέο φορέα εντός ενός έτους.

Διασφάλιση επαγγελματικών δικαιωμάτων

Ο υπουργός Υγείας, 'Αδωνις Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου για τη σύσταση του ΝΠΔΔ των ψυχολόγων στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, θέλησε να καθησυχάσει τους επαγγελματίες του κλάδου. Ξεκαθάρισε ότι «κανένας από όσους σήμερα έχει επαγγελματικά δικαιώματα δεν τα χάνει» με την εφαρμογή του νέου νόμου. Η δήλωση αυτή έγινε με σαφήνεια, τονίζοντας τη σταθερότητα των υφιστάμενων επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, η μοναδική υποχρέωση για κάθε ψυχολόγο που κατέχει ήδη επαγγελματικά δικαιώματα είναι να προβεί σε εγγραφή στο νεοσύστατο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Αυτή η εγγραφή πρέπει να ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου. Ο υπουργός επανέλαβε τη θέση του, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Όποιος έχει σήμερα επαγγελματικά δικαιώματα, η μόνη του υποχρέωση είναι να εγγραφεί, εντός ενός έτους, στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου».

Η διαδικασία εγγραφής στο νέο ΝΠΔΔ

Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τους ψυχολόγους που διαθέτουν ήδη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Διευκρίνισε ότι «αυτομάτως, εφόσον έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, δικαιούται να εγγραφεί στο ΝΠΔΔ». Αυτό σημαίνει ότι η κατοχή της άδειας αποτελεί το βασικό κριτήριο για την ένταξη στον νέο φορέα.

Η εγγραφή στο ΝΠΔΔ διασφαλίζει τη συνέχεια της επαγγελματικής δραστηριότητας. Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι «εφόσον εγγραφεί, συνεχίζει να έχει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος». Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει καμία διακοπή ή απώλεια των υφιστάμενων επαγγελματικών δικαιωμάτων για όσους συμμορφωθούν με την υποχρέωση της εγγραφής. «Δεν χάνει κανένας, που έχει σήμερα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, το επάγγελμά του», ήταν η κατηγορηματική δήλωση του κ. Γεωργιάδη.

Θέσεις και αντιδράσεις στην κοινοβουλευτική επιτροπή

Οι δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη ήρθαν ως απάντηση σε ανησυχίες που είχαν εκφραστεί από διάφορες πλευρές. Συγκεκριμένα, ο υπουργός σχολίασε την ανησυχία που είχε εκφράσει ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων σχετικά με τις επιπτώσεις του νομοσχεδίου στα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών του.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στην κριτική που είχε ασκηθεί από κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κριτική αυτή αφορούσε επίσης το περιεχόμενο και τις προβλέψεις του νομοσχεδίου για τη σύσταση του Πανελλήνιου Συλλόγου Ψυχολόγων. Ο υπουργός, με τις τοποθετήσεις του, επιδίωξε να αποσαφηνίσει τις προθέσεις της κυβέρνησης και να διαλύσει τυχόν παρεξηγήσεις ή φόβους.

Οριοθέτηση του επαγγέλματος και ευρεία στήριξη

Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε τη σημασία του νομοσχεδίου, αναφέροντας ότι με αυτό «οριοθετούμε το επάγγελμα του ψυχολόγου, για πρώτη φορά, σε μία ενιαία συλλογική έκφραση τους, μέσω της σύστασης ΝΠΔΔ». Αυτό, όπως εξήγησε, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τον κλάδο, καθώς δημιουργείται ένας επίσημος φορέας που θα εκπροσωπεί συλλογικά τους ψυχολόγους.

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε επίσης ότι η δημιουργία ενός τέτοιου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου είναι κάτι που έχουν διεκδικήσει και πετύχει σχεδόν όλοι οι κλάδοι της Υγείας στην Ελλάδα. Αυτό υποδηλώνει μια ευρύτερη τάση για την οργάνωση των επαγγελμάτων υγείας υπό ενιαίους συλλογικούς φορείς. Η στήριξη του νομοσχεδίου ήταν ευρεία, καθώς από τους φορείς που εξέφρασαν τη γνώμη τους στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, οι 16 από τους 17 υποστήριξαν το νομοσχέδιο.

Αναγνώριση για την «εμβληματική» μεταρρύθμιση

Κλείνοντας τις τοποθετήσεις του, ο κ. Γεωργιάδης απέδωσε τα εύσημα σε συγκεκριμένο πρόσωπο για την εργασία του στο νομοσχέδιο. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στον πρώην υφυπουργό Υγείας, Δ. Βαρτζόπουλο, ο οποίος είναι και ψυχίατρος.

Ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση ως «εμβληματική», αναγνωρίζοντας έτσι τη σπουδαιότητα και τον αντίκτυπο της δημιουργίας του Πανελλήνιου Συλλόγου Ψυχολόγων. Η επιμέλεια του κ. Βαρτζόπουλου σε αυτό το έργο αναγνωρίστηκε ως καθοριστική για την προώθηση και διαμόρφωση του σχετικού νομοσχεδίου.

Με πληροφορίες από: News.gr