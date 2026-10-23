Η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας στο μέγαρο Μαξίμου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε νωρίτερα σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου τον αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ.κ. Μακάριο, σε μία συνάντηση που επικεντρώθηκε σε σημαντικά ζητήματα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την αμέριστη στήριξή του στο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο που επιτελεί η Αρχιεπισκοπή στην Αυστραλία. Παράλληλα, συζητήθηκε εκτενώς ο κομβικός ρόλος της Εκκλησίας στην ενίσχυση των δεσμών της Ελλάδας με την ομογένεια.

Το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της αρχιεπισκοπής

Στο επίκεντρο της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ.κ. Μακάριο βρέθηκε το εκτεταμένο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο που αναπτύσσει η Αρχιεπισκοπή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, επανέλαβε την αμέριστη στήριξή του σε αυτές τις πρωτοβουλίες, αναγνωρίζοντας τη σημασία τους για την ελληνική κοινότητα στην Αυστραλία.

Η συζήτηση ανέδειξε την προσφορά της Αρχιεπισκοπής σε διάφορους τομείς, υπογραμμίζοντας την ενεργό παρουσία της στην κοινωνία. Η στήριξη του πρωθυπουργού σε αυτό το έργο αποτελεί ένα μήνυμα αναγνώρισης της συνεισφοράς της Εκκλησίας στην ευημερία και την αλληλεγγύη των Ελλήνων του εξωτερικού.

Ο ρόλος της εκκλησίας και η ομογένεια

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε κατά τη συνάντηση στον ρόλο που διαδραματίζει η Εκκλησία στη διατήρηση και την ενίσχυση των δεσμών της Ελλάδας με την ομογένεια. Ο αρχιεπίσκοπος κ.κ. Μακάριος ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Αρχιεπισκοπής που στοχεύουν στη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας, γλώσσας και πολιτισμού μεταξύ των Ελλήνων που διαμένουν στην Αυστραλία.

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε τη σπουδαιότητα αυτού του έργου, τονίζοντας ότι η Εκκλησία αποτελεί έναν βασικό πυλώνα για τη σύνδεση των Ελλήνων του εξωτερικού με την πατρίδα. Οι δεσμοί αυτοί θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της εθνικής συνοχής και την προβολή του ελληνισμού διεθνώς.

Η επιστολική ψήφος για τους Έλληνες του εξωτερικού

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την ομογένεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέβη σε μία σημαντική ανακοίνωση σχετικά με τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές. Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι Έλληνες εκλογείς που διαμένουν στο εξωτερικό θα έχουν για πρώτη φορά την ευκαιρία να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο από τον τόπο διαμονής τους.

Αυτή η νέα δυνατότητα αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τη συμμετοχή των αποδήμων στις εκλογικές διαδικασίες της χώρας. Η θεσμοθέτηση της επιστολικής ψήφου αποτελεί ένα βήμα προς την ενίσχυση της εκλογικής εκπροσώπησης των Ελλήνων του εξωτερικού και την περαιτέρω σύνδεσή τους με τα πολιτικά δρώμενα της Ελλάδας.

Στήριξη και αναγνώριση του έργου της αρχιεπισκοπής

Η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου επιβεβαίωσε την αμέριστη στήριξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Οι κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι ο πρωθυπουργός εξέφρασε την πλήρη αναγνώριση της προσφοράς της Εκκλησίας στην ομογένεια.

Η συζήτηση κάλυψε το ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων της Αρχιεπισκοπής, από την κοινωνική αλληλεγγύη έως την πνευματική καθοδήγηση και τη διατήρηση της ελληνικής κληρονομιάς. Η συνάντηση υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής πολιτείας και της Εκκλησίας της Αυστραλίας για την ενδυνάμωση των δεσμών με τους Έλληνες που ζουν μακριά από την πατρίδα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki