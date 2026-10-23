Γιώργος Κώτσηρας: «Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά» – Η πρώτη του ανάρτηση μετά την εισαγωγή στο νοσοκομείο

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, προέβη σε ανάρτηση μία ημέρα μετά την ξαφνική αδιαθεσία που αισθάνθηκε εντός του χώρου της Βουλής. Μέσω της δημοσίευσής του, ο κ. Κώτσηρας ενημέρωσε το κοινό για την κατάσταση της υγείας του, εκφράζοντας την ανακούφισή του και δηλώνοντας ότι είναι καλά. Η αδιαθεσία αυτή οδήγησε στην προληπτική μεταφορά του σε νοσοκομείο για τη διενέργεια απαραίτητων εξετάσεων.

Η ξαφνική αδιαθεσία στη Βουλή και η άμεση αντίδραση

Η περιπέτεια υγείας του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών ξεκίνησε όταν ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και πόνο στο στήθος, ενώ βρισκόταν στη Βουλή. Το περιστατικό αυτό κινητοποίησε άμεσα το ιατρείο της Βουλής, το οποίο αξιολόγησε την κατάσταση της υγείας του κ. Κώτσηρα.

Μετά την αρχική εκτίμηση, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του Γιώργου Κώτσηρα στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών. Η μεταφορά έγινε για προληπτικούς λόγους, ώστε να υποβληθεί σε μια σειρά από απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να διασφαλιστεί η πλήρης διερεύνηση της αιτίας της αδιαθεσίας.

Εισαγωγή στο Ιπποκράτειο και τα αποτελέσματα των εξετάσεων

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, εισήχθη στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Ιπποκρατείου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 17:00. Η εισαγωγή του έγινε λόγω ενός επεισοδίου προκάρδιου άλγους, όπως επισημάνθηκε στην ανακοίνωση που εκδόθηκε σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, ο κ. Κώτσηρας υπεβλήθη άμεσα σε στεφανιογραφικό έλεγχο. Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου ελέγχου ήταν καθησυχαστικά, καθώς ανέδειξαν φυσιολογικά ευρήματα, διαλύοντας τις αρχικές ανησίες. Αυτό σημαίνει ότι οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάποιο σοβαρό πρόβλημα που να σχετίζεται με την καρδιακή του λειτουργία.

Η προσωπική ανάρτηση του Γιώργου Κώτσηρα

Μία ημέρα μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, ο Γιώργος Κώτσηρας επέλεξε να επικοινωνήσει προσωπικά με το κοινό μέσω ανάρτησης. Στο μήνυμά του, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών περιέγραψε την εμπειρία του: «Μια ξαφνική αδιαθεσία, χθες, με οδήγησε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.»

Στη συνέχεια, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που έλαβε: «Σας ευχαριστώ όλες και όλους για το ενδιαφέρον και την αγάπη σας που πραγματικά με συγκίνησαν! Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά!» Με αυτή τη δήλωση, ο κ. Κώτσηρας θέλησε να καθησυχάσει τους πολίτες και τους συνεργάτες του για την πορεία της υγείας του.

Ευχαριστίες προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό

Στην ίδια ανάρτηση, ο Γιώργος Κώτσηρας δεν παρέλειψε να εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες προς όσους τον φρόντισαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιπέτειας. Συγκεκριμένα, ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατείου νοσοκομείου για την άψογη φροντίδα που του παρείχαν.

Επιπλέον, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών απηύθυνε ευχαριστίες και στο ιατρείο της Βουλής, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο του στην αρχική αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας του. Η άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση όλων των εμπλεκόμενων συνέβαλε στην ομαλή διαχείριση του περιστατικού.

Προγραμματισμός εξόδου από το νοσοκομείο

Με την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων συμπληρωματικών εξετάσεων και ελέγχων, οι θεράποντες ιατροί έχουν ήδη προχωρήσει στον προγραμματισμό της εξόδου του Γιώργου Κώτσηρα από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Η πορεία της υγείας του, όπως επιβεβαιώθηκε και από τα φυσιολογικά ευρήματα του στεφανιογραφικού ελέγχου, επιτρέπει την άμεση αποχώρησή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών αναμένεται να πάρει εξιτήριο τις επόμενες ώρες. Αυτό σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της προληπτικής νοσηλείας του και την επιστροφή του στα καθήκοντά του, έχοντας ξεπεράσει την ξαφνική αδιαθεσία που τον οδήγησε στο νοσοκομείο.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki