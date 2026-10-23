Ο ΣΥΡΙΖΑ οδεύει προς τη 12η έδρα με τη Ζωή Αναστασοπούλου

Μία ακόμη έδρα αναμένεται να προστεθεί στην κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των βουλευτών του κόμματος στους 12. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού, η οποία «απελευθέρωσε» τη συγκεκριμένη θέση. Η πρώτη επιλαχούσα για την έδρα, η δικηγόρος και περιφερειακή σύμβουλος Ζωή Αναστασοπούλου, έχει ήδη εκφράσει τη θετική της διάθεση να την αποδεχθεί.

Η παραίτηση που αλλάζει τα δεδομένα

Μία ακόμη βουλευτική έδρα φαίνεται πως «απελευθερώνεται» στο ελληνικό κοινοβούλιο, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει τη σύνθεση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού από τη θέση του βουλευτή. Η παραίτηση αυτή δημιουργεί μία κενή θέση, η οποία πρέπει να καλυφθεί από τον κατάλογο των επιλαχόντων υποψηφίων.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η συγκεκριμένη έδρα αναμένεται να παραμείνει στην κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, το κόμμα θα δει τον αριθμό των βουλευτών του να αυξάνεται, φτάνοντας τους 12 συνολικά. Η αύξηση αυτή σηματοδοτεί την ενίσχυση της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στο Κοινοβούλιο.

Η πρώτη επιλαχούσα από την Ηλεία

Η Ζωή Αναστασοπούλου είναι η πρώτη επιλαχούσα υποψήφια από τους καταλόγους του ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές του 2023, στην εκλογική περιφέρεια της Ηλείας. Η κ. Αναστασοπούλου διαθέτει επαγγελματική εμπειρία ως δικηγόρος, ενώ παράλληλα έχει ενεργό ρόλο στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς είναι περιφερειακή σύμβουλος. Η θέση της ως πρώτης επιλαχούσας την καθιστά την επόμενη στη σειρά για την ανάληψη της βουλευτικής έδρας που κενώθηκε.

Η αναμονή για την απόφασή της ήταν σημαντική, καθώς η αποδοχή ή μη της έδρας θα καθόριζε την τελική σύνθεση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Η κ. Αναστασοπούλου, με την ιδιότητά της ως δικηγόρου και περιφερειακής συμβούλου, φέρνει μαζί της εμπειρία από δύο διαφορετικούς τομείς της δημόσιας ζωής.

Η θετική δήλωση και οι επαφές με την ηγεσία

Η Ζωή Αναστασοπούλου έχει ήδη εκφράσει τη θετική της διάθεση να αποδεχθεί τη βουλευτική έδρα. Σε προηγούμενες δηλώσεις της, η ίδια είχε δηλώσει συγκεκριμένα: «Είμαι θετική στην αποδοχή της έδρας, χωρίς να έχω επεξεργαστεί περαιτέρω σενάρια». Η δήλωση αυτή καθιστά σαφή την πρόθεσή της να αναλάβει τα καθήκοντα της βουλευτού.

Επιπλέον, από την πλευρά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ έχει υπάρξει επικοινωνία με την κ. Αναστασοπούλου. Κατά τη διάρκεια αυτής της επικοινωνίας, η υποψήφια βουλευτής ενημέρωσε το κόμμα για τη θετική της στάση ως προς την αποδοχή της έδρας. Αυτό επιβεβαιώνει την επικείμενη ένταξή της στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ενίσχυση της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ

Με την αναμενόμενη αποδοχή της έδρας από τη Ζωή Αναστασοπούλου, ο ΣΥΡΙΖΑ θα δει την κοινοβουλευτική του δύναμη να ενισχύεται. Η προσθήκη αυτής της έδρας είναι σημαντική για το κόμμα, καθώς του επιτρέπει να διαθέτει 12 βουλευτές στο Κοινοβούλιο. Αυτή η αύξηση στην εκπροσώπηση μπορεί να επηρεάσει τη δυναμική του κόμματος εντός της Βουλής.

Η κ. Αναστασοπούλου, αναλαμβάνοντας την έδρα της Ηλείας, θα αποτελέσει ένα νέο μέλος στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η ένταξή της αναμένεται να συμβάλει στο κοινοβουλευτικό έργο του κόμματος, ενισχύοντας την παρουσία του σε διάφορους τομείς.

Με πληροφορίες από: Topontiki