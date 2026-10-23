Ο Διονύσης Καλαματιανός παραιτήθηκε από βουλευτής και εντάσσεται στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Την απόφασή του να παραιτηθεί από βουλευτής και να ενταχθεί στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια νέα πολιτική κίνηση, με τον κ. Καλαματιανό να καταθέτει επιστολή παραίτησης στον Πρόεδρο της Βουλής και να γνωστοποιεί την επιλογή του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανακοίνωση και οι λόγοι της παραίτησης

Ο Διονύσης Καλαματιανός, ο οποίος είχε εκλεγεί βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε, γνωστοποίησε την παραίτησή του από τη θέση του βουλευτή. Την επιστολή παραίτησης κατέθεσε στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη. Στην ανάρτησή του, ο κ. Καλαματιανός χαρακτήρισε την επιλογή του ως πράξη συνείδησης, συνέπειας και ευθύνης.

Ο ίδιος τόνισε ότι έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα και δημόσια εδώ και αρκετό καιρό σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις. Η απόφασή του αυτή έρχεται ως επιστέγασμα των δημόσιων τοποθετήσεών του, με στόχο, όπως ανέφερε, τη δημιουργία ενός ισχυρού, δημοκρατικού και προοδευτικού πόλου.

Το όραμα για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη

Στις δηλώσεις του, ο Διονύσης Καλαματιανός εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) και ο Αλέξης Τσίπρας έχουν τη δυνατότητα να συσπειρώσουν δυνάμεις και να υλοποιήσουν την πολιτική ανατροπή. Δήλωσε ότι συμπαρατάσσεται μαζί τους τόσο πολιτικά και προγραμματικά, όσο και συναισθηματικά.

Ο πρώην βουλευτής υπογράμμισε την ανάγκη για ένα πολιτικό σχήμα που θα διαθέτει προοπτική διακυβέρνησης, προκειμένου να γίνει πραγματικότητα μια αλλαγή πολιτικής σε προοδευτική κατεύθυνση. Αυτό το σχήμα, κατά τον ίδιο, είναι απαραίτητο για να αντιμετωπιστούν οι πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης.

Κριτική στις κυβερνητικές πολιτικές και συνέχεια της δράσης

Ο Διονύσης Καλαματιανός άσκησε κριτική στις πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης, τις οποίες θεωρεί υπεύθυνες για την ακρίβεια, τη διεύρυνση των ανισοτήτων, την φτωχοποίηση, καθώς και την υποβάθμιση των θεσμών και του κράτους δικαίου. Πιστεύει ότι αυτές οι πολιτικές πρέπει να γίνουν παρελθόν και για αυτό απαιτείται ο ισχυρός, δημοκρατικός, προοδευτικός πόλος που ευαγγελίζεται.

Ευχαρίστησε από καρδιάς τους φίλους και τις φίλες που τον εμπιστεύονται και συμπορεύονται μαζί του όλα αυτά τα χρόνια της κοινής τους πορείας. Τόνισε ότι η συμμετοχή και η στήριξή τους έχει αποδειχθεί πολύτιμη και του δίνει δύναμη και πίστη για το επόμενο βήμα. Ο κ. Καλαματιανός δήλωσε ότι θα συνεχίσει να είναι παρών πολιτικά και κοινωνικά, μαζί με όλους τους υποστηρικτές του, συνεχίζοντας τη συλλογική δράση και τον αγώνα για την πρόοδο, την προοπτική, μια καλύτερη ζωή και μία καλύτερη Ελλάδα.

Οι επόμενοι επιλαχόντες για τη βουλευτική έδρα

Μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού, η διαδικασία για την πλήρωση της κενής βουλευτικής έδρας έχει ήδη ξεκινήσει. Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, πρώτη επιλαχούσα στον ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση είναι η Ζωή Αναστασοπούλου. Η απόφασή της αναμένεται σχετικά με το αν θα δεχτεί ή όχι τη θέση.

Σε περίπτωση που η Ζωή Αναστασοπούλου δεν δεχτεί να αναλάβει τη βουλευτική έδρα, τότε ακολουθεί ο Μάκης Μπαλαούρας ως ο επόμενος επιλαχών. Η εξέλιξη αυτή θα καθορίσει ποιος θα αναλάβει την έδρα που αφήνει κενή ο κ. Καλαματιανός.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos