Σερβία: Οι κοινοβουλευτικές εκλογές πλησιάζουν εν μέσω πόλωσης και φοιτητικής αμφισβήτησης

Η προεκλογική εκστρατεία στη Σερβία ολοκληρώθηκε σε κλίμα ακραίας πόλωσης, καθώς η χώρα οδεύει προς τις κοινοβουλευτικές εκλογές της ερχόμενης Κυριακής, 25 Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται το φοιτητικό κίνημα, το οποίο έχει αναδειχθεί σε σοβαρή απειλή για το κυβερνών Προοδευτικό Κόμμα του Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Οι φοιτητές, που διαδηλώνουν από το 2024, συμμετέχουν στις εκλογές με δικό τους συνδυασμό, διεκδικώντας την αλλαγή.

Το φοιτητικό κίνημα και η σπίθα της αμφισβήτησης

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Βελιγραδίου για την τελευταία συγκέντρωση των φοιτητών, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στο κίνημα. Αυτή η μαζική κινητοποίηση αποτελεί συνέχεια των διαδηλώσεων που ξεκίνησαν το 2024, με τους φοιτητές να εκφράζουν την αντίθεσή τους στη διαφθορά και την αδιαφάνεια.

Η σπίθα που πυροδότησε το κύμα αμφισβήτησης της εξουσίας ήταν η τραγική κατάρρευση του στεγάστρου στον πρόσφατα ανακαινισμένο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ. Το περιστατικό αυτό στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και κινητοποιώντας την κοινωνία.

«Φοιτητική Λίστα» και η εκλογική μάχη

Το φοιτητικό κίνημα αποφάσισε να κατέβει στις επερχόμενες εκλογές με δικό του συνδυασμό, ο οποίος φέρει την ονομασία «Φοιτητική Λίστα – Οι φοιτητές νικούν!». Οι υποψήφιοι της λίστας δεν είναι εν ενεργεία φοιτητές, αλλά προέρχονται κυρίως από τον ακαδημαϊκό χώρο και την κοινωνία των πολιτών, φέρνοντας μια νέα δυναμική στο πολιτικό σκηνικό.

Η «Φοιτητική Λίστα» έχει πλέον αναδειχθεί στην πιο σοβαρή απειλή για το κυβερνών Προοδευτικό Κόμμα του Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Ο πρώην πρόεδρος της Σερβίας, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2012, ηγείται του συνδυασμού «Ενωμένη Σερβία», προσπαθώντας να διατηρήσει την κυριαρχία του.

Δηλώσεις Βούτσιτς και δημοσκοπήσεις

Από την πλευρά του, ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς έχει εκφράσει την άποψη ότι οι κινητοποιήσεις των φοιτητών αποτελούν «σχέδιο μυστικών υπηρεσιών ξένων δυνάμεων». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο σκοπός αυτού του σχεδίου είναι η ανατροπή του και η διάλυση του σερβικού κράτους, θέτοντας το ζήτημα σε ένα πλαίσιο εθνικής ασφάλειας.

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν κατά την προεκλογική περίοδο καταγράφουν ένα οριακό προβάδισμα νίκης για τους φοιτητές. Το ποσοστό αυτό κυμαίνεται γύρω στις δύο ποσοστιαίες μονάδες, μια μικρή διαφορά που προκαλεί ανησυχία στους αναλυτές για τις εξελίξεις της επόμενης ημέρας. Το ενδεχόμενο μιας τόσο μικρής διαφοράς στο τελικό αποτέλεσμα μπορεί να οδηγήσει σε αμφισβήτηση και πιθανές ταραχές.

Καταγγελίες για μη ελεύθερες εκλογές

Η εκλογική μάχη διεξάγεται υπό τη βαριά σκιά σοβαρών καταγγελιών από ανεξάρτητες οργανώσεις. Συγκεκριμένα, 24 ανεξάρτητες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών προειδοποίησαν με κοινή τους δήλωση ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή «ελεύθερων και δίκαιων εκλογών» στη Σερβία.

Οι καταγγελίες κάνουν λόγο για εκφοβισμό, επιθέσεις και συλλήψεις ακτιβιστών, πρακτικές που υπονομεύουν την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Επιπλέον, αναφέρεται κατάχρηση δημόσιων πόρων υπέρ του κυβερνώντος κόμματος, καθώς και ένα πλήρως ελεγχόμενο μιντιακό περιβάλλον, το οποίο περιορίζει την πολυφωνία και την αντικειμενική ενημέρωση.

Διεθνής παρακολούθηση της διαδικασίας

Τη διεξαγωγή των εκλογών στη Σερβία θα παρακολουθήσουν παρατηρητές από διεθνείς οργανισμούς. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και το Συμβούλιο της Ευρώπης θα έχουν παρουσία στη χώρα για να διασφαλίσουν τη διαφάνεια και την ορθότητα της εκλογικής διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki