Το «ευχαριστώ» του Λούλα στον Τσίπρα για τη στήριξη ενόψει των εκλογών

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, προχώρησε σε μία σημαντική πολιτική παρέμβαση υπέρ του Λουίς Ινάσιο Λούλα, ενόψει του δεύτερου γύρου των βραζιλιάνικων προεδρικών εκλογών. Ο Βραζιλιάνος Πρόεδρος ανταπέδωσε άμεσα την κίνηση αυτή, εκφράζοντας τις θερμές του ευχαριστίες στον κ. Τσίπρα για τη στήριξη και τη φιλία που του παρείχε. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μία περίοδο όπου η εκλογική αναμέτρηση στη Βραζιλία έχει εξελιχθεί σε ένα πραγματικό «ντέρμπι» μεταξύ των υποψηφίων.

Η πολιτική παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε την πλατφόρμα του Instagram για να αναρτήσει ένα βίντεο με το οποίο εξέφρασε την ξεκάθαρη υποστήριξή του στον Λουίς Ινάσιο Λούλα. Μέσα από την ανάρτησή του, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ ανέδειξε τη ζωτική σημασία της επικράτησης των δυνάμεων της Αριστεράς στην πολιτική σκηνή της Βραζιλίας. Η παρέμβαση αυτή είχε ως κεντρικό στόχο την αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς, εκπροσωπούμενης από τον Φλάβιο Μπολσονάρο, στον κρίσιμο δεύτερο γύρο των εκλογών.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, ο κ. Τσίπρας δεν παρέλειψε να χρησιμοποιήσει και το προεκλογικό σύνθημα του Βραζιλιάνου Προέδρου, «Bora Lula». Η επιλογή αυτής της φράσης υπογραμμίζει με σαφήνεια την αλληλεγγύη και την έμπρακτη στήριξη του Έλληνα πολιτικού προς τον Λούλα, ενόψει της ιδιαίτερα κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η θερμή απάντηση και το μήνυμα του Λούλα

Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ανταποκρίθηκε άμεσα στην κίνηση υποστήριξης, απαντώντας με εξαιρετικά θερμά λόγια στο βίντεο που είχε αναρτήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Βραζιλιάνος Πρόεδρος ευχαρίστησε προσωπικά τον κ. Τσίπρα για την πολύτιμη στήριξη και την ειλικρινή φιλία που του προσφέρει, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της ενότητας και της αποφασιστικότητας των δημοκρατικών δυνάμεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην απάντησή του, ο Λούλα δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σε ευχαριστώ για τη στήριξη και τη φιλία, σύντροφε Αλέξη Τσίπρα! Η άνοδος της Ακροδεξιάς απαιτεί αποφασιστικότητα και ενότητα των δημοκρατικών δυνάμεων σε όλο τον κόσμο. Είμαστε μαζί σε αυτόν τον αγώνα, για να εμποδίσουμε το μίσος και τον αυταρχισμό να κερδίσουν έδαφος και για να οικοδομήσουμε δημοκρατίες με λιγότερες ανισότητες και περισσότερες ευκαιρίες. Μια μεγάλη αγκαλιά!». Το μήνυμα αυτό αναδεικνύει την κοινή ιδεολογική τους βάση και τον αγώνα κατά της ακροδεξιάς.

Στενές σχέσεις και διεθνής αλληλεγγύη

Ο Βραζιλιάνος Πρόεδρος διατηρεί μία μακροχρόνια και στενή σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Αλέξη Τσίπρα. Η αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ των δύο πολιτικών είναι εμφανής, καθώς ο Λουίς Ινάσιο Λούλα είχε προσκαλέσει προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα στην τελετή ορκωμοσίας του το 2023. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει το βάθος των δεσμών και της συνεργασίας που έχουν αναπτύξει οι δύο άνδρες.

Η στήριξη προς τον Λούλα, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στην παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα. Δημόσια έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους και άλλοι σημαντικοί διεθνείς πολιτικοί ηγέτες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, καθώς και η γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος Ιταλίας, Έλι Σλάιν, ενισχύοντας το διεθνές μέτωπο υπέρ του Βραζιλιάνου Προέδρου.

Η απήχηση της ανάρτησης και η κρίσιμη εκλογική μάχη

Το βίντεο που ανάρτησε ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο στη συνέχεια αναδημοσιεύτηκε από τον επίσημο λογαριασμό του Λουίς Ινάσιο Λούλα, έχει ήδη συγκεντρώσει μία εντυπωσιακή απήχηση στο διαδίκτυο. Οι προβολές του έχουν ξεπεράσει τις 450 χιλιάδες, γεγονός που καταδεικνύει το ευρύ ενδιαφέρον του κοινού για την πολιτική αυτή ανταλλαγή και τις εξελίξεις στη Βραζιλία.

Οι εκλογές της 25ης Οκτωβρίου στη Βραζιλία εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται ως ένα πραγματικό «ντέρμπι» με αμφίρροπο αποτέλεσμα, μεταξύ του Λούλα και του Φλάβιο Μπολσονάρο. Ο Βραζιλιάνος Πρόεδρος έχει καταφέρει να μειώσει σημαντικά τη διαφορά από τον αντίπαλό του, ιδιαίτερα μετά τη διεξαγωγή των τηλεοπτικών debate. Η εκλογική αναμέτρηση παραμένει κρίσιμη και ανοιχτή, με τις πολιτικές παρεμβάσεις και τις διεθνείς στηρίξεις να διαδραματίζουν τον δικό τους ρόλο στην τελική έκβαση.

Με πληροφορίες από: Newsit