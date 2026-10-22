Θύελλα αντιδράσεων στο Ισραήλ για δηλώσεις του υπουργού Άμυνας ενόψει εκλογών

Μια θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στο Ισραήλ μετά τις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, ο οποίος υποστήριξε ότι οποιεσδήποτε μελλοντικές επιθέσεις εναντίον της χώρας θα φέρουν την «σφραγίδα» των ηγετών της αντιπολίτευσης. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε ένα κλίμα έντονης κριτικής προς τον ίδιο και τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, σχετικά με προειδοποιήσεις για πιθανές επιθέσεις από εχθρούς του Ισραήλ ενόψει των επερχόμενων εκλογών.

Οι επίμαχες δηλώσεις του Ισραέλ Κατζ

Ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, τόνισε με σαφήνεια ότι «κάθε επίθεση κατά του Ισραήλ, καθώς και κάθε μελλοντική τρομοκρατική επίθεση —αν, ο μη γένοιτο, συμβεί κάτι τέτοιο— θα φέρει τη σφραγίδα των Γιαΐρ Λαπίντ, Ναφτάλι Μπένετ, Γιαΐρ Γκολάν και των συμμάχων τους στην αντιπολίτευση». Ο Κατζ κατηγόρησε τους εν λόγω πολιτικούς ότι «δεν σταματούν να επιτίθενται στον Πρωθυπουργό και σε εμένα», αμφισβητώντας τις προσπάθειες να σημάνουν συναγερμό.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι προειδοποιήσεις βασίζονται σε πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους σχετικά με τις προθέσεις των εχθρών του Ισραήλ να επιτεθούν ή να διαπράξουν τρομοκρατικές ενέργειες. Αυτές οι ενέργειες, όπως είπε, θα μπορούσαν να λάβουν χώρα παραμονές ή κατά τη διάρκεια των εκλογών, με σκοπό να επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα.

Κατηγορίες για πολιτικά κίνητρα και η κατάρρευση του Λικούντ

Οι δηλώσεις του Κατζ έρχονται εν μέσω κατηγοριών ότι οι προειδοποιήσεις τόσο του ίδιου όσο και του πρωθυπουργού Νετανιάχου ενδέχεται να υπαγορεύονται από πολιτικά κίνητρα. Αυτό συμβαίνει καθώς το κόμμα του πρωθυπουργού, το Λικούντ, καταρρέει στις μετρήσεις ενόψει των εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τις 27 Οκτωβρίου.

Η κριτική που ασκείται στους κυβερνώντες υποδηλώνει, κατά τον Κατζ, «αποσύνδεση από την πραγματικότητα και στενά πολιτικά κίνητρα». Ο υπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι τέτοια γεγονότα υπονομεύουν την αποτρεπτική ισχύ του Ισραήλ, ενώ παράλληλα τόνισε ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) είναι προετοιμασμένες για κάθε ενδεχόμενο.

Προηγούμενες προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Τον περασμένο μήνα, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου είχε απευθύνει και αυτός μια προειδοποίηση, δηλώνοντας ότι η χώρα διέθετε ενδείξεις πως εχθρικά στοιχεία ενδέχεται να επιχειρήσουν επίθεση πριν από τις εκλογές. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, μετά από σχετική ενημέρωση που έλαβε, δήλωσε ότι δεν υπήρχε λόγος να προκληθεί ανησυχία στην κοινή γνώμη.

Την ίδια περίοδο, πηγές ασφαλείας που επικαλέστηκαν το δίκτυο Kan, η εφημερίδα Haaretz και το Army Radio, ανέφεραν ότι οι IDF δεν είχαν εντοπίσει κάποια συγκεκριμένη απειλή επίθεσης ενόψει των εκλογών. Επίσης, δεν είχαν αυξήσει το επίπεδο συναγερμού ούτε είχαν κινητοποιήσει επιπλέον δυνάμεις σε κάποιον τομέα.

Η αντίδραση του Γκάντι Άιζενκοτ

Ο πρόεδρος του κόμματος «Yashar» και ένας από τους υποψηφίους που θεωρούνται φαβορί στην προεκλογική κούρσα, Γκάντι Άιζενκοτ, κατηγόρησε τον υπουργό Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, για τις δηλώσεις του. Ο Άιζενκοτ υποστήριξε ότι ο Κατζ «προετοιμάζει το έδαφος για την επόμενη καταστροφή και μεταθέτει εκ των προτέρων τις ευθύνες».

Ο Άιζενκοτ χαρακτήρισε «παράλογο» το σημείο στο οποίο έφτασε ο υπουργός Άμυνας, επιρρίπτοντας σε πολιτικούς αντιπάλους την ευθύνη για τρομοκρατικές επιθέσεις εχθρών, πριν καν αυτές συμβούν.

Με πληροφορίες από: Topontiki