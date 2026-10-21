Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους: Επαναφορά 13ης σύνταξης, νέο ΕΚΑΣ και κατάργηση προσωπικής διαφοράς

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ανέλυσε τις δεσμεύσεις του κόμματος για τις συντάξεις, κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας, το απόγευμα της Τετάρτης (21/10). Στο επίκεντρο των προτάσεων τέθηκαν η σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης, η χορήγηση νέου ΕΚΑΣ σε χαμηλοσυνταξιούχους και η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Οι παρεμβάσεις αυτές περιγράφονται ως κεντρικές προτεραιότητες για την επόμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων μέσω μόνιμων θεσμικών παρεμβάσεων.

Οι βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους

Στις κεντρικές προτάσεις που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης περιλαμβάνονται η επαναφορά της 13ης σύνταξης, η θέσπιση ενός νέου ΕΚΑΣ, καθώς και η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Επιπλέον, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ προβλέπει το ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων, την άρση των ανισοτήτων στις συντάξεις χηρείας και την αύξηση των αναπηρικών συντάξεων.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε τη βαθιά πεποίθηση του κόμματος ότι η σύνταξη αποτελεί δικαίωμα και όχι επίδομα ή κυβερνητική γενναιοδωρία. «Είναι η ανταπόδοση των κόπων μιας ολόκληρης ζωής δουλειάς, εισφορών και προσφοράς στην κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι η αξιοπρεπής ζωή του συνταξιούχου δεν μπορεί να εξαρτάται από έκτακτα βοηθήματα ή από το τι θα ανακοινώσει ο εκάστοτε πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ούτε από υπερπλεονάσματα που προκύπτουν από την ακρίβεια και τους έμμεσους φόρους.

Επαναφορά 13ης σύνταξης και νέο ΕΚΑΣ με χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, η επαναφορά της 13ης σύνταξης θα γίνει σταδιακά για το σύνολο των συνταξιούχων, με την πρώτη φάση να τοποθετείται χρονικά στο 2027. Το πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος για την πρώτη αυτή φάση υπολογίζεται σε 420 εκατομμύρια ευρώ. Η ολοκλήρωση της παρέμβασης προβλέπεται για το τρίτο έτος διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, με επιπλέον κόστος 840 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατέθηκαν στην εκδήλωση. Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε τη σημασία των κοστολογημένων δεσμεύσεων, δηλώνοντας: «Λέμε λοιπόν τι θα κάνουμε, πότε θα το κάνουμε και πόσο κοστίζει».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην επαναφορά του ΕΚΑΣ με νέα μορφή, το οποίο θα χορηγηθεί σε περίπου 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και ύψος μηνιαίας ενίσχυσης για το νέο ΕΚΑΣ, συνδέοντας την πρόταση με την κατάργηση του προηγούμενου ΕΚΑΣ επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου για τις συνέπειες που είχε η απόφαση αυτή στους χαμηλοσυνταξιούχους.

Μείωση εισφοράς αλληλεγγύης και κατάργηση προσωπικής διαφοράς

Όσον αφορά την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων, το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη σταδιακή αναμόρφωσή της. Αυτό περιλαμβάνει μείωση της επιβάρυνσης κατά 20% τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησής του, με περαιτέρω μειώσεις να ακολουθούν τα επόμενα χρόνια. Μια ξεχωριστή και σημαντική παρέμβαση που αναλύθηκε είναι η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ένα μέτρο που αποτελεί πάγιο αίτημα πολλών συνταξιούχων.

Κριτική σε προηγούμενες και σημερινή κυβέρνηση

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέκρινε την κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου για την κατάργηση του ΕΚΑΣ, ενώ άσκησε κριτική και στη Νέα Δημοκρατία, δηλώνοντας ότι επί επτά χρόνια «περνά κάτω από τον πήχη των αναγκών της κοινωνίας». Υπενθύμισε ότι ο πρωθυπουργός, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε δεσμευθεί για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. «Πώς, λοιπόν, είναι δυνατόν σήμερα να λέει ο αγαπητός κ. Κωστής Χατζηδάκης ότι «εμείς λέμε λιγότερα για να κάνουμε περισσότερα»; Μα, δεσμεύτηκαν να κάνουν ένα πολύ μεγάλο βήμα: να καταργήσουν το νόμο Κατρούγκαλου. Και δεν το έκαναν. Άρα, μάλλον το αντίθετο ισχύει. Σας έταξαν πολλά και έκαναν πολύ λίγα», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Χαρακτήρισε τις παρεμβάσεις της κυβερνητικής πολιτικής ως «μπαλώματα» και αποσπασματικά επιδόματα. Δεσμεύτηκε για μόνιμες θεσμικές παρεμβάσεις που θα αποκαταστήσουν το εισόδημα των συνταξιούχων. Παράλληλα, επέκρινε την κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στην πρόταση για την 13η σύνταξη, υποστηρίζοντας ότι αρχικά απέρριπτε τη δυνατότητα επαναφοράς της για δημοσιονομικούς λόγους, ενώ στη συνέχεια, υπό την πίεση των δημοσκοπήσεων, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αντίστοιχη παροχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis