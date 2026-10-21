Αλλαγές στο Πολεμικό Ναυτικό: Περιορισμός στις ημέρες παραμονής στη θάλασσα και νέες αποζημιώσεις

Στον περιορισμό των ημερών παραμονής των πληρωμάτων του Πολεμικού Ναυτικού στη θάλασσα στις 200 ετησίως προσανατολίζεται το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Οι σχετικές ανακοινώσεις έγιναν από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, κατά την ενημέρωση για την τρίτη φάση της νέας δομής των Ενόπλων Δυνάμεων. Παράλληλα, προβλέπεται σημαντικά αυξημένη οικονομική αποζημίωση για τα στελέχη που θα χρειαστεί να υπερβούν το όριο αυτό λόγω επιχειρησιακών αναγκών, με βασικό στόχο τη βελτίωση των συνθηκών υπηρεσίας.

Όριο στις ημέρες παραμονής στη θάλασσα

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ανακοίνωσε την πρόθεση του υπουργείου να θέσει ένα συγκεκριμένο όριο στον χρόνο παραμονής των πληρωμάτων του Πολεμικού Ναυτικού στη θάλασσα. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, έχει ήδη υπάρξει συνεννόηση με το Πολεμικό Ναυτικό, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και τους Αρχηγούς των Επιτελείων για αυτό το θέμα.

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι «δεν θα είναι επιτρεπτό στελέχη μας να πλέουν κατά τη διάρκεια του χρόνου, κατά τη διάρκεια των 365 ημερών, άνω των 200 ημερών». Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στο να παρέχει στα στελέχη περισσότερο χρόνο για την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή, εξισορροπώντας τις αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις με την ανάγκη για ποιοτικό χρόνο εκτός υπηρεσίας.

Αυξημένη οικονομική αποζημίωση για υπέρβαση του ορίου

Παρά τον περιορισμό των 200 ημερών, ο υπουργός διευκρίνισε ότι οι επιχειρησιακές ανάγκες και το εθνικό συμφέρον δεν μπορούν να υπαχθούν σε απόλυτα προκαθορισμένα χρονικά όρια. Για τον λόγο αυτό, σε περιπτώσεις όπου ο εθνικός ή επιχειρησιακός σχεδιασμός επιβάλλει την παραμονή πληρωμάτων στη θάλασσα πέραν των 200 ημερών, θα προβλέπεται αυξημένη οικονομική αποζημίωση.

Ο κ. Δένδιας τόνισε χαρακτηριστικά ότι «το οικονομικό αντάλλαγμα θα είναι πολλαπλάσιο του σημερινού. Δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που παίρνουν σήμερα για κάθε μέρα που μένουν στο πλοίο μέχρι τις 200 ημέρες». Το ακριβές ύψος της πρόσθετης αποζημίωσης, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου, θα καθοριστούν έπειτα από συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με το υπουργείο Οικονομικών.

Στόχοι των προωθούμενων αλλαγών

Η εξαγγελία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη βελτίωση των συνθηκών υπηρεσίας των στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού. Βασικός στόχος είναι η εξισορρόπηση των αυξημένων επιχειρησιακών απαιτήσεων με την προσωπική και οικογενειακή ζωή των ανδρών και γυναικών που υπηρετούν.

Συνολικά, οι αλλαγές που προωθεί το ΥΠΕΘΑ αποσκοπούν στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τη μέριμνα του προσωπικού. Το υπουργείο θεωρεί τους άνδρες και τις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων ως τον μεγαλύτερο πολλαπλασιαστή ισχύος, και η βελτίωση των συνθηκών τους αποτελεί προτεραιότητα.

Τα σημερινά επιδόματα στόλου στο Πολεμικό Ναυτικό

Μέχρι σήμερα, τα μηνιαία μικτά ποσά του επιδόματος στόλου στο Πολεμικό Ναυτικό διαφοροποιούνται ανάλογα με τον βαθμό, τα καθήκοντα και την κατηγορία του πλοίου. Αυτά τα ποσά αποτελούν τη βάση για τις επικείμενες αλλαγές στις αποζημιώσεις.

Για πλοιάρχους και αντιπλοιάρχους που εκτελούν καθήκοντα κυβερνήτη, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής, ανάλογα με την κατηγορία του πλοίου:

1η κατηγορία: 1.015 ευρώ για φρεγάτες, υποβρύχια, ταχέα περιπολικά κατευθυνόμενων βλημάτων και κανονιοφόρους.

2η κατηγορία: 862,75 ευρώ για αρματαγωγά, πλοία γενικής υποστήριξης, ναρκοθηρευτικά και περιπολικά πλοία.

3η κατηγορία: 710,50 ευρώ για πλοία όπως τα ΠΤΜ, ΣΑΠ, Π/Φ, Υ/Φ, Υ/Γ, Υ/Γ Ω/Κ και ΠΑΤ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit