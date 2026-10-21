Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρίγκιπα διάδοχο του Άμπου Ντάμπι την Πέμπτη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου τον πρίγκιπα διάδοχο του Άμπου Ντάμπι, σεΐχη Χαλίντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν. Η συνάντηση των δύο ανδρών έχει οριστεί για τις 12:00 το μεσημέρι και θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το τετ α τετ αναμένεται να επικεντρωθεί σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ενισχύοντας τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ο σεΐχης Χαλίντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν αποτελεί σημαντική προσωπικότητα στην περιοχή, και η επίσκεψή του στην Αθήνα σηματοδοτεί τη συνέχεια των διμερών επαφών.

Συμμετοχή στο επενδυτικό φόρουμ Ελλάδας-ΗΑΕ

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τον πρίγκιπα διάδοχο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisian. Εκεί, θα παραστεί στο Επενδυτικό Φόρουμ Ελλάδας-ΗΑΕ, το οποίο διοργανώνεται από την Enterprise Greece.

Το φόρουμ αποτελεί μια πλατφόρμα για την προώθηση επενδυτικών ευκαιριών και τη σύσφιξη των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Η παρουσία του πρωθυπουργού υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στην ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Στο πλαίσιο των περιφερειακών εξελίξεων, το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραμένει ένα θέμα που απασχολεί την Αθήνα. Η κατάσταση αυτή έχει χαρακτηριστεί ως «ψυχρολουσία» για την ελληνική πλευρά, η οποία καταβάλλει προσπάθειες για τη διαχείριση της «νέας κρίσης» που έχει προκύψει.

Η Αθήνα έχει εκφράσει τη θέση της σχετικά με το μνημόνιο, χαρακτηρίζοντας την απόφαση για την κύρωσή του ως «νομικά αβάσιμη». Οι εξελίξεις αυτές αναδεικνύουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική διπλωματία στην ευρύτερη περιοχή.

Η στάση της Άγκυρας και οι πανηγυρισμοί

Στον αντίποδα, η Άγκυρα χαιρετίζει την απόφαση για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου. Παράλληλα, ο Σαντάμ Χαφτάρ πανηγυρίζει για την εξέλιξη αυτή, γεγονός που υπογραμμίζει τις διαφορετικές προσεγγίσεις και συμφέροντα των εμπλεκόμενων πλευρών στην περιοχή.

Οι αντιδράσεις αυτές καταδεικνύουν το περίπλοκο γεωπολιτικό τοπίο και τις διαφορετικές ερμηνείες των συμφωνιών που επηρεάζουν την Ανατολική Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική.

Το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου και οι επιπτώσεις

Ένα επιπλέον ζήτημα που συνδέεται με το τουρκολιβυκό μνημόνιο αφορά το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πορεία του καλωδίου αυτού περνά και μέσα από την περιοχή που καλύπτει το εν λόγω μνημόνιο.

Η σύνδεση αυτή αναδεικνύει τις πιθανές επιπτώσεις του μνημονίου σε έργα υποδομής και στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα και την Κύπρο. Το ζήτημα αυτό έχει προκαλέσει ανησυχία και έχει χαρακτηριστεί ως «ναυάγιο του ΥΠΕΞ στη Λιβύη».

Με πληροφορίες από: Topontiki