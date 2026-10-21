Η Μυρτώ Κοροβέση προσχώρησε και επισήμως στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ

Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ προσχώρησε και επισήμως η ανεξάρτητη βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Μυρτώ Κοροβέση. Η επίσημη ένταξή της έγινε γνωστή μετά τη συνάντηση που είχε το μεσημέρι της Τετάρτης (21/10) με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του στη Βουλή. Η κίνηση αυτή ενισχύει την κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος.

Η προσχώρηση της κ. Κοροβέση έρχεται σε μια περίοδο όπου το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει την περαιτέρω ενίσχυση των ψηφοδελτίων του, με τη Χαριλάου Τρικούπη να προσανατολίζεται σε αυτή την κατεύθυνση. Η ίδια η βουλευτής είχε προαναγγείλει την προσχώρησή της την περασμένη Κυριακή, δίνοντας το «παρών» στην εκδήλωση για τα 45 χρόνια από την εκλογική νίκη του 1981, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Αιγάλεω.

Η επίσημη ένταξη και η ενίσχυση της κοινοβουλευτικής ομάδας

Μετά την προσχώρηση της Μυρτώς Κοροβέση, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ αριθμεί πλέον 36 βουλευτές, ενισχύοντας την παρουσία του κόμματος στο κοινοβουλευτικό έργο. Αντίστοιχα, ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών μειώνεται από 50 σε 49, αναδιαμορφώνοντας ελαφρώς το πολιτικό σκηνικό.

Η κίνηση αυτή της κ. Κοροβέση ακολουθεί το παράδειγμα κι άλλων ανεξάρτητων βουλευτών που είχαν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και επέλεξαν να ενταχθούν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Η επίσημη ανακοίνωση της ένταξης έγινε μετά τον διάλογο που είχαν οι δύο πολιτικοί μπροστά στις κάμερες, επιβεβαιώνοντας τη νέα αυτή συνεργασία.

Δηλώσεις Νίκου Ανδρουλάκη για τη νέα προσθήκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, καλωσόρισε τη Μυρτώ Κοροβέση, κάνοντας λόγο για μια «νέα γυναίκα, πολιτικό και επιστήμονα» η οποία διαθέτει «διάθεση για προσφορά, σε έναν κρίσιμο αγώνα, για την πολιτική αλλαγή». Ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε τη χαρά του που η κ. Κοροβέση επέλεξε να δώσουν μαζί αυτόν τον αγώνα στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νέα γενιά, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για καλύτερες ευκαιρίες, στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και στο στεγαστικό ζήτημα. Μάλιστα, χαρακτήρισε τη στέγαση ως «το κορυφαίο ζήτημα της εποχής», υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την πολιτική αλλαγή που απαιτείται.

Η τοποθέτηση της Μυρτώς Κοροβέση

Από την πλευρά της, η Μυρτώ Κοροβέση αναφέρθηκε στην τρέχουσα πολιτική συγκυρία, τονίζοντας την αναγκαιότητα της πολιτικής αλλαγής για όλες τις γενιές. Όπως δήλωσε, «η χώρα χρειάζεται μια ουσιαστική προοδευτική αλλαγή η οποία μπορεί να επιτευχθεί με το ΠΑΣΟΚ», υπογραμμίζοντας τη δική της πεποίθηση για την πορεία του κόμματος.

Η ανεξάρτητη βουλευτής εξέφρασε την πρόθεσή της να συμμετάσχει ενεργά στον αγώνα «για μια χώρα που μας χωρά όλους», σηματοδοτώντας τη δέσμευσή της στους στόχους του ΠΑΣΟΚ. Η δήλωσή της αυτή υπογραμμίζει την αφοσίωσή της στην προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα.

Προηγούμενες προσχωρήσεις και μελλοντικοί σχεδιασμοί

Η προσχώρηση της Μυρτώς Κοροβέση δεν είναι η πρώτη για την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Πριν από αυτήν, είχαν ενταχθεί στην ΚΟ του κόμματος ο Ευάγγελος Αποστολάκης και ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, επίσης ανεξάρτητοι βουλευτές. Αυτές οι κινήσεις δείχνουν μια τάση ενίσχυσης του ΠΑΣΟΚ με στελέχη που προέρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε συζητήσεις και για την πιθανή επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη, γεγονός που θα ενίσχυε περαιτέρω την κοινοβουλευτική του δύναμη. Η κ. Κοροβέση είχε ορκιστεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τον περασμένο Ιούλιο, αλλά ανεξαρτητοποιήθηκε λίγο μετά την ορκωμοσία της. Στο παρελθόν, είχε διατελέσει και αντιπρόεδρος του κόμματος του Στέφανου Κασσελάκη, γεγονός που προσδίδει επιπλέον ενδιαφέρον στην πολιτική της διαδρομή.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis