Η αποχώρηση του Ζήση Μούκα από την «Ελπίδα για τη δημοκρατία» με αιχμές για τη Μαρία Καρυστιανού

Την αποχώρησή του από το Κίνημα «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία» ανακοίνωσε ο Ζήσης Μούκας, νομικός και ανώτατος αξιωματικός εν αποστρατεία. Με ανάρτησή του, ο κ. Μούκας άφησε αιχμές για τη Μαρία Καρυστιανού και τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού φορέα. Η απόφασή του, όπως δήλωσε, πηγάζει από βαθύτερα ζητήματα που αφορούν την αντιμετώπισή του και την εφαρμογή των αρχών του Κινήματος.

Η συνεισφορά του ιδρυτικού μέλους στο Κίνημα

Ο κ. Μούκας υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Κινήματος «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία» και είχε υπογράψει τη Διακήρυξή του. Στην ανάρτησή του, περιέγραψε τη σημαντική συνεισφορά του στην προσπάθεια οργάνωσης και ανάπτυξης του φορέα. Διέθεσε προσωπικό χρόνο, εργασία και χρήματα, χωρίς να επιδιώκει οποιοδήποτε αντάλλαγμα ή θέση, όπως ο ίδιος υπογράμμισε.

Στο πλαίσιο της δράσης του, συμμετείχε ενεργά σε διάφορες εκδηλώσεις, ενώ συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία και υποστήριξη τοπικών πυρήνων του Κινήματος. Επιπλέον, βοήθησε στην προσέλκυση νέων μελών, δωρητών και χορηγών. Η συμβολή του επεκτάθηκε και στη διαμόρφωση καθώς και στην εύρυθμη λειτουργία των γραφείων του πολιτικού φορέα.

Απογοήτευση από την αντιμετώπιση

Ο Ζήσης Μούκας σημείωσε ότι το ζήτημα της αποχώρησής του είναι βαθύτερο, περιγράφοντας την απογοήτευσή του από την αντιμετώπιση που έλαβε. Όπως υποστηρίζει, όταν ζήτησε απάντηση σε ένα αίτημά του, δεν έλαβε καμία ανταπόκριση. Συγκεκριμένα, κατήγγειλε ότι οι τηλεφωνικές του κλήσεις και τα μηνύματά του έμειναν αναπάντητα.

«Τότε δεν είναι η θέση που τον απογοητεύει. Είναι η συμπεριφορά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μούκας. Η δήλωση αυτή υποδηλώνει ότι η δυσαρέσκειά του δεν προήλθε από τη διεκδίκηση κάποιας θέσης εντός του Κινήματος, αλλά από τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε προσωπικά.

Προσβολή της αξιοπρέπειας και απαξιωτική συμπεριφορά

Ο κ. Μούκας αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε δημόσια μια παραδρομή, όπως ο ίδιος την χαρακτήρισε. Εκτίμησε ότι αυτή η αντιμετώπιση δημιούργησε την εντύπωση πως η μέχρι τότε παρουσία και προσφορά του στο Κίνημα αποτελούσαν ένα λάθος που χρήζονταν διόρθωσης. Τόνισε ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά έθιξε την αξιοπρέπειά του και όχι κάποια προσωπική του φιλοδοξία.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο Ζήσης Μούκας έκανε λόγο για απαξιωτική συμπεριφορά και έπαρση απέναντι σε ένα μέλος που προσέφερε εθελοντικά τις υπηρεσίες του. Εξέφρασε, παράλληλα, προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίζονται τα μέλη του Κινήματος, αλλά και οι πολίτες γενικότερα, σε περίπτωση που ο πολιτικός φορέας βρεθεί σε θέσεις εξουσίας.

Απόσταση μεταξύ αρχών και πράξης

Η κριτική του κ. Μούκα επικεντρώθηκε, όπως ο ίδιος ανέφερε, στην απόσταση που παρατηρείται μεταξύ των αρχών που διακηρύσσει το Κίνημα και του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει τους ανθρώπους που το στηρίζουν. Για τον ίδιο, έννοιες όπως η προσφορά, η αξιοπρέπεια, ο σεβασμός, η δημοκρατία και η αξιοκρατία δεν αποτελούν απλές διακηρύξεις ή διαπραγματεύσιμες αρχές.

Ο Ζήσης Μούκας κατέληξε στην ανάρτησή του δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να παραμείνει σε έναν πολιτικό χώρο όταν αυτές οι θεμελιώδεις αρχές δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Κλείνοντας, ευχαρίστησε όσους συνεργάστηκε για την εμπιστοσύνη και τις ανθρώπινες σχέσεις που αναπτύχθηκαν, ενώ τους ευχήθηκε καλή συνέχεια στις προσπάθειές τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki