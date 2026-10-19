Ο Αλέξης Τσίπρας στον Βόλο για άτυπη σφυγμομέτρηση και συζητήσεις με πολίτες

Ο Αλέξης Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΕΛΑΣ, βρέθηκε στον Βόλο, πραγματοποιώντας μια επίσκεψη που είχε τον χαρακτήρα άτυπης «δημοσκόπησης». Μακριά από τα κομματικά γραφεία και τις επίσημες μετρήσεις, ο κ. Τσίπρας επιχείρησε να αφουγκραστεί το κλίμα, μέσα από συζητήσεις με πολίτες και στάσεις για τσίπουρο. Στην ανάρτησή του, ο ίδιος μετέφερε τις εντυπώσεις του, δίνοντας έμφαση στο αίτημα για πολιτική αλλαγή και τους λόγους της επιστροφής του στην ενεργό πολιτική.

«Σφυγμομέτρηση» σε τσιπουράδικα και πεζόδρομους

Ο πρώην πρωθυπουργός διέσχισε τους δρόμους του Βόλου, πραγματοποιώντας πολλές στάσεις για θερμές χειραψίες, κεράσματα και κουβέντες με τους κατοίκους. Η επίσκεψη αυτή, όπως ο ίδιος ανέφερε, είχε ως στόχο να καταγράψει όσα εισέπραξε από την άμεση επαφή με τους πολίτες, λειτουργώντας ως μια άτυπη «δημοσκόπηση» για το πολιτικό κλίμα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον πεζόδρομο Χατζηαργύρη, γνωστό για τα παραδοσιακά τσιπουράδικά του. Εκεί, ανάμεσα σε πειράγματα για την τιμή του τσίπουρου και την πορεία της Νίκης Βόλου, οι συζητήσεις περιστράφηκαν γύρω από τα ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών.

Η ακρίβεια στο επίκεντρο των συζητήσεων

Ένα από τα κυρίαρχα θέματα που αναδείχθηκαν στις συνομιλίες του Αλέξη Τσίπρα με τους πολίτες ήταν η ακρίβεια. Το «δεν πάει άλλο» με την ακρίβεια, αλλά και όχι μόνο, αναφέρθηκε ως μόνιμη επωδός στις συζητήσεις. Αυτό το αίτημα, όπως καταγράφηκε από τον ίδιο, υποδηλώνει τη δυσφορία των πολιτών για την οικονομική κατάσταση.

Στο τσιπουράδικο του Καβούρα, όπου, όπως σημείωσε ο κ. Τσίπρας, «γίνεται η πραγματική σφυγμομέτρηση», το θέμα της ακρίβειας τέθηκε επανειλημμένα, αναδεικνύοντας την έντονη ανησυχία των κατοίκων για το κόστος ζωής και την επιβάρυνση των νοικοκυριών.

Το αίτημα των πολιτών για αλλαγή πολιτικής

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι πολίτες εξέφρασαν την κούρασή τους από τα μεγάλα λόγια και τις ανεφάρμοστες υποσχέσεις, δηλώνοντας ότι πλέον ο πήχης έχει ανέβει. Μια χαρακτηριστική φράση που εισέπραψε ο πρώην πρωθυπουργός ήταν: «Δεν πρέπει να κερδίσεις τον Μητσοτάκη, πρέπει να κερδίσεις τον λαό. Άμα τον κερδίσεις, τα ‘χεις όλα».

Το αίτημα όχι μόνο της πολιτικής αλλαγής, αλλά και της αλλαγής πολιτικής, ήταν διάχυτο, σύμφωνα με την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα. Οι πολίτες ζητούν ένα σχέδιο που να είναι εναλλακτικό, αλλά ταυτόχρονα και ρεαλιστικό, ικανό να εγγυηθεί τη βελτίωση της ζωής τους και των παιδιών τους. Αναζητούν ένα όραμα που να προσφέρει προοπτική και ελπίδα για το μέλλον.

Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και ο ρόλος της ΕΛΑΣ

Στην ανάρτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στους λόγους της επιστροφής του στην πολιτική σκηνή. Όπως χαρακτηριστικά του είπαν πολίτες: «Έλειψες, και αυτό ήταν πρόβλημα για όσους προσπαθούμε να φέρουμε την αλλαγή». Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι αυτός ήταν και ο λόγος που επέστρεψε.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ τόνισε ότι το κόμμα γεννήθηκε για να αποτελέσει τον αντίπαλο πόλο στη Δεξιά και στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στόχος της ΕΛΑΣ, όπως ανέφερε, είναι να καλύψει το κενό που, κατά την άποψή του, είχε κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μοιάζει ακλόνητος στην πολιτική σκηνή.

Το κλείσιμο της επίσκεψης

Η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στον Βόλο ολοκληρώθηκε το απόγευμα, με ένα ειλικρινές μήνυμα από τους πολίτες. Το «Πρόεδρε καλή επιτυχία» που εισέπραψε, όπως ο ίδιος σημείωσε, τον γέμισε δύναμη για τη συνέχεια των προσπαθειών του.

Ο Αλέξης Τσίπρας δημοσίευσε τη συνολική του εμπειρία και τις σκέψεις του σε σχετικό βίντεο στον λογαριασμό του στο Facebook, μεταφέροντας το κλίμα και τα μηνύματα που έλαβε από τις συναντήσεις του με τους κατοίκους του Βόλου.

Με πληροφορίες από: Topontiki