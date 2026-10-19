Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν αναμένει το πρώτο του παιδί μέσω παρένθετης μητέρας

Ευχάριστα νέα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ρομπ Γέτεν, μαζί με τον σύντροφό του, Νίκολας Κίναν, καθώς αναμένουν την άφιξη του πρώτου τους παιδιού την ερχόμενη άνοιξη. Η οικογένειά τους πρόκειται να μεγαλώσει μέσω της διαδικασίας της παρένθετης μητρότητας και με τη συνδρομή δότριας ωαρίου. Η εγκυμοσύνη επιτεύχθηκε με εξωσωματική γονιμοποίηση, ακολουθώντας πιστά τη νομοθεσία που ισχύει στην Ολλανδία.

Η προσωπική ανακοίνωση του πρωθυπουργού

Ο Ρομπ Γέτεν επέλεξε να μοιραστεί την ευχάριστη αυτή εξέλιξη με το κοινό μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στην πλατφόρμα του Instagram. Στην ανάρτησή του, ο Ολλανδός πρωθυπουργός έγραψε με ενθουσιασμό: «Κάποιος πολύ ξεχωριστός άνθρωπος βρίσκεται καθ’ οδόν. Τα λέμε το 2027, μικρούλι». Το μήνυμα συνοδευόταν από σχετικά emoticon, όπως το κεφάλι ενός μωρού και ένα μπουκάλι με βρεφικό γάλα, εκφράζοντας τη χαρά του ζευγαριού για το επερχόμενο γεγονός.

Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Γέτεν θέλησε να εκφράσει τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτού του ονείρου. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Τα λόγια δεν είναι αρκετά για να ευχαριστήσουμε τη δότρια ωαρίου, την παρένθετη μητέρα και τις οικογένειες και των δύο. Τίποτα από αυτό δεν θα ήταν δυνατόν χωρίς εσάς», αναδεικνύοντας τη σημαντική υποστήριξη που έλαβαν από το περιβάλλον τους.

Οι λεπτομέρειες της παρένθετης μητρότητας

Η εγκυμοσύνη του ζευγαριού επιτεύχθηκε μέσω της διαδικασίας της παρένθετης μητρότητας, σε συνδυασμό με τη χρήση δότριας ωαρίου. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η εξωσωματική γονιμοποίηση, η οποία είναι απολύτως σύμφωνη με το νομικό πλαίσιο της Ολλανδίας. Η επιλογή αυτής της οδού έγινε με τη συνδρομή φίλων του ζευγαριού, οι οποίοι προσέφεραν τη βοήθειά τους χωρίς κανένα οικονομικό αντάλλαγμα.

Ειδικότερα, η παρένθετη μητέρα και η δότρια ωαρίου είναι Ολλανδές φίλες του Ρομπ Γέτεν και του Νίκολας Κίναν. Και οι δύο γυναίκες έχουν ήδη αποκτήσει τα δικά τους παιδιά, γεγονός που ενδεχομένως τις ώθησε να προσφέρουν αυτή τη σημαντική βοήθεια. Το κόμμα D66, στο οποίο ανήκει ο πρωθυπουργός, εξέδωσε ανακοίνωση στον ιστότοπό του, όπου επισήμανε ότι η διαδικασία ήταν πλήρως εναρμονισμένη με τους ολλανδικούς κανόνες και κανονισμούς, καθώς και ότι η χρήση «υψηλής τεχνολογίας» κατέστη δυνατή χάρη στις υπηρεσίες εξωσωματικής γονιμοποίησης που παρέχονται στη χώρα. Στην Ολλανδία, άλλωστε, είναι παράνομο να καταβληθεί οποιοδήποτε χρηματικό ποσό σε παρένθετη μητέρα.

Ο σύντροφος Νίκολας Κίναν και η αναβολή του γάμου

Ο σύντροφος του Ολλανδού πρωθυπουργού, Νίκολας Κίναν, είναι ένας διακεκριμένος Αργεντινός παίκτης χόκεϊ. Ο Κίναν έχει σημαντικές διακρίσεις στον χώρο του αθλητισμού, καθώς είναι ολυμπιονίκης και αγωνίζεται ενεργά με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, προσθέτοντας μια διεθνή διάσταση στην προσωπική ζωή του πρωθυπουργικού ζεύγους.

Το ζευγάρι είχε αρχικά σχέδια να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου το φετινό καλοκαίρι. Ωστόσο, ο γάμος τους αναβλήθηκε. Η αναβολή αυτή συνέβη λίγο αφότου ο Ρομπ Γέτεν ανέλαβε τα πρωθυπουργικά του καθήκοντα φέτος, γεγονός που υποδηλώνει τις προτεραιότητες που τέθηκαν λόγω των απαιτήσεων της νέας του θέσης στην ολλανδική κυβέρνηση.

Η πολιτική πορεία του Γέτεν και η άδεια πατρότητας

Ο Ρομπ Γέτεν, σε ηλικία 39 ετών, έχει καταφέρει να γίνει ο νεαρότερος σε ηλικία επικεφαλής της ολλανδικής κυβέρνησης στην ιστορία της χώρας. Η ανάληψη των πρωθυπουργικών του καθηκόντων ήρθε μετά την απρόσμενη εκλογική νίκη του κόμματός του, D66, η οποία σημειώθηκε πριν από έναν χρόνο, φέρνοντας τον ίδιο στο προσκήνιο της ολλανδικής πολιτικής σκηνής.

Σε σχέση με το επερχόμενο χαρμόσυνο γεγονός, ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας πρόκειται να λάβει ολιγοήμερη άδεια μετά τη γέννηση του παιδιού. Το κόμμα D66 έκανε γνωστό ότι ο Ρομπ Γέτεν θα πάρει μερικές ημέρες άδεια για να περάσει χρόνο με τη νέα του οικογένεια, αλλά δεν προτίθεται να λάβει μεγαλύτερης διάρκειας γονική άδεια, συνεχίζοντας κανονικά τα καθήκοντά του.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit