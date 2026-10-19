Αντιπαράθεση Μαξίμου – ΠΑΣΟΚ για τις μετεκλογικές συνεργασίες

Νέα αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και το ΠΑΣΟΚ, με επίκεντρο τις μετεκλογικές συνεργασίες και τον στόχο της αυτοδυναμίας. Κυβερνητικές πηγές απάντησαν στις κατηγορίες της Χαριλάου Τρικούπη περί «κρυφής ατζέντας» για συγκυβέρνηση με την ακροδεξιά, αποκλείοντας ρητά ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για έλλειψη πειθούς ακόμη και εντός των κόλπων της Νέας Δημοκρατίας.

Η κυβερνητική απάντηση στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ

Κυβερνητικές πηγές απάντησαν στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, η οποία έκανε λόγο για «κρυφή ατζέντα της ΝΔ για συγκυβέρνηση με την Ακροδεξιά». Οι ίδιες πηγές τόνισαν ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και σειρά υπουργών έχουν αποκλείσει ρητά και κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης. Αυτός ο αποκλεισμός αφορά τόσο κόμματα της Ακροδεξιάς, όσο και την «άλλη όψη του λαϊκισμού».

Η κυβερνητική πλευρά απέρριψε κατηγορηματικά τα σχετικά σενάρια, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει έναν και μοναδικό στόχο: την αυτοδυναμία. Αυτή η πολιτική επιλογή χαρακτηρίζεται ως απολύτως ξεκάθαρη, χωρίς να αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης ή παρερμηνείας.

Αιχμές του Μαξίμου για τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ

Στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης, κυβερνητικές πηγές κάλεσαν το ΠΑΣΟΚ να σταματήσει να αναζητά «δήθεν κρυφές ατζέντες» στη Νέα Δημοκρατία και να απαντήσει για τη δική του πολιτική πορεία. Επισημάνθηκε ότι η μόνη ξεκάθαρη απόφαση που αναδείχθηκε στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ήταν ο αποκλεισμός μιας συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, την οποία, όπως τονίζεται, ουδέποτε ζητήθηκε.

Ταυτόχρονα, οι ίδιες πηγές έθεσαν το ερώτημα γιατί το ΠΑΣΟΚ αποφεύγει να αποκλείσει αντίστοιχες συμπράξεις με την κυρία Κωνσταντοπούλου, με την οποία έφτασαν μέχρι και να συνυπογράψουν πρόταση δυσπιστίας. Αναφέρθηκαν επίσης σε πιθανές συνεργασίες με άλλα κόμματα της Αριστεράς, επικαλούμενες τις «μεταγραφές» βουλευτών που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ.

Η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε με νέα δήλωση του εκπροσώπου Τύπου της Χαριλάου Τρικούπη, Κώστα Τσουκαλά. Ο κ. Τσουκαλάς κάλεσε την κυβέρνηση να πείσει πρώτα τους δικούς της βουλευτές για τον στόχο της αυτοδυναμίας, αμφισβητώντας την αξιοπιστία των κυβερνητικών διαβεβαιώσεων.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε αιχμηρά, αναφέροντας ότι η Χαριλάου Τρικούπη αμφισβητεί τις διαβεβαιώσεις περί αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές, προσθέτοντας: «Δεν τους πιστεύουν ούτε οι βουλευτές τους».

Ο ρόλος της δήλωσης Καράογλου και ο «πήχης» του 25%

Η νέα αντιπαράθεση ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και το ΠΑΣΟΚ για τις μετεκλογικές συνεργασίες πυροδοτήθηκε με αφορμή τις δηλώσεις του βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Θεόδωρου Καράογλου. Ο Κώστας Τσουκαλάς επέλεξε να επαναφέρει στο προσκήνιο τον κ. Καράογλου, επιχειρώντας να αναδείξει μια απόσταση ανάμεσα στην επίσημη κυβερνητική θέση και τις απόψεις που εκφράζονται από στελέχη της παράταξης.

Με φόντο τις επόμενες εκλογές, ο κ. Τσουκαλάς επικαλέστηκε τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για εκλογικό πήχη στο 25%. Υποστήριξε ότι ακόμη και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας δεν φαίνεται να υπάρχει η ίδια βεβαιότητα για την επίτευξη αυτοδυναμίας, χρησιμοποιώντας αυτή τη δήλωση ως επιχείρημα.

«Η ώρα για τη νέα Αλλαγή έρχεται»

Στην τελευταία του παρέμβαση, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ απάντησε στις κυβερνητικές πηγές με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο. «Αντί το Μέγαρο Μαξίμου να γράφει κατεβατά για να μας πείσει ότι έχει στόχο την αυτοδυναμία μετά τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για πήχη στο 25%, ας αρχίσει μια εκστρατεία πειθούς στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο κ. Τσουκαλάς κατέληξε τη δήλωσή του με μια ξεκάθαρη αναφορά: «Δεν τους πιστεύει πλέον κανείς. Σίγουρα όχι οι βουλευτές τους, όπως ο κ. Καράογλου. Η ώρα για τη νέα Αλλαγή έρχεται».

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit