Καράογλου: Η ΝΔ να απευθυνθεί σε Ελληνική Λύση, Νίκη, Λατινοπούλου, Σαμαρά και Καρυστιανού αν δεν πετύχει αυτοδυναμία – ΠΑΣΟΚ: «Αποκαλύφθηκε η κρυφή ατζέντα Μητσοτάκη»

Νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης άνοιξαν οι δηλώσεις του βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρου Καράογλου. Ο κ. Καράογλου έθεσε ευθέως ζήτημα κυβερνητικών συνεργασιών με κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της ΝΔ, στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. Η αναφορά του σε συγκεκριμένους πολιτικούς σχηματισμούς και πρόσωπα προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη, με το ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για αποκάλυψη της «κρυφής ατζέντας Μητσοτάκη» περί συγκυβέρνησης με την Ακροδεξιά.

Οι προτάσεις του Θεόδωρου Καράογλου για κυβερνητικές συνεργασίες

Ο βουλευτής της κυβερνητικής παράταξης, Θεόδωρος Καράογλου, μιλώντας τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026 στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής, υποστήριξε ότι, εφόσον δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα πρέπει να εξεταστούν συνεργασίες με κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια προσέγγιση είναι αναγκαία για να αποφευχθεί μια παρατεταμένη περίοδος ακυβερνησίας. Ο κ. Καράογλου διευκρίνισε ότι από μια τέτοια συζήτηση θα εξαιρούσε ενδεχόμενο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη.

Τα κόμματα και τα πρόσωπα που αναφέρθηκαν

Ο κ. Καράογλου προχώρησε σε ονομαστική αναφορά των κομμάτων και των προσώπων που, κατά την άποψή του, θα μπορούσαν να αποτελέσουν συνομιλητές της Νέας Δημοκρατίας. «Εγώ έχω την άποψη ότι θα πρέπει να απευθυνθούμε και στα δημοκρατικά κόμματα που είναι δεξιά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προσδιόρισε με σαφήνεια τους πιθανούς συνεργάτες, λέγοντας: «Είτε είναι ο κ. Βελόπουλος, είτε είναι η Φωνή Λογικής, είτε η Νίκη – την οποία θεωρώ δημοκρατικό κόμμα – είτε η κυρία Καρυστιανού και βεβαίως ο κ. Σαμαράς».

Η αιτιολόγηση της θέσης του βουλευτή

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υπερασπίστηκε τη θέση του, υποστηρίζοντας ότι η αναζήτηση κυβερνητικών συνεργασιών αποτελεί ενδεχόμενο που δεν μπορεί να αποκλειστεί εάν οι εκλογές δεν δώσουν αυτοδύναμη κυβέρνηση. «Λογικό είναι να απευθυνθούμε και σ’ αυτά τα κόμματα, γιατί σε τελική ανάλυση τις εντολές τις δίνει ο ελληνικός λαός», σημείωσε.

Μάλιστα, έθεσε το ερώτημα των διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων, εφόσον δεν καταστεί δυνατός ο σχηματισμός κυβέρνησης. «Ωραία, πάμε σε δεύτερες εκλογές και δεν έχουμε αυτοδυναμία και δεν έχει και το ΠΑΣΟΚ, τι θα κάνουμε; Τρίτες εκλογές; Και μετά; Πιστεύω ότι προέχει το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών και ο τόπος δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητος», κατέληξε ο κ. Καράογλου.

Η έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι οι δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας «επιβεβαίωσαν πλήρως το ΠΑΣΟΚ που εδώ και μήνες λέει πως η κρυφή ατζέντα Μητσοτάκη είναι η συγκυβέρνηση με τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Λατινοπούλου».

Συνεχίζοντας, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι ο βουλευτής προσέθεσε πως στους ενδεχόμενους κυβερνητικούς εταίρους της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσαν να λογίζονται το κόμμα Νίκη και το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού. Καταλήγοντας, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε: «Πλέον οι πολίτες ξέρουν: Ή με τη Νέα Δημοκρατία και την Ακροδεξιά ή με το ΠΑΣΟΚ και την προοδευτική διακυβέρνηση».

Η επίσημη θέση της κυβέρνησης για συνεργασίες

Οι τοποθετήσεις του Θεόδωρου Καράογλου φέρνουν στο προσκήνιο το ζήτημα της επόμενης ημέρας των εκλογών, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία επιμένει στον στόχο της αυτοδυναμίας και το ΠΑΣΟΚ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας μαζί της.

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση, μέσα από τα πιο επίσημα χείλη, έχει αποκλείσει ξεκάθαρα συγκυβέρνηση με άλλα κόμματα. Αυτή η επίσημη θέση διατυπώθηκε μετά την άρνηση του ΠΑΣΟΚ και την συνεδριακή του απόφαση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki