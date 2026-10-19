Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προειδοποιούν για τη Γαλλία μετά τα βίαια επεισόδια

Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προειδοποιούν για την ασφάλεια στη Γαλλία, μετά τα βίαια επεισόδια και τις εκτεταμένες λεηλασίες καταστημάτων που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο. Οι ταραχές εκδηλώθηκαν στο περιθώριο μαζικών διαδηλώσεων, οι οποίες αφορούσαν την ακρίβεια, την ενεργειακή κρίση, καθώς και τα προβλήματα στη στέγαση και την εκπαίδευση. Σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες συνέστησαν στους πολίτες τους που ταξιδεύουν στη Γαλλία να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφύγουν τις μεγάλες συγκεντρώσεις.

Οδηγίες προς τους ταξιδιώτες

Η μία μετά την άλλη, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξέδωσαν προειδοποιήσεις για την ασφάλεια των πολιτών τους που βρίσκονται ή σκοπεύουν να ταξιδέψουν στη Γαλλία. Οι συστάσεις αυτές έρχονται στον απόηχο χιλιάδων συλλήψεων που πραγματοποιήθηκαν λόγω των επεισοδίων, καθώς και των εκτεταμένων λεηλασιών που έλαβαν χώρα σε καταστήματα.

Οι προειδοποιήσεις τονίζουν την ανάγκη για αυξημένη προσοχή και την αποφυγή πολυπληθών συγκεντρώσεων, καθώς οι συνθήκες ασφαλείας θεωρούνται επιδεινωμένες. Η κατάσταση στη Γαλλία έχει προκαλέσει ανησυχία σε ολόκληρη την Ευρώπη, οδηγώντας σε άμεσες ενέργειες και νέες ταξιδιωτικές οδηγίες από τα υπουργεία Εξωτερικών αρκετών χωρών.

Μέτρα από τη γαλλική κυβέρνηση

Στο εσωτερικό της Γαλλίας, ο πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ζήτησε από τις τοπικές Αρχές να επιβάλουν περιορισμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας απόψε, 19 Οκτωβρίου 2026, σε περιοχές που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τα βίαια επεισόδια. Το μέτρο αυτό κρίνεται αναγκαίο για την άμεση αποκατάσταση της τάξης και την προστασία των πολιτών και των περιουσιών.

Παράλληλα, ο κ. Λεκορνί δεσμεύτηκε για μαζικές δικαστικές ενέργειες κατά των ταραχοποιών. Η γαλλική κυβέρνηση επιδιώκει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις πράξεις βίας και τις λεηλασίες, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα αποφασιστικότητας απέναντι σε όσους προκαλούν αναταραχή.

Τα βίαια επεισόδια του Σαββάτου

Οι διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2026, σε ολόκληρη τη Γαλλία, ξεκίνησαν με αιτήματα σχετικά με την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών. Ωστόσο, αυτές οι κινητοποιήσεις εξελίχθηκαν σε εκτεταμένα βίαια επεισόδια, με σοβαρές συνέπειες σε διάφορες περιοχές.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ένα δημαρχείο πυρπολήθηκε, ενώ σημειώθηκαν και σφοδρές συγκρούσεις με την αστυνομία. Οι εικόνες βίας και καταστροφής που καταγράφηκαν οδήγησαν στις τωρινές προειδοποιήσεις από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες εκφράζουν την ανησυχία τους για την κατάσταση ασφαλείας.

Ευρύτερη δυσαρέσκεια στην Ευρώπη

Την ίδια ώρα, διαδηλώσεις, συγκρούσεις και κινητοποιήσεις για το κόστος ζωής, τη στέγαση, την ανεργία και τις ελλείψεις στην εκπαίδευση καταγράφονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τέτοιες κινητοποιήσεις έχουν παρατηρηθεί από την Ιταλία και την Πορτογαλία έως την Ισπανία και την Αλβανία, υποδηλώνοντας ένα ευρύτερο κύμα δυσαρέσκειας.

Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες έχουν ξεσηκωθεί για το κύμα ακρίβειας και την ενεργειακή κρίση, καθώς και για τα προβλήματα στη στέγαση και την εκπαύδευση. Κοινός παρανομαστής σε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις είναι η δυσαρέσκεια απέναντι στις κυβερνήσεις και η αίσθηση ότι μεγάλα τμήματα της κοινωνίας δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες, ζητώντας άμεσες λύσεις.

Ειδικές ταξιδιωτικές οδηγίες από Ιταλία και Γερμανία

Πιο αναλυτικές οδηγίες εξέδωσαν και τα υπουργεία Εξωτερικών της Ιταλίας και της Γερμανίας, προσαρμόζοντας τις συστάσεις τους στην κατάσταση. Η Ιταλία κάλεσε τους πολίτες της να δηλώσουν την παρουσία τους στη Γαλλία μέσω ειδικής ιστοσελίδας ή εφαρμογής, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός τους εφόσον χρειαστεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, η ιταλική κυβέρνηση συνέστησε στους πολίτες της να αποφεύγουν τις πολυπληθείς συγκεντρώσεις και να επιδεικνύουν εξαιρετική προσοχή σε όλη τη διάρκεια της παραμονής τους. Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών, από την πλευρά του, προειδοποίησε ότι δεν αποκλείεται να σημειωθούν νέα επεισόδια τις επόμενες ημέρες και κάλεσε τους Γερμανούς πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των τοπικών αστυνομικών αρχών για την ασφάλειά τους.

Με πληροφορίες από: Newsit