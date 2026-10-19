Τσίπρας: «Ο Μητσοτάκης είναι ο υπ’ αριθμόν ένα παράγοντας αποσταθεροποίησης»

Ο Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) και πρώην πρωθυπουργός, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στη Θεσσαλία και τον Βόλο. Ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό «υπ’ αριθμόν ένα παράγοντα αποσταθεροποίησης», απορρίπτοντας το κυβερνητικό αφήγημα περί σταθερότητας. Κατηγόρησε την κυβερνητική πολιτική για την ανασφάλεια που βιώνουν οι νέοι, οι άνθρωποι της παραγωγής και ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, εστιάζοντας στο αδιέξοδο της νέας γενιάς.

Επικοινωνία με τους πολίτες και οι αγωνίες των νέων

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ περιέγραψε την πρόθεσή του να επικοινωνήσει ουσιαστικά με πολίτες, κυρίως νέους και ανθρώπους της παραγωγής. Τόνισε την ανάγκη να ακούσει τις εμπειρίες και τις αγωνίες τους, καθώς, όπως ανέφερε, οι νέοι ζουν σε μια πραγματικότητα που «συνθλίβει τα όνειρά τους».

Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε τη σημασία αυτής της επικοινωνίας με τους πολίτες της περιφέρειας, δηλώνοντας την έντονη ανησυχία του για τα στοιχεία που έρχονται από τα περιφερειακά πανεπιστήμια.

Το αδιέξοδο των σπουδών και οι οικονομικές δυσκολίες

Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες. Αυτές οι δυσκολίες, σύμφωνα με όσα επικαλέστηκε, εμποδίζουν νέα παιδιά να φοιτήσουν σε περιφερειακά πανεπιστήμια, παρότι έχουν πετύχει την εισαγωγή τους.

Δήλωσε συγκλονισμένος από τις ειδήσεις ότι παιδιά που κατέβαλαν κόπο, ώρες και χρόνο για να περάσουν σε μια σχολή, δεν μπορούν να σπουδάσουν επειδή οι οικογένειές τους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τους στείλουν να σπουδάσουν. Αυτό το ζήτημα αναδείχθηκε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα των εμποδίων που αντιμετωπίζει η νέα γενιά.

«Υπ’ αριθμόν ένα παράγοντας αποσταθεροποίησης ο Μητσοτάκης»

Σχολιάζοντας τις κυβερνητικές αναφορές στη σταθερότητα και τις αντιδράσεις των νέων, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι επιχειρείται αποπροσανατολισμός από την ουσία του προβλήματος. Τόνισε ότι η συζήτηση για τις βίαιες εκδηλώσεις μιας μειοψηφίας απομακρύνει την προσοχή από το βασικό διακύβευμα, το οποίο είναι η αναζήτηση ελπίδας, προοπτικής και δικαιώματος στο όνειρο.

«Αν κάποιος σήμερα σε αυτή τη χώρα είναι ο υπ’ αριθμόν ένα παράγοντας αποσταθεροποίησης, αυτός είναι ο κ. Μητσοτάκης με τις πολιτικές που εφαρμόζει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός. Απέδωσε στις κυβερνητικές επιλογές τόσο το αίσθημα αδιεξόδου των νέων όσο και τις αντιδράσεις των παραγωγών και την ανασφάλεια επαγγελματικών ομάδων και της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας.

Έκκληση για πολιτική αλλαγή και στήριξη της νέας γενιάς

Ως πολιτική προτεραιότητα, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε την επένδυση στη νέα γενιά και τη στήριξη όσων παράγουν. Άφησε παράλληλα αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται τα οικονομικά οφέλη στη χώρα.

Η παρέμβασή του κατέληξε σε ευθεία έκκληση για πολιτική αλλαγή. «Αν θέλουμε προοπτική, ελπίδα, σταθερότητα, πρέπει επιτέλους να τελειώνουμε με την κυβέρνηση Μητσοτάκη», επεσήμανε, τονίζοντας την ανάγκη να διατηρηθεί η προοπτική του τόπου μέσω της επένδυσης στους ανθρώπους που παράγουν.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit