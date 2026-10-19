Ο φόβος της κυβέρνησης για διαδηλώσεις, οι σχέσεις Σαμαρά – Καραμανλή και οι προτάσεις του πρώην πρωθυπουργού

Έντονη ανησυχία επικρατεί στην κυβέρνηση σχετικά με το ενδεχόμενο εκδήλωσης διαδηλώσεων στην Ελλάδα, παρόμοιων με αυτές που παρατηρήθηκαν πρόσφατα στη Γαλλία. Την ίδια στιγμή, τα εσωκομματικά ζητήματα της Νέας Δημοκρατίας βρίσκονται στο επίκεντρο, με τις σχέσεις μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμανλή να αναλύονται, καθώς και τις προγραμματικές θέσεις που αρχίζει να αποκαλύπτει ο πρώην πρωθυπουργός.

Ο φόβος για διαδηλώσεις «γαλλικού» τύπου

Η κυβέρνηση εκφράζει έντονη ανησυχία και επιδεικνύει ιδιαίτερη σπουδή, προκειμένου να αποφευχθεί η εκδήλωση διαδηλώσεων στην Ελλάδα, ανάλογων με εκείνες που παρατηρήθηκαν πρόσφατα στη Γαλλία. Κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να ερμηνεύσουν το «γαλλικό φαινόμενο», αποδίδοντας τις διαδηλώσεις στους μετανάστες και την Ακροαριστερά, με αναφορά στον Μελανσόν.

Ωστόσο, τίθεται το ερώτημα αν αυτά τα δεδομένα δικαιολογούν τον φόβο για την Ελλάδα, καθώς η χώρα δεν διαθέτει ούτε τον ίδιο αριθμό μεταναστών ούτε ανάλογη ισχυρή Ακροαριστερά, όπως αυτή που εκπροσωπεί ο Μελανσόν στη Γαλλία. Υπάρχει και η άποψη ότι η πραγματική αιτία των διαδηλώσεων μπορεί να είναι η απουσία κοινωνικών πολιτικών, η έλλειψη κονδυλίων για την Παιδεία, η λιτότητα, το στεγαστικό ζήτημα και άλλα νεοφιλελεύθερα «κατορθώματα», όπως έχει αναφέρει ο Αντώνης Σαμαράς.

Οι σχέσεις Σαμαρά και Καραμανλή

Στα γαλάζια παρασκήνια, η σχέση μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμανλή δεν φαίνεται να έχει διαταραχθεί στον βαθμό που ενδεχομένως θα επιθυμούσαν ορισμένοι κύκλοι εντός της κυβέρνησης. Παρόλο που ο Κώστας Καραμανλής δεν πρόκειται να προσφέρει τη στήριξή του σε ένα ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και θα αποφύγει νέες κοινές δημόσιες εμφανίσεις μαζί του, η στάση αυτή απέχει σημαντικά από μια πλήρη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας με τη σημερινή της ηγεσία.

Επιπλέον, ο πρώην πρωθυπουργός δεν προτίθεται να εμποδίσει στελέχη καραμανλικής προέλευσης που θα επιλέξουν να ενταχθούν στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Αυτό υποδηλώνει ότι, παρά τις όποιες εντυπώσεις περί ρήξης που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί, η πολιτική ζωή στα «γαλάζια αλώνια» συνεχίζεται με τους γνωστούς ρυθμούς.

Το πρόγραμμα του Αντώνη Σαμαρά

Ο Αντώνης Σαμαράς εξακολουθεί να κρατά κλειστά τα χαρτιά του όσον αφορά τη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Ωστόσο, όσο περνά ο καιρός, αρχίζει να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμά του, το οποίο παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα κατεύθυνση. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει αναφερθεί στον «κοινωνικό φιλελευθερισμό» ως κεντρική ιδεολογική του αρχή.

Παράλληλα, έχει ασκήσει κριτική στη «νεοφιλελεύθερη» κυβερνητική πολιτική και στην καρτελοποίηση της οικονομίας. Στο πλαίσιο των προτάσεών του, ζήτησε τη μείωση του ΦΠΑ στο 13% για τον κλάδο της εστίασης, την παροχή φθηνότερης ενέργειας, καθώς και τη δημιουργία μιας ειδικής τράπεζας για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Με αυτές τις κινήσεις, ο Αντώνης Σαμαράς δεν επιχειρεί να ασκήσει πίεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη μόνο από τα δεξιά, χρησιμοποιώντας ως αιχμή τα εθνικά θέματα. Δοκιμάζει επίσης να τον πιέσει και από τα «αριστερά» στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής, παρουσιάζοντας εναλλακτικές προτάσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki